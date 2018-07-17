Günlük burç yorumları: 17 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

17 Temmuz Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, ev işi, temizlik, ofis düzenlenmesi, evrakların tanzimi, kişisel bakım, sağlık, cinsel hayatınız ve parasal konular üzerinde titizlikle dururuz. Etrafınızda gelişen olaylara bazen mantıklı şekilde ele alırken, kimi anlarda duyarlı tepkilerde bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 05:29 Ay-Pluto görünümünde, duygularımız öylesine yoğun ve öylesine güçlüdür ki, ilişkimizi içeren konularda partnerimizin her bir hareketi ve bize yönelik her tavrını gözlemlemeye çalışırız. Kullandığı sözcüklerin ardında neler saklı çözmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Ay-Terazi burcu geçişi, özel yaşamınızla ilgili konularda, eşit hak ve özgürlük düşüncesi içinde ilişki kurmanız gerektiğinin göstergesidir. Çelişkilerden kurtulmak, huzurlu bir gün geçirmek için bu bakış açısı altında iletişimde bulunmanız yararlı olabilir. Ay-Terazi burcu geçişi, yaşamımızda bir çok şeyin dengeli ve yerli yerinde olmasının bize ne kadar huzur vereceğini düşündürüyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Yakın çevre bağlantılı her konuda titiz davranmanız, hareketlerinize gayet dikkat etmeniz, hizmet duygusuyla dolu olmanız anlamındadır. Yani ister istemez, her şeyin düzgün bir şekilde yürümesi için elinizden geleni yaparsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 05:29 Ay-Pluto görünümü, desteklenme ihtiyacının simgesidir. Ancak bu destek birilerinin üzerinizde denetim uygulamasına yol açacaksa veya birileri tarafından iyi niyetinizin kullanılması şeklinde olacaksa buna kesinlikle izniniz yoktur. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Size ihtiyaç duyulan her konuda sevdiklerinizin yanında olacağınız bugün, kimi zaman endişeli bazen de heyecanlı davranabilirsiniz. Hayatınızı düzene sokmaya çalışırken o kadar çok alanda mücadele edersiniz ki, üzerinizdeki sorumluluklar çoğu zaman sizi yıldırır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Özellikle sağlık sektöründe görevli olanlar veya bir şekilde hastaneyle alakalı işleri olanlar için yoğun bir gün anlamı taşıyabilir. Kişisel bakımınız, evinizin düzenlenmesi, alışveriş günlük aktivitenizde epeyce zaman alabilir. Mali konular yine gündem maddenizde yer alabilir. Devamını okumak için tıklayınız