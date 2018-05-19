Günlük burç yorumları: 19 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

19 Mayıs Cumartesi günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 14-20 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar 19 Mayıs saat:16:10-14 Haziran saat:00:54 tarihleri arasında, Venüs-Yengeç burcunda seyrini sürdürecek. Gerek ikili ilişkilerde gerek ailevi konularda muhafaza etme olgusu öne çıkıyor. Ailemizi koruma altına alma, tek yaşıyorsak bir aile olma isteği, yuvamız içerisindeki huzur ve güvenliğimiz, çocuklarımız varsa onlarla ilgili meseleler ön planda olacaktır.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar 19 Mayıs saat:16:10-14 Haziran saat:00:54 tarihleri arasında Venüs-Yengeç burcunda ilerleyecek. Sakinleştirici ve değer verdiğiniz her şeyi koruma altına almanız yönünde olumludur. İş hayatınızla ilgili konularda kendinizi yönlendirebilme gücüne sahipsiniz. Evet, duyarlısınız belki de bir hayli hassassınız. Ancak bunun nedeni size güven veren, istikrarlı, düzenli bir iş hayatı arzunuz nedeniyledir.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler 19 Mayıs saat:16:10-14 Haziran saat:00:54 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Venüs, maddi-manevi anlamdaki hassasiyetin yükselişidir. Güvence, geleceğinizi garanti altına alma, daha doğru yatırımlarda bulunarak güçlenme veya elinizdeki çarçur etmeden bir kenarda tutma bu dönemin etkileri arasında yer almaktadır.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler 19 Mayıs saat:16:10-14 Haziran saat:00:54 tarihleri arasında Venüs burcunuzda ilerleyecek. Değerlerinize sahip çıkışınız öylesine güçleniyor ki, dışarıdan gelebilecek her türlü olumsuzluğa karşı kalenizi savunursunuz. Sevdikleriniz gözünüzün bebeğidir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar 19 Mayıs saat:16:10-14 Haziran saat:00:54 tarihler arasında, Venüs-Yengeç burcunda ilerleyecek. Aileniz, değer verdiğiniz her şey önemlidir sizin için. Bir yanınız gitmek istese de, bir yanınız kalmaktan yanadır. Kırılmak, üzülmek istemeyiz. Şöyle bir derinlere dalarız. Sevginin ne kadar kıymetli olduğunu, aile birliğinin önemini bir kez daha anlarız.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar 19 Mayıs saat:16:10-14 Haziran saat:00:54 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Venüs, aşk hayatımız veya çocuklarımızla ilgili konularda ayaklarımızın sağlam yere basmasını istediğimiz bir geçiş bu. Bu önem, hem dostlarınız hem iş bağlantılarınız hem de ailenizden destek görebilirsiniz. Siz de onlara karşı cömert yaklaşımlarda bulunursunuz. Ancak ben parasal konularda hesabı şaşmamanız gerektiğini de söylemeliyim.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Her konuda güvence, şefkat, anlayış ve yaşamınızı sağlam bir temel üzerine inşa etmek istersiniz. Ailenizin düşünceleri, toplumsal farklılıklar, gelenekler ve görenekler, alıştığınız düzen, bağlılıklar tümüyle üzerinizde baskın hale gelebilir. İş değiştirmek yerine mevcut işi sürdürmek, iş ilişkilerinde sorunlar olduğu halde, üzerinde durmamak gibi.
Akrep Günlük Burç Yorumu
İlişkisi sağlam temelli olanlar için bu dönem, yoğun duyarlılığın koruma ve sahiplenme içgüdüsüyle birleştiği bir zaman aralığıdır. İlişkisinde sorun olanlar bu dönemde hoşgörüyü, sempati, iyi niyeti ve duygusal bütünleşmeyi kendi aralarında kolaylıkla sağlamaları mümkündür.
Yay Günlük Burç Yorumu
Eğer ayrılma durumda olan bir kişiyseniz nafaka sorunlarınız için karşılıklı görüşmeler veya hukuki konular gündeme gelebilir. Eş veya sevgililer bu süreçte koruyucu ve sahiplenici tarzda birbirlerine davranışta bulunurken aralarında güçlü ve tutkulu bir cinsellik yaşanabilir.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bu dönem, gerek eş veya iş ortaklarınız gerekse aşk hayatınız, çocuklarınız ve de mesleki konularda güven olgusunun önemini vurgular. Partnerinizin nasıl biri olduğundan tutun da, ilişkinizin özüne, sorunlarınız veya yaşanılan güzelliklere, ileriye dönük planlarınıza kadar her şeyin hassas bir şekilde ele alınması gerekir.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar 19 Mayıs saat:16:10-14 Haziran saat:00:54 tarihlerinde Venüs-Yengeç burcunda ilerleyecek. Beslenmemize dikkat etmeliyiz. Sağlığınız olmak çalışma hayatınız, hizmet verdiğiniz insanlarla olan ilişkiniz, ayrıca eğitimden akademik yaşamınız, hayat görüşünüz ve ailevi yaşamınıza kadar her konu önemli hale gelecek.
Balık Günlük Burç Yorumu
Aşkta sahiplenici ve koruyucu davranmanın, uyumlu, merhametli, duyarlı olmanın işaretçisi bu dönem, romantik paylaşımların da göstergesidir. Yüreğimizin kapılarını sevgiye, sevgiliye açık tutmak bu sürecin genel ifadesidir. Rahatlık ve güven duygusu son derece kıymetli olup, bunu bize vermeyen bir kişiyi yanımıza yanaştırmayız.
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