Günlük burç yorumları - 19 Nisan Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

19 Nisan Perşembe günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Koç burcunda Chiron'un burçlara etkisi nasıl olacak? İşte günlük burç yorumları, 16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süreliğine burcunuzda ilerleyecek Chiron, ileri-geri hareketiyle Şubat 2019 yılında tekrar burcunuza geçiş yapacaktır. Bütün bu geçişin özünde, zayıf yönlerimizle, derin acılarımızla yüzleşme ve kendimizi iyileştirmek dersleri yer alır.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, gizli ve derinde olan acılarımızın, zayıflıklarımızın ve bizi kurban durumuna düşüren güçsüzleştiren yanlarımızla yüzleşme vaktidir. Dışarıdan gelen tesirler sonucu oluşan kimliğiniz ile asıl özünüz arasındaki gerçeğin farkına varmanızı sağlayacaktır.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, toplumsal yaşamdaki rolümüz ile gerçek kimliğimiz arasındaki perdeyi ortadan kaldıran, bize kim olduğumuzu ve gücümüzün sınırlarını öğreten bir rehber gibidir. Bize sorumlulukları hatırlatır.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, Şubat 2019 tarihinde tekrar Koç burcuna geçiş yapacak. Bu süre içinde, gerçekçi bir şekilde kariyer, toplumsal konum ve sorumluluk olgularını yeniden tanımlayacağız. Birey olarak zayıf yanlarımızın farkına varacağız.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, kişisel gelişim yolunda inancımızı, hayat görüşümüzü, bilgi ve deneyimlerimizi, bugüne dek oluşturduğumuz kimliğimizi sorgulayarak, yüzleşerek yeniden oluşturmamızı sağlayan bir rehberdir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, arzularımızın bizi yoldan çıkarıp zayıf düşürmesine, sonuçta kontrolsüz davranmamıza yol açan nedenlerini öğrenmemizi sağlayacak. İhtiras, aşırı beklenti, her şeyin merkezinde yer almak sonucu oluşan zayıflıklarımızı göreceğiz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, ilişki kriterlerimizi belirlemede, beklentilerimizin özündeki gerçek nedenleri tespitte, kendimizle yüzleşerek zayıflıklarımızın farkına varmada bize rehberlik edecek. Uyum ve uyumsuzluğun ilişkideki önemi ve anlamını kavrayacağız.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, zayıflıklarımızın, acılarımızın derinlerine inerek, nedenlerini bulmamızı ve bunları iyileştirmemizi sağlayan rehberdir. Ancak bizden istediği öncelikle bunları kabullenmemizdir. Gerek çalışma hayatında gerekse sağlığımızla ilgili konularda görmezden geldiklerimizle bizi yüzleştirir.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, yaratıcı becerileri geliştirmede öğretici ve gerçek özümüzle buluşmamızı sağlayıcıdır. Aşkın derin anlamı, sınırları yeniden belirlenir. Kendimize özgü her şeyi, inandıklarımızı, zayıf yanlarımızı fark ederiz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, aile kavramının özünde yatan niteliği keşfetmenin, bu olguyu yeniden tanımlamanın, bu konuda zayıflıklarımızı, yaramızı, acılarımızı görmenin vaktidir. Şifaya kavuşması gereken ne varsa bizi onunla yüzleştirir. Geçmişimizle bizi karşı karşıya getirir.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, yaşadığımız çevre, ilişkiler, iş veya eğitimle ilgili konular, yerleşim yeri, kardeşlerimizle olan bağımız gibi geniş bir alanda etkili olup, bizi yüzleşmede bulunmaya, sorgulamaya çağırıyor. Bu sorgulama yanlış olanın tespiti ve düzeltilmesini sağlayıcıdır.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 17 Nisan-5 Temmuz arasında kısa bir süre Koç burcunda ilerleyecek Chiron, Şubat 2019 tarihinde Koç burcuna tekrar giriş yapacak. Maddi-manevi değerlere bakış açımızı sorgulayacağız. Kontrolümüz dışında gelişen durumlara verdiğimiz tepkileri, zayıflıklarımızı tespit edeceğiz.
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