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Günlük burç yorumları 17 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 07:17 | Son Güncelleme

17 Şubat Cumartesi günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? Sevgililer günü için burçlara göre hediye önerileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumlar yorumları.

Günlük burç yorumları 17 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

17 Şubat Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 Şubat Cumartesi

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 07:11 Ay-Mars görünümü, bir yandan hassas tepkilerde bulunmaya müsait olduğunuzu, diğer taraftan keşif arzunun yükseldiğini göstermekte. Bu da gösteriyor ki, duygusal açıdan aktifsiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Mars-Neptün zorlayıcı görünüm, finansal-iş-ilişki konularında sizi, ani tepkilerde bulunmaya veya hızlıca hareket etmeye, kararlar almaya zorlayabilir. Ancak çok dikkatlice durumları gözden geçirmekte yarar var. Gerçekten emin değilseniz bekleyiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Eğer sevgilinizin abartılı davranışlarıyla karşılaşırsanız ve bu ilişki kafanızın içinde tuhaf sorular uyandırıyorsa durup olan bitene iyice bakınız. Birbirinizin üstüne gitmeyiniz. Şu aralar Mars-Yay burcu geçişi nedeniyle, hem beraberlik hem iş konularında riske açıksınız.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Güneş-Merkür kavuşum etkisinde, birikim sağlamak, geleceği garanti altına almak düşüncesi zihnimizi bir hayli kurcalayacak. Kazanç elde etmeye dönük düşüneceğiz. Çıkarlarımızı öne alacağız. Kredi, miras veya ortaklık konuları, iş veya özel anlamda yapılacak görüşmeler gündeminizde yer alabilir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay-Mars görünümü, bilinçaltımızdaki duyguların doyuma ulaşması ve keşfettiğimiz güzelliklerin tadını çıkarmamız için bizi kendine doğru çekmekte. İç dünyamızda bir yandan duygularımızı oturtmaya çalışırken diğer yandan sınırları zorlayarak günün tadını çıkarmaktan yanayız.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 05:41 rahatlatıcı, huzurlandırıcı ve sakinleştirici olan Ay-Balık burcu etkisi altında Cuma günümüz başlıyor. Bu enerji, sizlerin hayata bakış açınızı, her burç üzerinde hissettiricidir. Güne başlarken hayatı daha sakin bir pencereden ele alarak çözümlemekten yanayız.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay-Neptün kavuşumu problemlerimiz olsa da, içinizdeki yaşam sevincini ve inancını yükseltici bir etki yaratabilir. Hem maddi hem de manevi açıdan sizi destekleyici olabilir. Birlikte aynı hayatı paylaştığınız kişilerle aranızdaki güç birliğini yükselticidir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Kurallar ve kısıtlamalardan uzaklaşma ihtiyacımız oldukça yoğun. Aşk hayatımızda romantik paylaşımlar, güzel ve huzur verici sözlerle günü geçirmek istiyoruz. Çevremizdeki insanlarla, çocuklarımız, sevgilimizle, gönül gönüle kucaklaşmayı arzuluyoruz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Herkes ne kadar deli dolu olduğumuzu düşünse de aslında biz, aşkla kendimizden geçmeye, huzuru hissetmeye, sıcak bir omuzda dinlenmeye ihtiyaç duymaktayız. Bu bizim zayıf noktamız. Bunu keşfedebilecek bir insanla her türlü mücadeleden galip gelebileceğimizi biliyoruz.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Güneş-Merkür kavuşumu, özgür hareket edebilecek ve dilediğiniz gibi yaşamanızı sağlayacak paraya kavuşmak istersiniz. Sıradan bir yaşam sürmek yerine, farklı bir şeyler ararsınız. Bugünlerde kazanç elde etmek amaçlı işlere önem vereceksiniz. Ancak elinize geçeni de tutmayı bilmek lazım.

Kova Günlük Burç Yorumu

Çevrenizle olan irtibatımız ılımlı hale geliyor. Manevi zenginliğimiz yükseliyor. Birilerinin bize dışarıdan mutlu-mutsuz-hatalı-eksik-güzel-çirkin diye nitelendirmesi yerine, bizim kendimiz için düşündüklerimizi önemsememiz gerekir.

Balık Günlük Burç Yorumu

İç derinliklerimizde, doyuma ulaşmak için daha hırsla hareket ettiğimizi fark edebiliriz. Tanımak, dokunmak, keşfetmek isteyen ruhumuz her bulduğu güzelliğin tadını çıkarmaktan yana. Belki kolay kolay doymayacağız. Ancak şu var ki, aşkın kıymetini bizim kadar hiç kimsenin bilemeyeceğinin de farkındayız.

12-18 Şubat haftalık burç yorumları12-18 Şubat haftalık burç yorumları


1-11 Şubat haftalık burç yorumları


2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


31 Ocak Tam Ay Tutulması


2018 yılında burçları neler bekliyor?


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