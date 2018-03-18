Günlük burç yorumları 18 Mart Pazar - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

18 Mart Pazar günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İremSu Balık burcunda gerçekleşecek olan YeniAy’ın burçlar üzerindeki etkilerini analiz etti. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Pazar gününe saat 13:19 Ay-Satürn görünümüyle adım atıyoruz. Sabah itibariyle bu enerjinin etkisini hissetmeye başlayacağız. Bir yandan sorumluluklar ağır basıyor, diğer taraftan arzularımıza uygun hareket etmek istiyoruz. Ancak öncelikli işlerimize ağırlık vermemizde yarar var. Sağduyulu ve olgun davranmalıyız.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Pazar gününe saat 13:19 Ay-Satürn görünümüyle adım atıyoruz. Sabah itibariyle bu enerji etkilidir. Bir şeylere kızarız, içerleriz ancak duygularımızı belli etmemeye çalışırız. Bu kolay değildir. Hani içi seni yakar, dışı beni derler ya, aynen böyle bir ruh hali üstümüzde hakimdir.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Pazar gününe saat 13:19 Ay-Satürn görünümüyle adım atıyoruz. Sabah itibariyle bu enerjinin etkisini hissederiz. Parasal sıkışıklığa çözüm bulmaya çalışırız. Bir şeyleri halledebilmek, ilerlemek için mücadele veririz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 13:19 Ay-Satürn görünümü, günün ilk etkili enerjisidir. Sabah itibariyle üzerimizde baskı oluşturabilir. Başkalarının üstümüzdeki etkisi canımızı sıkar. Bir yandan kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmeye, isteklerimizi elde etmeye çalışırken, en yakınımızdaki kişilerin üstümüze gelmesi rahatsız edicidir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Pazar gününe saat 13:19 Ay-Satürn görünümüyle adım atıyoruz. Sabah itibariyle üstümüzde etkisini hissederiz. Özgür olmak, dilediğimiz gibi kendimizi ifade etmek isterken, yapmak zorunda kaldığımız işler canımızı sıkabilir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Pazar gününe saat 13:19 Ay-Satürn görünümüyle adım atıyoruz. Sabah itibariyle bu enerjinin etkisini hissetmeye başlayacağız. Kendi isteklerini bize dayatmaya çalışan kişiler yüzünden sıkılmamıza yol açar. Oysaki siz, zaten sorumluluklarınızı bilen kişilersiniz. Bu kadar bencil olmalarına kızarsınız.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Pazar gününe saat 13:19 Ay-Satürn görünümüyle adım atıyoruz. Sabah itibariyle bu enerjinin etkisi bizi zorlayabilir. Başkalarının sürekli kendi isteklerini size dayatması canınızı sıkar. Oysaki siz yaşamak, canlanmak, huzur bulmaktan yanasınız. Bu saatlerde sabırlı olmakta zorlanırsınız.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Pazar gününe saat 13:19 Ay-Satürn görünümüyle adım atıyoruz. Sabah itibariyle bu enerjinin etkisini hissetmeye başlayacağız. Birilerinin düşüncesizliği yüzünden canınızın sıkılmasına yol açar. Mecburen işleri yoluna koymak zorunda kalırsınız.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Pazar gününe saat 13:19 Ay-Satürn görünümüyle adım atıyoruz. Sabah itibariyle bu enerjinin etkisini hissetmeye başlayacağız. Gönlünüzce yaşamak isterken, sorumluluklar ağır basar. Paranın önemi kendini yine hatırlatır. Ödemeler, ihtiyaçlar derken hayat gelip geçiyor diye düşünürsünüz. Tabii ki bir şeylere sabır göstermek kolay değildir.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Pazar gününe saat 13:19 Ay-Satürn görünümüyle adım atıyoruz. Sabah itibariyle bu enerjinin etkisini hissetmeye başlayacağız. Bulunduğunuz alanı koruma dürtünüzü işaret eder. Bu ister aileniz olsun isterse yaşadığınız eviniz. Hiç fark etmez. Hemen savaşçı kesilirsiniz. Kimsenin sizin hakkınızı yemesine, yaptıklarınızı hafife almasına müsaade etmezsiniz. Sert konuşabilirsiniz veya tepkisel davranabilirsiniz. Hatta bunda da kendinizi haklı görebilirsiniz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 13:19 itibariyle etkili olacak Ay-Satürn görünüm, birkaç saat öncesinde bile etkisini hissettirebilir. Fikirlerinizi özgürce ortaya koyma arzunuzu işaret ediyor. Ancak uymanız gereken şartlar, kurallar vardır. Böylesi bir engellenme canınızı sıkabilir.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Ay-Satürn görünüm etkisinde Pazar gününe uyanıyoruz. Saat 13:19 etki saati olsa bile, bu enerjiyi sabah itibariyle hissederiz. Para kazanmak amaçlı verilen mücadelenin göstergesidir. Evdeki hesap çarşıya uymadığında, zorluklara sabır göstermeniz kolay olmaz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
MHP'den 3 partiye davet yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum