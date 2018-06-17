Günlük burç yorumları: 17 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

17 Haziran Pazar günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlarken, aşk hayatımız ve sosyal ilişkilerimiz canlanıyor. Toplumdaki yanlışlıklara susmayız. Fikirlerimizi ifade ederiz. Kendimizi mutlu etmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlığı bizi harekete geçirten duyguların, isteklerin işaretçisidir. Her ne olursa olsun baskıya gelemeyiz. Ailemiz, yuvamızla ilgili konularda bireysel yönde aktifiz. Toplumdaki yanlışlıklara, insanların haksız yere acı çekmesine tahammül etmeyiz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler bayramın son gününe saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlarken fikirlerimizi özgüvenli öne süreriz. Kimseden çekinmeyiz. Çevremizle bağımız gayet güçlüdür. Baskıya boyun eğmeyiz. Eğer bir şeyler canımızı sıkıyorsa bunu dile getiririz. Etrafımızdaki insanlar bizden etkilenirler. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlıyor. Hoşumuza giden bir şeyleri satın almanın ve kendimizi mutlu etmenin işaretçisi olan bu görünüm nedeniyle düşünmeden para harcarız. Kimsenin üstümüzde baskı kurmasına izin vermeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlıyor. Bu görünüm arzu ve isteklerimize göre hareket etmenin işaretçisidir. İlişkide karşı tarafın hal ve tavırlarına dikkat ederiz. Ancak bizim üstümüzdeki etkili olmasına izin vermeyiz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar bayramın son gününe saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde adım atacağız. Bu görünüm, içimizden geldiği gibi hareket etmemize engel olan ne varsa ondan kurtulmak arzumuzdur. Sanki her şey üstümüze geliyor gibidir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlıyor. Toplumsal olaylara karşı duyarlılığımızı yükseltiyor. Bizimle aynı düşünmeyen veya üzerimizde baskı kurarak yönlendirmeye çalışan kişilere baş kaldırırız. Sosyal ilişkilerimizde bireyliğimizi öne süreriz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlıyor. Sorumlulukları bir yana bırakıp, gönlümüze uygun şekilde akşamı geçirmemizde etkilidir. Duygusal düşünmek yerine, mantığımızı öne alırız. Toplumsal olaylara karşı duyarlılık gösteririz. Devamını okumak için tıklayınız