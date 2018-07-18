HABER

Günlük burç yorumları: 18 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 06:52 | Son Güncelleme

18 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 16-22Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumlar

Günlük burç yorumları: 18 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

18 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, uyumlu ve adil davranacağız. Sevilmek, değerli bulunmak isteyeceğiz. Bize olumlu davranıldığında biz de aynı şekilde karşılığını vereceğiz. Aşkta, çocuklarımızla ilgili konularda, evlilik gibi meselelerde geleceğe dönük düşüneceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 06:19 Ay-Satürn görünümü, mecburen bir şeylere uymaya çalışmak yerine, kendimize göre günü geçirmek arzumuzdur. Ancak yine de bir şeylerle ilgilenmek zorunda kalırız. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, aşk hayatımız, çocuklarımız ve bizi ilgilendiren her konuda geleceğimizi düşünerek hareket edeceğiz. Bugünün yarınları da var sözünü bugün bir hayli önemseyeceğiz.Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Mars-Kuzey düğüm karşıtlığı, gerileyen Mars nedeniyle kredi çekmek, borçlanmak, borç vermek, birilerine güvenerek eylemde bulunmakta zorlanmaya neden olabilir. Bütçenizi aşmayınız. Ani kararlar vermeyiniz. Bu aralar parasal meselelerde aklımız başımızda olsun. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Ay-Mars görünümü, hem sosyal açıdan bizi destekleyici, paylaşımlarda bulunmamızı sağlayıcı hem de moralimizi yerine getiricidir. Ancak partnerimiz bir hayli baskın davranabilir. Özgürlüğüne müdahalede bulunmanızı istemez. Bu görünüm, ilerisi adına eşinizle yapılacak konuşmaların işaretidir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, Ay-Mars görünümü, parasal ve iş hayatınızla ilgili konularda, hatta ailevi meselelerde bir hayli hırslı davranmaya neden oluyor. Arzuladığınız gibi ilerlemekten yanasınız. Ancak baskıyla karşılaşırsanız tepki gösterebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, ileriye yönelik şekilde düşünüyoruz. Toplumsal hayatın içinde başarılı olmak, sağlıklı yaşamak ve geleceğimizi görmekten yanayız. Dostluklar bizim için önemli. Bizi gerçekten mutlu edebilen insanlarla olmaktan yanayız. Kendimize güvenimiz bu görünümle yükseliyor.Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 06:19 Ay-Satürn görünümü, nazik ve samimi davranmamıza rağmen, özellikle yaşça büyük kişilerle anlaşmakta zorlanabiliriz. Duygularımızı ifade etmek, sıkıntılarımızı anlamalarını beklemek kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 06:19 Ay-Satürn görünümü, ek gelir ihtiyacımızı vurguluyor. Şartlar kolay değil, biz de elimizden geldiğince mücadele etmek zorundayız. Bu konuda dış etkenlerin üstümüzdeki baskısını hissediyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, Ay-Kuzey düğüm görünümü, iş ve özel hayatımızla ilgili konularda haksızlığa izin vermeyeceğiz. Yarınlarımızı sağlam şekilde oluşturmaktan yanayız. Buna uygun şekilde karar vereceğiz. Uyumlu, paylaşıma açık, adil davranan kişilerle bağlantıdan yanayız. Çıkarlarımızı düşüneceğiz ve geleceğe dönük planlar yapacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 06:19 Ay-Satürn görünümü, duygularımızı anlayabilecek insanlarla konuşmayı tercih ediyoruz. Sorumluluklar bizi yoruyor. Gönlümüzce günü geçirmek arzumuz yoğun. Ancak bu öyle kolay gözükmüyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, finansal açıdan güven ve istikrarın bizim için önemi büyük. Sağlıklı, doyumlu ve kendimizi güçlü şekilde ifade edeceğimiz bir yaşam istiyoruz. Tercihlerimizi bu doğrultuda yapmaktan yanayız. Bizi hiçbir şeyin üzmesine, kimsenin hafife almasına izin vermeyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

16 - 22 temmuz haftalık burç yorumları16 - 22 temmuz haftalık burç yorumları
27 Temmuz Tam Ay Tutulması! Hiçbir şey göründüğü gibi değil...27 Temmuz Tam Ay Tutulması! Hiçbir şey göründüğü gibi değil...
2018 Temmuz ayı aylık burç yorumları2018 TEMMUZ AYI BURÇ YORUMLARI
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günlük burç yorumları burç yorumları astroloji irem su

En Çok Okunan Haberler

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

İlginizi Çekebilir

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
18 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto yeni dönemin ilk çekilişi! (Büyük ikramiye 5 milyon lira)

18 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto yeni dönemin ilk çekilişi! (Büyük ikramiye 5 milyon lira)

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitim kalkacak mı? Burhan Kuzu'dan dikkat çeken paylaşım

Bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitim kalkacak mı? Burhan Kuzu'dan dikkat çeken paylaşım

Adnan Oktar'ın erkek üyelerinden genç kızlara korkunç tuzak!

Adnan Oktar'ın erkek üyelerinden genç kızlara korkunç tuzak!

Eczacı Abdi deşifre oldu!

Eczacı Abdi deşifre oldu!

İki yıllık OHAL bugün sona eriyor

İki yıllık OHAL bugün sona eriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.