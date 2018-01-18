Günlük burç yorumları 18 Ocak Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

18 Ocak Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 18 Ocak Perşembe günlük burç yorumları, 15-21 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Birçok kişiyle tanışabilir, iş veya özel amaçlı bağlantılarda bulunabilirsiniz. Fikir alışverişlerinde bulunabilir, sohbetler edilir, kimler ne yapıyor, nasıl çalışıyor, yaşıyor, biz neler yapabiliriz, kendimizi nasıl dışa lanse edebiliriz bunlar üzerinde durabiliriz.

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Beraberliklerde bir taraf fazla rahat davranabilir veya size destek olmayabilir, sıcak davranmayabilir. Maddi açıdan dikkatsiz davranan bir eş zorlanmanıza neden olabilir. Kendini değerli hissedebilir. Beklentileri, talepleri yüksek olabilir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Problemli çiftler arasında belli bir mesafe oluşabilir. Partneriniz özgür davranışlar sergileyebilir, kayıtsız davranabilir, arkadaşça yanaşmanızı bekleyebilir. Bağlılık düşük seviyededir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Çalışma saatlerinizin düzensizliği, fazladan iş yüklenmesi, tatmin olmadığınız bir ortamda görev yapıyor oluşunuz bu süreçte sizi rahatsız edebilir. Siz de buna katlanayım derken yorulursunuz. Eğer işe yeni başlamış bir kişiyseniz bu dönemde işe alışmakta zorlanabilirsiniz.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Aşk evinizde ilerleyen Venüs, sürpriz bir aşkın yüreğinizi hızlı bir şekilde çarpmasını sağlayabilir. Aşk bir anda kapıdan içeri girer ve siz gelen misafiri ağırlamaya hazır gibisinizdir.