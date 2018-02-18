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Günlük burç yorumları 18 Şubat Pazar - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 07:58 | Son Güncelleme

18 Şubat Pazar günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? Sevgililer günü için burçlara göre hediye önerileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumlar yorumları.

Günlük burç yorumları 18 Şubat Pazar - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Bir haftanın daha sonuna geldik. Yeni bir hafta öncesi burcunuzu merak ediyorsanız 18 Şubat Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 Şubat Pazar

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Merkür, iş hayatı, yakın çevre veya eğitim hayatınızla ilgili konular üzerinde bilinçli olmak, akıllıca düşünmek gerekir. Özellikle ticari konularda ve iş hayatınızı ilgilendiren diğer mevzularda konuştuğunuz kişilere ve söylenenlere gerçekçi bir şekilde bakmalı, incelemelisiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, hedeflerinizi gerçekleştirme anlamında fazla iyi niyetli düşünmeye, durumları net bir şekilde görememe, dostunuzu, düşmanınızı ayırt edememe gibi durumlara yol açabilir. Yardımlaşma hissiniz bir hayli yüksektir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında, Balık burcunda ilerleyecek Merkür, aile hayatınız başta olmak üzere özellikle mesleki konularda karar vermeden önce mutlaka iyi düşününüz. Zihin kolayca dağılabilir. İşlerinizi yaparken dikkatli olmayı ihmal etmeyiniz. Sanatla alakalı bir mesleğiniz varsa, bu dönemde yaratıcı çalışmalarda bulunabilirsiniz

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, doğru olan bilginin önemsenmesi gereken zaman dilimidir. Aklınızı karıştıran durumlarda, mutlaka durup etraflıca düşününüz, araştırınız, analiz ediniz. Empati gücümüz yükselecektir. Kendimizi bir başkasının yerine koyarak düşünürsünüz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, gerek özel gerek başkalarıyla olan ilişki ve parasal alışverişinizde mantıklı, ölçülü, akıllı davranılması gereken bir dönemdir. Hayali değil, gerçek olanı önemsemeliyiz. Paramızı ve bize emanet edilen parayı iyi koruyalım, hesabını iyi yapalım.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasındaki Merkür-Balık geçişinde ilişkiniz, iş ortaklığınızla alakalı konularda akıllı bir analizde bulunmanın önemi büyük. Merkür Balık burcunda iyi niyetli, hayalci düşünmeye neden olabilir. Nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle ilişkimizin sağlamlığı ve niteliği çok önemli.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Merkür, özellikle çalışanların işlerini dikkatli, özenli ve akıllı biçimde yapmaları gerekecektir. Sanatsal çalışmalar, mistik faaliyetler, şifacılık, doktorluk, hemşirelik, müzik, moda hasta bakımı, evcil hayvanlar, rehabilitasyon gibi mesleklere ilgi duyabiliriz

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Merkür astrolojik olarak, hayallerin güçlendiği, gerçekçi düşünmenin zorlaştığı, sanki güzel bir film izler gibi yaşamı ele almak istediğimiz süreçtir. Aşk, zihnimizi arındıran, bize farklı bir dünyanın kapılarını açan bir rehbere benzer. Romantik yakınlaşmalar, yazışmalar, konuşmalar bizi fazlasıyla etkiler. Ben derim ki, gerçekçi olmayı, ilişkinizi dikkatlice gözden geçirmeyi unutmayın.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Merkür, ilişki, iş hayatınız, eviniz ve ailenizle ilgili konuların tarafsız ve gerçekçi bir şekilde ele alınmasında fayda var. İlişkiniz, iş ortaklığınız gibi başkalarıyla alakalı konularda sizi rahatsız eden, yanıltıcı tarzda hareket eden veya hayal kırıklığı yaratan durumlar varsa, bunları bilinçli bir şekilde ele almamız lazım.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, sadece çevresel konularda değil, çalışma hayatınız, sağlık, yurtdışı, eğitim, ihtisas, tayin terfi, inanç ve hayata bakış açınızla da birebir ilgilidir. Burcunuzla yapacağı olumlu görünüm, gerek günlük hayatta gerekse çalışma ortamındaki kişilerle olan ilişkinizde iyi niyet ve şefkatle düşünmenin işaretçisidir. Ancak bunun ayarını bilmek gerekir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Merkür, parasal kazançlarınız başta olmak üzere parayı harcama şeklinizle de yakından ilgilidir. Ayrıca aşk evinizin yöneticisi olması sebebiyle, aşka bakış açınız, aşkın hayatınızdaki önemi üzerine düşünmenin de belirtecidir. Ancak akılcı düşünmenin önüne geçebilir. Hassasiyeti yükseltir. Detaylar göz ardı edilir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 18 Şubat saat:07:28-6 Mart saat:10:34 tarihleri arasında burcunuz üzerinde ilerleyecek Merkür, ev-ailevi-yerleşim-ilişkinizle alakalı meseleler üzerinde kişisel kararlarınızı gözden geçirmeniz ve bunu gerçekçi bir şekilde yapmanız gereken zaman dilimidir. Merkür burcunuzda, gereğinden fazla özverili davranmaya, sevdiklerinize aşırı düşkünlüğünüz nedeniyle iyi niyetinizin kullanılmasına yol açabilir. Lütfen bilinçli olunuz.

12-18 Şubat haftalık burç yorumları12-18 Şubat haftalık burç yorumları


1-11 Şubat haftalık burç yorumları


2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


31 Ocak Tam Ay Tutulması


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