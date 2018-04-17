Günlük burç yorumları - 17 Nisan Salı İrem Su'dan burç yorumları (16-22 Nisan Haftalık burç yorumları)

17 Nisan Salı günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ 17 NİSAN SALI İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Koç Günlük Burç Yorumu 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süreliğine burcunuzda ilerleyecek Chiron, ileri-geri hareketiyle Şubat 2019 yılında tekrar burcunuza geçiş yapacaktır. Bütün bu geçişin özünde, zayıf yönlerimizle, derin acılarımızla yüzleşme ve kendimizi iyileştirmek dersleri yer alır. Bu dersler sayesinde kişi kendinin farkına varır, bütünün içindeki yerini anlar. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 07:16 Ay-Kuzey düğüm görünümü, güven, huzur ve kaliteli yaşam arzumuzun işaretçisi. Ancak bunları aile içinde, evimizde, kendi dünyamızda bulmakta zorlanıyoruz. Bu bizi yoruyor, hassas kılıyor, hatta bazen sinirli hale getiriyor. İkizler Günlük Burç Yorumu 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, toplumsal yaşamdaki rolümüz ile gerçek kimliğimiz arasındaki perdeyi ortadan kaldıran, bize kim olduğumuzu ve gücümüzün sınırlarını öğreten bir rehber gibidir. Bize sorumlulukları hatırlatır. Zayıflığımızın aslında insana özgü yaradılış özelliği olduğunu gösterir.

16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, Şubat 2019 tarihinde tekrar Koç burcuna geçiş yapacak. Bu süre içinde, gerçekçi bir şekilde kariyer, toplumsal konum ve sorumluluk olgularını yeniden tanımlayacağız. Birey olarak zayıf yanlarımızın farkına varacağız. Aslan Günlük Burç Yorumu 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, kişisel gelişim yolunda inancımızı, hayat görüşümüzü, bilgi ve deneyimlerimizi, bugüne dek oluşturduğumuz kimliğimizi sorgulayarak, yüzleşerek yeniden oluşturmamızı sağlayan bir rehberdir. Zayıflıklarımızı bize gösterir. Başak Günlük Burç Yorumu 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, arzularımızın bizi yoldan çıkarıp zayıf düşürmesine, sonuçta kontrolsüz davranmamıza yol açan nedenlerini öğrenmemizi sağlayacak. İhtiras, aşırı beklenti, her şeyin merkezinde yer almak sonucu oluşan zayıflıklarımızı göreceğiz. 2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu

Saat 10:00 Venüs-Jüpiter karşıtlığı, eş veya iş ortaklığı konularında desteklenme arzunuzu işaret ediyor. Parasal krizlerden uzak durmak, refah bir yaşam sürdürmek niyetindesiniz. Bekar Teraziler böyle bir partner arayışı içindeler. Sevmek, sevilmek kadar, geleceğe umutlu bakmak da sizin için önemli. Akrep Günlük Burç Yorumu Ay-Neptün görünümü, ciddi niyetli veyahut arkadaşlık anlamındaki beraberlikler açısından hoş bir yansımadır. İnsan bir yandan aşka tutsaktır diğer yandan sağlam ve uzun vadeli olanı arzu eder. Güvende olmak, sevilmek arzusu duyar. Yay Günlük Burç Yorumu 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, yaratıcı becerileri geliştirmede öğretici ve gerçek özümüzle buluşmamızı sağlayıcıdır. Aşkın derin anlamı, sınırları yeniden belirlenir. Kendimize özgü her şeyi, inandıklarımızı, zayıf yanlarımızı fark ederiz. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Aşk hayatınız, çocuklar ve hayatın her alanında maddi-manevi anlamda güçlü olmak isteği yükselir. Aşık olacağınız kişinin sizi sahiplenmesi, desteklemesi, arzu ettiğiniz her şeyi size sunması önemlidir. Huzurun karşılığı, geleceğin garanti altına alınmasıyla mümkün diye düşünürüz.