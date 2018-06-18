Günlük burç yorumları: 18 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Sevgili Koçlar yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Öncelikli işlerimize ağırlık veririz. Problemlere çözüm bulmadan rahat etmeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

18 Haziran Pazartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar yeni haftamıza saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle adım atacağız. Saat 11:41 Ay-Başak burcunda seyrine başlayacak. Aşkı bilirsiniz. Öyle ince elemeye sık dokumaya pek gelmez. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Her şeyi kontrol etmek, ne kadar güvende olduğumuzu bilmek ihtiyacı yoğun olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Bu enerji olaylara, insanlara bir fotoğrafçının karesinden bakmaya benzer. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar yeni haftamız saat 06:26-11:41 kısa süreli Ay-boşluk etkisiyle başlayacak ve ardından saat 11:41 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Bu enerji, bütçemizi analiz ederek, açıklarımızı kontrol etmemizi sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız