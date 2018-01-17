Günlük burç yorumları 17 Ocak Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

17 Ocak Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri ve 17 Ocak tarihinde doğacak Oğlak burcundaki Yeni ayın burçlara etkileri haberimizde. İşte 17 Ocak Çarşamba günlük burç yorumları, 15-21 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, 17 Ocak saat 05:17 Oğlak burcunda doğacak Yeniay, sabır ve direncin, kararlılık ve sorumluluk bilincinin iş veya toplum hayatındaki önemini vurguluyor. Siz bir işe başlamak, başlanan bir işi başarıyla sürdürmek, bundan maddi ve manevi anlamda güç elde etmek istiyorsanız, bu Yeniay size destektir.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, 17 Ocak saat 05:17 Oğlak burcunda doğacak Yeniay, halkla ilişkiler, hukuk, eğitmenlik, iş seyahatleri ve projeleri başta olmak üzere girişimde bulunmak istediğiniz her konuda sizi destekleyicidir.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Çevrenizdeki yakın bulduğunuz kişilerle finansal konularda görüşmeler olabilir. Eğitiminize ağırlık vererek, hem çalışıp hem okuma gündeminizde yer alabilir. Duygusal düşünmekten ziyade, ciddiyetle olayları değerlendirmek bu Yeniayda önem taşıyor.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bu yeniay bir mal-mülk, kredi, miras, hukuk gibi konularda açılmış bir davanın veya girişimin çok dikkatli şekilde takip edilmesinin önemini vurguluyor. Ortaklaşa bir iş veya bir paylaşım söz konusuysa, ortağınızın veya duruma göre partnerinizin açık ve dürüst davranmasını bekleyeceksiniz.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sağlık kontrollerinizi yaptırınız. Beslenmenize dikkat ediniz. Hazırlık aşamasında olduğunuz işlerinizi titizlikle gözden geçiriniz. Bu bir karar dönemi olabilir. Daha iyi şartları olan iş imkanlarını araştırınız.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, 17 Ocak saat 05:17 Oğlak burcunda doğacak Yeniay, bir arkadaşlığın aşka dönüşmesi ve zamanla ciddi bir ilişkiye dönüşmesini işaret ediyor. Bir ortamda karşılaşabilirsiniz. Bir arkadaşınız sizi tanıştırabilir.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Özellikle home-ofis çalışmalar, yeni bir projenin ön hazırlıklarını yapmak bu Yeniayda gündemimizde yer alabilir. Sabırlı olmak gerekiyor. Bu Yeniay yepyeni işler için size kuvvet sunuyor.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Bu Yeniay, bir ilişkinin başlamasına işaret olabilir. Ummadığınız bir zamanda bu karşılaşma gerçekleşebilir. Uzun zamandır devam eden ilişkinizde evlilik kararı verilebilir. Bir grup kurabilirsiniz veya bir gruba katılarak sesinizi duyurabilirsiniz.
Yay Günlük Burç Yorumu
Bir desteğe veya farklı bir şekilde çıkış yolu bulmaya ihtiyacımız var. Hem işlerimizi yoluna koymamız gerekiyor hem de şu andaki sıkıntılara çözüm bulmamız lazım. Bu nedenle görüşmelerimiz olabilir.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Olaylara bireysel bakış açınızla yaklaşacaksınız. Birilerinin ne düşündüğü değil, sizin için doğru olan bu Yeniayda önemli olacak. Aşkta ve parada istek ve arzularınız sizin için kıymetli.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, 17 Ocak saat 05:17 Oğlak burcunda doğacak Yeniay, bir yanıyla iş ve ilişki konularına ciddiyetle bakmamızı sağlarken diğer yanıyla psikolojik ve bedensel anlamda toparlanmak gerektiğini gösteriyor.
Balık Günlük Burç Yorumu
Nasıl bir iş ortamında çalışmak istiyorsunuz, nasıl bir hayat düşlüyorsunuz ve hangi alanda sesinizi duyurmaktan yanasınız. Bütün bunları bu Yeniayda kafanızın içinde belirlemek mümkün.
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