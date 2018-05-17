Günlük burç yorumları: 17 Mayıs Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

17 Mayıs Perşembe günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 14-20 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 MAYIS PERŞEMBE Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 02:16 itibariyle etkili Ay-Neptün görünüm etkisinde önemli bir karar vermeyiniz. Çünkü hem kendinizi hem de bir başkasını yanlış yönlendirebilirsiniz. Kolayca çözülebilecek bir mesele, altından kalkılmaz hale gelebilir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 02:16 itibariyle etkili Ay-Neptün görünümü, dikkatli olmamızı gerektiriyor. Bir hayal dünyasında olmayalım. Eğer bir karar vermemiz gerekiyorsa önüne ardına iyi bakalım. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 02:16 itibariyle etkili Ay-Neptün görünümü, bir planı, bir düşünceyi, bir eylemi ortaya koymak isterken, önyargılı olmamamız gerektiğini işaret ediyor. Hayale kapılmayalım. Kabul edilebilir veya edilmeyecek taraflarını iyice düşünelim. 14-20 Mayıs haftalık burç yorumları Uranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlar Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 02:16 itibariyle etkili Ay-Neptün görünümü, hayallerin gerçeğe dönüşmesini istediğimiz zamandır. Hassasız. Her şeyin yolunda gitmesini isteriz. Canımızı sıkan şeyleri görmezden geliriz.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 02:16 itibariyle etkili Ay-Neptün görünümü, akıllıca düşünmemizi gerektiriyor. Çünkü gelişmeler, farklı bir yön kazanabilir. Biz buna hazırlıklı olmadığımız için, üzerinde bir plan yapmadıysak, yanlış bir karar verebiliriz. Durumumuza bir bakalım. Ona göre hareket edelim. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 02:16 itibariyle etkili Ay-Neptün görünüm etkisinde önyargılı düşünürüz. Durumu iyice bir anlayalım ve sağlıklı bir karar verebilmek için olasılıkları inceleyelim. Gerçekçi olalım. 2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 02:16 itibariyle etkili Ay-Neptün görünümü, kafamızı yine karıştırabilir. Yeni bir iş arayışında gerçekçi olmamızda yarar var. Bazı kişiler, birilerine yardımcı olmamızı isteyebilir. Ancak yardımcı olacağımız insanlar hakikaten doğru kişiler mi buna bir bakalım. Birileri bizi yanlış yönlendirebilir. Enine boyuna inceleyelim. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 02:16 itibariyle etkili Ay-Neptün görünüm etkisinde ilişkideki sorunlar bizi yorar. Gerçekçi düşünmeliyiz. Yeni bir karar vermeyelim.