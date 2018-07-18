Günlük burç yorumları: 18 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

18 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, uyumlu ve adil davranacağız. Sevilmek, değerli bulunmak isteyeceğiz. Bize olumlu davranıldığında biz de aynı şekilde karşılığını vereceğiz. Aşkta, çocuklarımızla ilgili konularda, evlilik gibi meselelerde geleceğe dönük düşüneceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 06:19 Ay-Satürn görünümü, mecburen bir şeylere uymaya çalışmak yerine, kendimize göre günü geçirmek arzumuzdur. Ancak yine de bir şeylerle ilgilenmek zorunda kalırız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, aşk hayatımız, çocuklarımız ve bizi ilgilendiren her konuda geleceğimizi düşünerek hareket edeceğiz. Bugünün yarınları da var sözünü bugün bir hayli önemseyeceğiz.Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Mars-Kuzey düğüm karşıtlığı, gerileyen Mars nedeniyle kredi çekmek, borçlanmak, borç vermek, birilerine güvenerek eylemde bulunmakta zorlanmaya neden olabilir. Bütçenizi aşmayınız. Ani kararlar vermeyiniz. Bu aralar parasal meselelerde aklımız başımızda olsun. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Ay-Mars görünümü, hem sosyal açıdan bizi destekleyici, paylaşımlarda bulunmamızı sağlayıcı hem de moralimizi yerine getiricidir. Ancak partnerimiz bir hayli baskın davranabilir. Özgürlüğüne müdahalede bulunmanızı istemez. Bu görünüm, ilerisi adına eşinizle yapılacak konuşmaların işaretidir. Devamını okumak için tıklayınız