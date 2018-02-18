Günlük burç yorumları 18 Şubat Pazar - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Bir haftanın daha sonuna geldik. Yeni bir hafta öncesi burcunuzu merak ediyorsanız 18 Şubat Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 Şubat Pazar Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Merkür, iş hayatı, yakın çevre veya eğitim hayatınızla ilgili konular üzerinde bilinçli olmak, akıllıca düşünmek gerekir. Özellikle ticari konularda ve iş hayatınızı ilgilendiren diğer mevzularda konuştuğunuz kişilere ve söylenenlere gerçekçi bir şekilde bakmalı, incelemelisiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, hedeflerinizi gerçekleştirme anlamında fazla iyi niyetli düşünmeye, durumları net bir şekilde görememe, dostunuzu, düşmanınızı ayırt edememe gibi durumlara yol açabilir. Yardımlaşma hissiniz bir hayli yüksektir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında, Balık burcunda ilerleyecek Merkür, aile hayatınız başta olmak üzere özellikle mesleki konularda karar vermeden önce mutlaka iyi düşününüz. Zihin kolayca dağılabilir. İşlerinizi yaparken dikkatli olmayı ihmal etmeyiniz. Sanatla alakalı bir mesleğiniz varsa, bu dönemde yaratıcı çalışmalarda bulunabilirsiniz Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, doğru olan bilginin önemsenmesi gereken zaman dilimidir. Aklınızı karıştıran durumlarda, mutlaka durup etraflıca düşününüz, araştırınız, analiz ediniz. Empati gücümüz yükselecektir. Kendimizi bir başkasının yerine koyarak düşünürsünüz.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, gerek özel gerek başkalarıyla olan ilişki ve parasal alışverişinizde mantıklı, ölçülü, akıllı davranılması gereken bir dönemdir. Hayali değil, gerçek olanı önemsemeliyiz. Paramızı ve bize emanet edilen parayı iyi koruyalım, hesabını iyi yapalım. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasındaki Merkür-Balık geçişinde ilişkiniz, iş ortaklığınızla alakalı konularda akıllı bir analizde bulunmanın önemi büyük. Merkür Balık burcunda iyi niyetli, hayalci düşünmeye neden olabilir. Nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle ilişkimizin sağlamlığı ve niteliği çok önemli. Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Merkür, özellikle çalışanların işlerini dikkatli, özenli ve akıllı biçimde yapmaları gerekecektir. Sanatsal çalışmalar, mistik faaliyetler, şifacılık, doktorluk, hemşirelik, müzik, moda hasta bakımı, evcil hayvanlar, rehabilitasyon gibi mesleklere ilgi duyabiliriz

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Merkür astrolojik olarak, hayallerin güçlendiği, gerçekçi düşünmenin zorlaştığı, sanki güzel bir film izler gibi yaşamı ele almak istediğimiz süreçtir. Aşk, zihnimizi arındıran, bize farklı bir dünyanın kapılarını açan bir rehbere benzer. Romantik yakınlaşmalar, yazışmalar, konuşmalar bizi fazlasıyla etkiler. Ben derim ki, gerçekçi olmayı, ilişkinizi dikkatlice gözden geçirmeyi unutmayın. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Merkür, ilişki, iş hayatınız, eviniz ve ailenizle ilgili konuların tarafsız ve gerçekçi bir şekilde ele alınmasında fayda var. İlişkiniz, iş ortaklığınız gibi başkalarıyla alakalı konularda sizi rahatsız eden, yanıltıcı tarzda hareket eden veya hayal kırıklığı yaratan durumlar varsa, bunları bilinçli bir şekilde ele almamız lazım. Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, sadece çevresel konularda değil, çalışma hayatınız, sağlık, yurtdışı, eğitim, ihtisas, tayin terfi, inanç ve hayata bakış açınızla da birebir ilgilidir. Burcunuzla yapacağı olumlu görünüm, gerek günlük hayatta gerekse çalışma ortamındaki kişilerle olan ilişkinizde iyi niyet ve şefkatle düşünmenin işaretçisidir. Ancak bunun ayarını bilmek gerekir.