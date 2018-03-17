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Günlük burç yorumları 17 Mart Cumartesi - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 07:44 | Son Güncelleme

17 Mart Cumartesi günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün ve bu ay burcunuz sizin için ne diyor? Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında 12 burçta nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 12-18 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları 17 Mart Cumartesi - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

17 Mart Cumartesi günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İremSu Balık burcunda gerçekleşecek olan YeniAy’ın burçlar üzerindeki etkilerini analiz etti. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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17 MART CUMARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

17 Mart saat 16:12 itibariyle Balık burcunda doğacak Yeniay, işlerinizi disiplinli bir şekilde düzenlemenizi, durumunuzu derinlikli olarak ele almanızı sağlıyor. Hiçbir şey gözünüzden kaçmayacak. Nasıl bir işte çalışıyor ve toplumda yaşıyorsunuz, her şeyin farkındasınız. Geçici işler yerine kalıcı olanı tercih edeceksiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, 17 Mart saat 16:12 itibariyle Balık burcunda doğacak Yeniay, gelecek bir teklif ve fırsatın göstergesidir. Üzerinde derinlemesine düşünürsünüz. Bu bir grup içinde yer almak, bir projenin üzerinde çalışmak, araştırmak yönünde de faydalıdır. Bu Yeniay ciddi bir ilişkiyi, destekleyici arkadaşlıkları, empatide bulunmayı, insanlarla amaca dönük yapılacak paylaşımları işaret ediyor.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, 17 Mart saat 16:12 itibariyle Balık burcunda doğacak Yeniay, iş hayatında başarı kadar maddi çıkarlarınızı gözetmenin işaretçisidir. Uzun süredir sizi tatmin etmeyen bir işiniz varsa, vakit kaybetmek istemezsiniz. Hani bazen hassasiyet bizi zayıf düşürür. Ancak bu Yeniayda biz neyin ne olduğunun farkındayız.

12 - 18 Mart haftalık burç yorumları12 - 18 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 17 Mart saat 16:12 itibariyle Balık burcunda doğacak Yeniay, duygularımızı derinlikli gözden geçirmemizi ve ne olursa olsun ilişkimize devam etme arzumuzu işaret ediyor. Sorunların farkındayız. Ancak vazgeçmemiz mümkün değil. Bekar Yengeçler bu Yeniayda birisiyle tanışabilirler. Bu kişiden oldukça etkilenirsiniz. Aranızdaki empati güçlüdür. Tutkular yoğundur.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 17 Mart saat 16:12 itibariyle Balık burcunda doğacak Yeniay, finansal açıdan doyurucu ve sosyal güvencesi, şartları iyi olan bir işe başlamanızı sağlayabilir. Mevcut işinden memnun olanlar arzu ettikleri maaş yüksekliği, terfi ve atama gibi olumlu gelişmelerle karşılaşırlar. Mal bölüşümü, hukuksal alacaklar, miras bölüşümü, ev kiralama, satın alma, yenileme işleri bu Yeniayda gündemimizde yer alır.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, 17 Mart saat 16:12 itibariyle Balık burcunda doğacak Yeniayda, çiftler birbirine karşı, sevgi-saygı-güven doludur. Ciddi kararlar alınabilir. Beraberlikte sorumluluklar ortaklaşa üstlenilir. Bekar Başaklar için romantizm kadar ciddiyet de bir ilişkide önemlidir. Ortaklaşa hareket edilir, tutkular yoğundur. Evlilikteki sorunlar kolaylıkla aşılır. Evlenmeye karar verilir.

17 Mart Balık burcunda Yeniay17 Mart Balık burcunda Yeniay

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 17 Mart saat 16:12 itibariyle Balık burcunda doğacak Yeniayda, bize iyi geleceğini düşündüğümüz değişiklikte bulunabiliriz. Bu evimizle, işimizle veya bizzat kendimizle alakalı olabilir. Ev içinde yapılacak tamir, bakım, onarım, beden ve ruh sağlığımızla ilgili tedaviler için etkin bir zamandır. Bu yönde harcamalarda bulunulur. Hepsi de önemli ve gereklidir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, 17 Mart saat 16:12 itibariyle Balık burcunda doğacak Yeniayda, aşkı tenimizde ve gönlümüzde hissetmek isteyeceğiz. Duygularımız derin, sevildiğimizi bilmek, paylaşmak, anlaşılmak ve güvenmek arzumuz yoğun olacak. Hislerimiz bizi yanıltmayacak. İş ortamında veya günlük hayatta bazı kişilerle anlaşmakta zorluk yaşanabilir. Hayatın güzelliklerine daha fazla zaman ayırmak isterken, gereksiz işler, zorunluluklar canımızı sıkabilir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 17 Mart saat 16:12 itibariyle Balık burcunda doğacak Yeniayda başka bir yere taşınmak, rahat etmek, kendimizi iyi hissetmek isteyeceğiz. Mevcut parasal durumumuza göre bir tercihte bulunacağız. Evin içinde yapılacak değişimler de hoşumuza gidecek. Ancak benim tavsiyem yenilikleri her yönüyle gözden geçirmeniz, artı ve eksileriyle duruma bakmanızdır. Yanılır mıyız diye düşünmeyin.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, 17 Mart saat 16:12 itibariyle Balık burcunda doğacak Yeniay, çevre değişikliğini işaret ediyor. Yakınlarımızla iletişim, sevgi alışverişimiz güçlenecek. Daha önceden tanıdığımız ve oturduğumuz çevremizi özleyebiliriz. Oralara yakın olmak isteriz. Yeni dostluklar, paylaşımlar, olumlu değişimler moralimizi yükseltecektir. Size destek veren insanlarla karşılaşırsınız. Çevrenizdekiler sizdeki bu değişimi kolayca fark ederler.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, 17 Mart saat 16:12 itibariyle Balık burcunda doğacak Yeniay, her konuda kendimizi, hayatımızı gözden geçirmemiz, sorunlarla baş edebilmek için önce kendimize inanmamız gerektiğini söylüyor. Biz ne kadar kaçmak, yüzleşmek istemesek de, duygularımız bizi bu Yeniayda ele verir. Parasal konularda hassas düşünürüz. Sevilmek, ilgi görmek, aranılmak isteriz. Kontrolümüzü kaybetmemize neden olan durumlardan kurtulmaya çalışırız.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 17 Mart saat 16:12 itibariyle burcunuzda doğacak Yeniay, sizi besleyen, büyüten, ruhunuzu okşayan bir el gibi. Hani sıkılır ya insan, hani bazen bir can arar ya, işte bu Yeniay tüm enerjisiyle sizi sarıp sarmalıyor. Hayatınızın kontrolünü elinize veriyor. Birilerinin etkisinde kalmıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkındasınız. Yenilikler bu Yeniayda sizi heveslendirecek. Eğitim hayatı, iş yaşamında ve her konuda kendinizi geliştireceksiniz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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