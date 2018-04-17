HABER

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Salı İrem Su'dan burç yorumları (16-22 Nisan Haftalık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 07:00 | Son Güncelleme

Yeni bir hafta ile 17 Nisan Salı İrem Su'dan burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde Nisan ayının üçüncü haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte 16-22 Nisan tarihleri arası haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları haberimizde...

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Salı İrem Su'dan burç yorumları (16-22 Nisan Haftalık burç yorumları)

17 Nisan Salı günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

17 NİSAN SALI İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Günlük Burç Yorumu

17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süreliğine burcunuzda ilerleyecek Chiron, ileri-geri hareketiyle Şubat 2019 yılında tekrar burcunuza geçiş yapacaktır. Bütün bu geçişin özünde, zayıf yönlerimizle, derin acılarımızla yüzleşme ve kendimizi iyileştirmek dersleri yer alır. Bu dersler sayesinde kişi kendinin farkına varır, bütünün içindeki yerini anlar.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 07:16 Ay-Kuzey düğüm görünümü, güven, huzur ve kaliteli yaşam arzumuzun işaretçisi. Ancak bunları aile içinde, evimizde, kendi dünyamızda bulmakta zorlanıyoruz. Bu bizi yoruyor, hassas kılıyor, hatta bazen sinirli hale getiriyor.

İkizler Günlük Burç Yorumu

17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, toplumsal yaşamdaki rolümüz ile gerçek kimliğimiz arasındaki perdeyi ortadan kaldıran, bize kim olduğumuzu ve gücümüzün sınırlarını öğreten bir rehber gibidir. Bize sorumlulukları hatırlatır. Zayıflığımızın aslında insana özgü yaradılış özelliği olduğunu gösterir.

16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, Şubat 2019 tarihinde tekrar Koç burcuna geçiş yapacak. Bu süre içinde, gerçekçi bir şekilde kariyer, toplumsal konum ve sorumluluk olgularını yeniden tanımlayacağız. Birey olarak zayıf yanlarımızın farkına varacağız.

Aslan Günlük Burç Yorumu

17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, kişisel gelişim yolunda inancımızı, hayat görüşümüzü, bilgi ve deneyimlerimizi, bugüne dek oluşturduğumuz kimliğimizi sorgulayarak, yüzleşerek yeniden oluşturmamızı sağlayan bir rehberdir. Zayıflıklarımızı bize gösterir.

Başak Günlük Burç Yorumu

17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, arzularımızın bizi yoldan çıkarıp zayıf düşürmesine, sonuçta kontrolsüz davranmamıza yol açan nedenlerini öğrenmemizi sağlayacak. İhtiras, aşırı beklenti, her şeyin merkezinde yer almak sonucu oluşan zayıflıklarımızı göreceğiz.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Saat 10:00 Venüs-Jüpiter karşıtlığı, eş veya iş ortaklığı konularında desteklenme arzunuzu işaret ediyor. Parasal krizlerden uzak durmak, refah bir yaşam sürdürmek niyetindesiniz. Bekar Teraziler böyle bir partner arayışı içindeler. Sevmek, sevilmek kadar, geleceğe umutlu bakmak da sizin için önemli.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay-Neptün görünümü, ciddi niyetli veyahut arkadaşlık anlamındaki beraberlikler açısından hoş bir yansımadır. İnsan bir yandan aşka tutsaktır diğer yandan sağlam ve uzun vadeli olanı arzu eder. Güvende olmak, sevilmek arzusu duyar.

Yay Günlük Burç Yorumu

17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, yaratıcı becerileri geliştirmede öğretici ve gerçek özümüzle buluşmamızı sağlayıcıdır. Aşkın derin anlamı, sınırları yeniden belirlenir. Kendimize özgü her şeyi, inandıklarımızı, zayıf yanlarımızı fark ederiz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Aşk hayatınız, çocuklar ve hayatın her alanında maddi-manevi anlamda güçlü olmak isteği yükselir. Aşık olacağınız kişinin sizi sahiplenmesi, desteklemesi, arzu ettiğiniz her şeyi size sunması önemlidir. Huzurun karşılığı, geleceğin garanti altına alınmasıyla mümkün diye düşünürüz.

Kova Günlük Burç Yorumu

İşimizden elde ettiğimiz gelir, ailemizin ihtiyaçlarını karşılamak, maddi-manevi anlamda doyuma ulaşmak sizin için bugünlerde gayet önemli. Geleceğe dönük kararlar bugünlerde verilebilir. Sözgelimi ev sahibi olmak, evinizde yapılacak yeni değişiklikler gibi. Bunları gözden geçirebiliriniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Venüs-Jüpiter karşıtlığı, sakin ve emin adımlarla ilerlemenin önemini vurguluyor. Yeni bir ortam, yeni işler, değişimler maddi-manevi açıdan tatmin edici olabilir. Parasal kazanç elde etmede şanslı girişimlerin göstergesidir. İş ortaklığı kurulabilir.

Skandal Türkiye’ye yazısıSkandal Türkiye’ye yazısı
Suriye’de vurulan tesisler uydudan görüntülendi! Suriye’de vurulan tesisler uydudan görüntülendi!
Beşar Esad'dan ilk açıklama! Beşar Esad'dan ilk açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları haftalık burç yorumları aylık burç yorumları yıllık burç yorumları 2018 burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Yeşim Salkım'ın Eğreti Gelin Ladik filmi gişede çakıldı!

Yeşim Salkım'ın Eğreti Gelin Ladik filmi gişede çakıldı!

İlginizi Çekebilir

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu

Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almak için giden esrarengiz helikopterin kimliği belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almak için giden esrarengiz helikopterin kimliği belli oldu

PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar

PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Son dakika! İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Son dakika! İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

16 Nisan On Numara sonuçları sorgulama: 341 bin lira bir kişiye! (Milli Piyango 819. hafta On Numara sonuçları)

16 Nisan On Numara sonuçları sorgulama: 341 bin lira bir kişiye! (Milli Piyango 819. hafta On Numara sonuçları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.