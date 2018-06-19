HABER

Günlük burç yorumları: 19 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 08:30 | Son Güncelleme

19 Haziran Salı günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 19 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

19 Haziran Salı günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Ailemizin hayatımızdaki öneminin farkındayız. Sahip olduğumuz her şeyi güven altına almak ve korumak düşüncesi üzerimizde etkili olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde Salı günümüz başlayacak. Umutlu konuşuyoruz. Endişe yerine, sevgi dolu düşünerek zihnimizi arındırıyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne uyanıyoruz. Maddi konularda daha dikkatli hareket edecek, güvenceye fazlasıyla önem vereceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Hem zihnimizi rahatlatacak hem sözlerimizin olumlu yönde dışa yansımasını sağlayacak. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Hassas düşünüyoruz. Ailemizi, sevdiklerimizi daha fazla önemsiyoruz. Güvenmek istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Salı günümüz, saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde başlıyor. Kişinin hedefine ulaşma özlemi ve değer verdiği olguları kucaklama arzusu yükseliyor. Hayata güven duyuyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne merhaba diyoruz. Bizi rahatsız eden, yoran ne varsa bilinçli bir şekilde gözden geçireceğiz. İç dünyamızı ve zihnimizi rahatlatacak olana yöneleceğiz. Bu olumlu düşünme, egzersiz, müzik, sevdiklerimizle konuşmak olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Hayatı olumlu yönleriyle görmemizi sağlar. Belki zorluklar yaşıyorsunuz ve ilişkilerinizde arzu etmediğiniz durumlar söz konusu. Ancak bu görünüm sayesinde zihniniz çok daha geniş açıdan hayatı ele alarak, evrensel düzendeki işleyişin farkında olarak durumları değerlendirecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Finansal konulardan hayata bakış açınıza kadar geniş bir alanda muhasebede bulunmanın işaretçisidir. Şuraya şu verilecek, buradan bu gelebilir şeklinde bir analizde bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Geçmişte yaşananlar, karşılaştığımız insanlar ve edindiğimiz dersler üzerinde duracağız. Bazılarını affedeceğiz bazılarıyla yollarımız iyi ki ayrılmışım diyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Zihnimizi rahatlatıcı olana yöneleceğiz. Her şeyin kendi içinde bir öğretisi olduğunu düşünelim ve kendimizi gereksiz konularla yormayalım. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 06:44 Ay-Merkür görünüm etkisinde güne adım atacağız. Düşüncelerimiz ve sözlerimiz birbirini onayladığı için, ikili ilişkilerde neyin doğru neyin yanlış olduğunu tespit etmemiz ve ona göre durumları ele almamız kolaylaşacak. Devamını okumak için tıklayınız

11-17 Haziran haftalık burç yorumları11-17 Haziran haftalık burç yorumları
2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji haftalık burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

İlginizi Çekebilir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Kandil ve Diyarbakır'da terör operasyonu!

Kandil ve Diyarbakır'da terör operasyonu!

Tansu Çiller: Yaptığım her şey doğru demiyorum!

Tansu Çiller: Yaptığım her şey doğru demiyorum!

Son dakika FETÖ operasyonu! 31 ilde çok sayıda gözaltı var

Son dakika FETÖ operasyonu! 31 ilde çok sayıda gözaltı var

Sigarayla uyuyan adamın feci ölümü!

Sigarayla uyuyan adamın feci ölümü!

Kandil taktiği deşifre oldu! Teröristler bölündü, rehineler kaçırıldı

Kandil taktiği deşifre oldu! Teröristler bölündü, rehineler kaçırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.