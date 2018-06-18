HABER

Günlük burç yorumları: 18 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 07:03 | Son Güncelleme

18 Haziran Pazartesi günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 18 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

18 Haziran Pazartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Öncelikli işlerimize ağırlık veririz. Problemlere çözüm bulmadan rahat etmeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar yeni haftamıza saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle adım atacağız. Saat 11:41 Ay-Başak burcunda seyrine başlayacak. Aşkı bilirsiniz. Öyle ince elemeye sık dokumaya pek gelmez. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Her şeyi kontrol etmek, ne kadar güvende olduğumuzu bilmek ihtiyacı yoğun olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Bu enerji olaylara, insanlara bir fotoğrafçının karesinden bakmaya benzer. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Bu enerji, bütçemizi analiz ederek, açıklarımızı kontrol etmemizi sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-burcunuzda ilerleyecek. Kişi etrafında olan biteni anlamak istiyor. Yaşadığı dünyanın sorunlarını, kendi kişisel yolunu ve varmak istediği hedefini düşünüyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Bu enerji, dinlenme, kendimizi toparlama arzumuzu işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Bu enerji sizi dışa açılmaya, yeteneklerinizi göstermeye sevkedicidir. Öğrenmek, kazanmak arzusu yoğundur. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Bu enerji sayesinde, aklımız her bir detayın farkındadır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Titiziz. Bütünden ziyade detayları önemseriz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlıyor ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerliyor. Bu enerji, hayatın içinde yol alırken her bir detayı gözden geçirmeniz için size destek veriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisinin ardından saat 11:41 Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Mükemmel olanı istiyoruz. İlişkinizde sorunlar varsa çözmekten yanasınız. Devamını okumak için tıklayınız

11-17 Haziran haftalık burç yorumları11-17 Haziran haftalık burç yorumları
2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

Meral Akşener'den Halk Arenası'nda anket sorusuna iddialı yanıt

Meral Akşener'den Halk Arenası'nda anket sorusuna iddialı yanıt

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar?

TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar?

Son dakika! İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı

Son dakika! İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı

Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Ayşe Karamollaoğlu: Acıyorum onlara

Ayşe Karamollaoğlu: Acıyorum onlara

CHP adayının sözleri tartışma yarattı

CHP adayının sözleri tartışma yarattı

AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.