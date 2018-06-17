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Günlük burç yorumları: 17 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 09:31 | Son Güncelleme

17 Haziran Pazar günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 17 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

17 Haziran Pazar günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlarken, aşk hayatımız ve sosyal ilişkilerimiz canlanıyor. Toplumdaki yanlışlıklara susmayız. Fikirlerimizi ifade ederiz. Kendimizi mutlu etmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlığı bizi harekete geçirten duyguların, isteklerin işaretçisidir. Her ne olursa olsun baskıya gelemeyiz. Ailemiz, yuvamızla ilgili konularda bireysel yönde aktifiz. Toplumdaki yanlışlıklara, insanların haksız yere acı çekmesine tahammül etmeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler bayramın son gününe saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlarken fikirlerimizi özgüvenli öne süreriz. Kimseden çekinmeyiz. Çevremizle bağımız gayet güçlüdür. Baskıya boyun eğmeyiz. Eğer bir şeyler canımızı sıkıyorsa bunu dile getiririz. Etrafımızdaki insanlar bizden etkilenirler. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlıyor. Hoşumuza giden bir şeyleri satın almanın ve kendimizi mutlu etmenin işaretçisi olan bu görünüm nedeniyle düşünmeden para harcarız. Kimsenin üstümüzde baskı kurmasına izin vermeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlıyor. Bu görünüm arzu ve isteklerimize göre hareket etmenin işaretçisidir. İlişkide karşı tarafın hal ve tavırlarına dikkat ederiz. Ancak bizim üstümüzdeki etkili olmasına izin vermeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar bayramın son gününe saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde adım atacağız. Bu görünüm, içimizden geldiği gibi hareket etmemize engel olan ne varsa ondan kurtulmak arzumuzdur. Sanki her şey üstümüze geliyor gibidir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlıyor. Toplumsal olaylara karşı duyarlılığımızı yükseltiyor. Bizimle aynı düşünmeyen veya üzerimizde baskı kurarak yönlendirmeye çalışan kişilere baş kaldırırız. Sosyal ilişkilerimizde bireyliğimizi öne süreriz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlıyor. Sorumlulukları bir yana bırakıp, gönlümüze uygun şekilde akşamı geçirmemizde etkilidir. Duygusal düşünmek yerine, mantığımızı öne alırız. Toplumsal olaylara karşı duyarlılık gösteririz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlıyor. Bu görünüm, bireysel hareket etmenin, özgüven duygumuzla fikirlerimizi dile getirmenin, yeni ve eğlenceli bir şeyler yaşama arzumuzu yükselticidir. Baskıya gelemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlıyor. Başkaları üzerindeki etkimizin güçlü olacağını işaret ediyor. Çıkarlarımıza uygun şekilde hareket etmekten yanayız. Parasal konularda bizi destekleyecek kişilere karşı anlayışlı olabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlıyor. Bu görünüm, isteklerini açıkça ifade eden, kendinden emin, yenilikçi düşünen ve hareket eden kişilere çekilmemizi sağlıyor. Bu ister özel isterse sosyal ilişkilerimizde olsun bizim için gayet kıymetli. Baskıya gelemiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, bayramın son günü saat 00:18 Ay-Mars karşıtlık etkisinde başlıyor. Bu görünüm, güzelliklere kavuşmak ve kaliteli yaşamak isteğimizi vurguluyor. Şartlar gereği zorlanıyoruz. Bizi baskı altına alan bir şeyler var. Bunları aşabilmek için mücadele vermekteyiz. Devamını okumak için tıklayınız

11-17 Haziran haftalık burç yorumları11-17 Haziran haftalık burç yorumları
2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları
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