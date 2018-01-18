Günlük burç yorumları 18 Ocak Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

18 Ocak Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 18 Ocak Perşembe günlük burç yorumları, 15-21 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Birçok kişiyle tanışabilir, iş veya özel amaçlı bağlantılarda bulunabilirsiniz. Fikir alışverişlerinde bulunabilir, sohbetler edilir, kimler ne yapıyor, nasıl çalışıyor, yaşıyor, biz neler yapabiliriz, kendimizi nasıl dışa lanse edebiliriz bunlar üzerinde durabiliriz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Bu dönemde yeni arkadaşlıklar kurarak, grup çalışmalarına ağırlık vererek, iş hayatında geniş bir çevre edinmenizde yarar vardır. Akılcı yaklaşımlarınız sayesinde çevrenizdeki kişilerle güçlü bağlar kurabilirsiniz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler 18 Ocak saat:04:43-11 Şubat saat:02:19 tarihleri arasında Kova burcunda ilerleyecek Venüs döneminde genel olarak, farklı görüşten insanlarla kültürel paylaşımlarda bulunabilir, uzmanlık alanınızla ilgili çalışmalara, faaliyetlere katılabilir, sergilere, aktivitelere katılabilirsiniz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Beraberliklerde bir taraf fazla rahat davranabilir veya size destek olmayabilir, sıcak davranmayabilir. Maddi açıdan dikkatsiz davranan bir eş zorlanmanıza neden olabilir. Kendini değerli hissedebilir. Beklentileri, talepleri yüksek olabilir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Problemli çiftler arasında belli bir mesafe oluşabilir. Partneriniz özgür davranışlar sergileyebilir, kayıtsız davranabilir, arkadaşça yanaşmanızı bekleyebilir. Bağlılık düşük seviyededir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Çalışma saatlerinizin düzensizliği, fazladan iş yüklenmesi, tatmin olmadığınız bir ortamda görev yapıyor oluşunuz bu süreçte sizi rahatsız edebilir. Siz de buna katlanayım derken yorulursunuz. Eğer işe yeni başlamış bir kişiyseniz bu dönemde işe alışmakta zorlanabilirsiniz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Aşk evinizde ilerleyen Venüs, sürpriz bir aşkın yüreğinizi hızlı bir şekilde çarpmasını sağlayabilir. Aşk bir anda kapıdan içeri girer ve siz gelen misafiri ağırlamaya hazır gibisinizdir.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, 18 Ocak saat:04:43-11 Şubat saat:02:19 tarihleri arasında etkili olacak Venüs-Kova burcu sürecinde genel olarak ailevi ortamdaki ilişkileriniz, paylaşımlarınız, birbirinize olan ilginiz, sevginiz, uyum ve uyumsuzluklarınız tümüyle önemli hale gelir.
Yay Günlük Burç Yorumu
Kültürel sohbetler, iletişim, sosyal medyada yer almak, internette kendinizi tanıtmak, bir çevre edinmek gibi aktivitelere yer verilebilir. Yaratıcı çalışmalar, fikir tartışmaları, ilginç buluşlar bu enerjinin yansımaları arasında yer alırken, farklı konularda bilgilenmenizi sağlayan insanlarla tanışabilirsiniz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, 18 Ocak saat:04:43-11 Şubat saat:02:19 tarihleri arasında Kova burcunda ilerleyecek Venüs, aile-ev-para-kariyerinizle alakalı her türlü ilişki, gelişme ve değişimlerin işaretçisidir.
Kova Günlük Burç Yorumu
Fikir paylaşımlarında bulunmak, sosyal medyada güçlenmek, değişime açık bir yüreklilikle katılmak sizin için kolaydır. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Sürpriz fırsatlarla karşılaşırsınız. İdeallerinizi gerçekleştirmek arzunuz yoğunlaşır. İnsanlar sizi ilgiyle takip ederler.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sizi kısıtlayan, özgürlüğünüzü denetim altına alan durumların tespit edilmesi gerekir. Dört duvar arasında yaşanan bir aşk, bağımlılık yüzünden sürdürülen ilişkilere dikkat etmeliyiz. Hayatı ele alış biçimimize uymayan bir ilişki yaşıyorsak bu süreçte gerçekçi düşünelim.
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