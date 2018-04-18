Günlük burç yorumları - 18 Nisan Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

18 Nisan Çarşamba günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Kariyer hayatınız veya kariyere yönelik seçimlerinizi sorumluluk bilinciyle yeniden gözden geçirmelisiniz. Anne ve babanızın hayatınızdaki önemi kadar eğer siz de anne ve baba iseniz üstünüze düşen görevleri bilinçli şekilde ele alacağınız bir dönem olacağını bilmelisiniz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Amaç-hedef-disiplin-sabır-sorumluluk çerçevesinde eğitim hayatınızı, işinizi, tercihlerinizi yeniden gözden geçireceksiniz. Bu süreci ek bir zaman aralığı gibi düşünürsek, bilgilenmeyi, araştırmayı, olgunlaşmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi daha da fazla önemseyeceksiniz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Birbirinize karşı sorumluluğunuz olduğunu bilerek, dürüst davranmalısınız. Vergilerinizi, borçlarınızı özellikle gecikmiş olanları mutlaka ödemelisiniz. Yüksek faizli krediler almayınız. Eşimizin, kendimizin veya iş ortağımızın hukuki işlerini çok iyi takip etmemiz, kanunlara uygun şekilde hareket etmemiz gerekiyor.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Evliliğimiz sağlam temeller üzerine inşa edilmiş, karşılıklı dürüstlük ilkesi çerçevesinde sürüyor ise, son birkaç aydır gelişen zorlukları kolaylıkla halledersiniz. Tam tersi durumda boşanmaya karar verebilirsiniz. Bu aranızdaki sevgi birliğinin gücüne veya güçsüzlüğüne göre sonuçlanır.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ailevi ve iş ortamındaki ilişkilere yine dikkat edeceğiz. Sağlığımıza önem vermeyi sürdüreceğiz. Şikayetlerimizi mutlaka doktora göstereceğiz, tedavilerimizi aksatmayacağız.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar 18 Nisan(saat 04:46)-6 Eylül(saat 17:08) tarih aralığında Satürn-Oğlak burcunda gerileyecek. Bu süreç, aşk hayatımızı, varsa çocuklarımızla ilgili mevzuları yeniden gözden geçirmek, yeteneklerimizi geliştirmek yönünde önemlidir. Bunu ek bir zaman aralığı, fırsat gibi görebiliriz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Güneş-Uranüs kavuşum etkisinde dikkatli olmak lazım. Eğer ilişkinizde ertelediğiniz ve sürekli tekrarlanan problemler varsa ayrılmaya karar verebilirsiniz. Bu kararı karşı taraf veya ortaklaşa verebilirsiniz. Partneriniz veya siz, hayatınızda yeni bir sayfa açmaya karar verebilirsiniz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler 18 Nisan(saat 04:46)-6 Eylül(saat 17:08) tarih aralığında Satürn-Oğlak burcunda gerileyecek. Bu süreç, yakınlarımızla ilişkimizi, çevremizle ilgili meseleleri, ticaret, iletişim, eğitim hayatımızla ilgili konuları sorumluluk ve güvenilirlik ilkesi çerçevesinde yeniden ele alma dönemidir.
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay-İkizler burcunda ilerlemeye başlayınca, iş hayatınız ikincisi ilişkinizle alakalı meseleler üzerinde dağılmamak, soğukkanlı hareket etmek, mantıklı bir şekilde incelemede bulunmak gayet yararlı.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
İkizler burcunda ilerleyen Ay etkisinde, ihtiyaçların alınması, alışveriş, çevremizle olan temasımız, haberleşme, kısa görüşme, gezi gibi konularda enerjimiz bir hayli yüksek. Yaptığımız işlerin bir kısmı zorunluluk içerebilir.
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay boşlukta ilerleyecek. Bildiğiniz gibi bu zaman diliminde ani karar değişikliklerinde bulunmak ne kadar yanlışsa baskılar altında aceleyle kararlar alıp uygulamaya kalkışmak da o denli yanlıştır.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 18 Nisan(saat 04:46)-6 Eylül(saat 17:08) tarih aralığında Satürn-Oğlak burcunda gerileyecek. Bu süreç amacınızı, hedefinizi disiplinli, ciddi ve sorumluluk olgusuyla gözden geçirmenin, son birkaç aydır yaşananları tekrar analiz etmenin vaktidir.
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