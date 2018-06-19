Günlük burç yorumları: 19 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

19 Haziran Salı günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Ailemizin hayatımızdaki öneminin farkındayız. Sahip olduğumuz her şeyi güven altına almak ve korumak düşüncesi üzerimizde etkili olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde Salı günümüz başlayacak. Umutlu konuşuyoruz. Endişe yerine, sevgi dolu düşünerek zihnimizi arındırıyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne uyanıyoruz. Maddi konularda daha dikkatli hareket edecek, güvenceye fazlasıyla önem vereceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Hem zihnimizi rahatlatacak hem sözlerimizin olumlu yönde dışa yansımasını sağlayacak. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Hassas düşünüyoruz. Ailemizi, sevdiklerimizi daha fazla önemsiyoruz. Güvenmek istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Salı günümüz, saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde başlıyor. Kişinin hedefine ulaşma özlemi ve değer verdiği olguları kucaklama arzusu yükseliyor. Hayata güven duyuyor. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne merhaba diyoruz. Bizi rahatsız eden, yoran ne varsa bilinçli bir şekilde gözden geçireceğiz. İç dünyamızı ve zihnimizi rahatlatacak olana yöneleceğiz. Bu olumlu düşünme, egzersiz, müzik, sevdiklerimizle konuşmak olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Hayatı olumlu yönleriyle görmemizi sağlar. Belki zorluklar yaşıyorsunuz ve ilişkilerinizde arzu etmediğiniz durumlar söz konusu. Ancak bu görünüm sayesinde zihniniz çok daha geniş açıdan hayatı ele alarak, evrensel düzendeki işleyişin farkında olarak durumları değerlendirecektir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Finansal konulardan hayata bakış açınıza kadar geniş bir alanda muhasebede bulunmanın işaretçisidir. Şuraya şu verilecek, buradan bu gelebilir şeklinde bir analizde bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Geçmişte yaşananlar, karşılaştığımız insanlar ve edindiğimiz dersler üzerinde duracağız. Bazılarını affedeceğiz bazılarıyla yollarımız iyi ki ayrılmışım diyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Zihnimizi rahatlatıcı olana yöneleceğiz. Her şeyin kendi içinde bir öğretisi olduğunu düşünelim ve kendimizi gereksiz konularla yormayalım. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Düşüncelerimiz ve sözlerimiz birbirini onayladığı için, ikili ilişkilerde neyin doğru neyin yanlış olduğunu tespit etmemiz ve ona göre durumları ele almamız kolaylaşacak. Devamını okumak için tıklayınız
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