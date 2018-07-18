Günlük burç yorumları: 18 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

18 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, uyumlu ve adil davranacağız. Sevilmek, değerli bulunmak isteyeceğiz. Bize olumlu davranıldığında biz de aynı şekilde karşılığını vereceğiz. Aşkta, çocuklarımızla ilgili konularda, evlilik gibi meselelerde geleceğe dönük düşüneceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 06:19 Ay-Satürn görünümü, mecburen bir şeylere uymaya çalışmak yerine, kendimize göre günü geçirmek arzumuzdur. Ancak yine de bir şeylerle ilgilenmek zorunda kalırız. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, aşk hayatımız, çocuklarımız ve bizi ilgilendiren her konuda geleceğimizi düşünerek hareket edeceğiz. Bugünün yarınları da var sözünü bugün bir hayli önemseyeceğiz.Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Mars-Kuzey düğüm karşıtlığı, gerileyen Mars nedeniyle kredi çekmek, borçlanmak, borç vermek, birilerine güvenerek eylemde bulunmakta zorlanmaya neden olabilir. Bütçenizi aşmayınız. Ani kararlar vermeyiniz. Bu aralar parasal meselelerde aklımız başımızda olsun. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, Ay-Mars görünümü, hem sosyal açıdan bizi destekleyici, paylaşımlarda bulunmamızı sağlayıcı hem de moralimizi yerine getiricidir. Ancak partnerimiz bir hayli baskın davranabilir. Özgürlüğüne müdahalede bulunmanızı istemez. Bu görünüm, ilerisi adına eşinizle yapılacak konuşmaların işaretidir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, Ay-Mars görünümü, parasal ve iş hayatınızla ilgili konularda, hatta ailevi meselelerde bir hayli hırslı davranmaya neden oluyor. Arzuladığınız gibi ilerlemekten yanasınız. Ancak baskıyla karşılaşırsanız tepki gösterebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, ileriye yönelik şekilde düşünüyoruz. Toplumsal hayatın içinde başarılı olmak, sağlıklı yaşamak ve geleceğimizi görmekten yanayız. Dostluklar bizim için önemli. Bizi gerçekten mutlu edebilen insanlarla olmaktan yanayız. Kendimize güvenimiz bu görünümle yükseliyor.Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 06:19 Ay-Satürn görünümü, nazik ve samimi davranmamıza rağmen, özellikle yaşça büyük kişilerle anlaşmakta zorlanabiliriz. Duygularımızı ifade etmek, sıkıntılarımızı anlamalarını beklemek kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 06:19 Ay-Satürn görünümü, ek gelir ihtiyacımızı vurguluyor. Şartlar kolay değil, biz de elimizden geldiğince mücadele etmek zorundayız. Bu konuda dış etkenlerin üstümüzdeki baskısını hissediyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, Ay-Kuzey düğüm görünümü, iş ve özel hayatımızla ilgili konularda haksızlığa izin vermeyeceğiz. Yarınlarımızı sağlam şekilde oluşturmaktan yanayız. Buna uygun şekilde karar vereceğiz. Uyumlu, paylaşıma açık, adil davranan kişilerle bağlantıdan yanayız. Çıkarlarımızı düşüneceğiz ve geleceğe dönük planlar yapacağız. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 06:19 Ay-Satürn görünümü, duygularımızı anlayabilecek insanlarla konuşmayı tercih ediyoruz. Sorumluluklar bizi yoruyor. Gönlümüzce günü geçirmek arzumuz yoğun. Ancak bu öyle kolay gözükmüyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, finansal açıdan güven ve istikrarın bizim için önemi büyük. Sağlıklı, doyumlu ve kendimizi güçlü şekilde ifade edeceğimiz bir yaşam istiyoruz. Tercihlerimizi bu doğrultuda yapmaktan yanayız. Bizi hiçbir şeyin üzmesine, kimsenin hafife almasına izin vermeyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
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