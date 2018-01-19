Günlük burç yorumları 19 Ocak Cuma - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 06:54 |1 saat önce

19 Ocak Cuma günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

19 Ocak Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 Ocak Cuma Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, saat 04:08 Merkür-Neptün olumlu görünümünde kişi hassas düşünür. Dünyanın karmaşasından kaçıp kurtulabileceği, sığınabileceği, konuşabileceği bir aile özlemi duyar. Sevdiği insanların kendisine sahip çıkmasını ister ve aynı şekilde o da sevdiklerine ve değerlerine sahip çıkmaktan yanadır. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 04:08 Merkür-Neptün olumlu görünümü, hem çevrenizdeki kişilerle olan paylaşımınızda hem de ileriye yönelik hedefleriniz anlamında olumlu yönde düşünmenizi sağlar. Genel olarak konuşmaktan pek hoşlanmasanız da, sizin için önemi olan mevzularda dinlemeye ve fikirlerinizi aktarmaya hazırsınızdır. İkizler Günlük Burç Yorumu Eğer hayallerine uygun şekilde gelişmeler olursa keyfine diyecek yoktur. Fakat tam tersine içinde bulunduğu durum, belirsizlik içeriyor veya güven uyandırmıyorsa hassasiyet duyulması doğaldır.

Yengeç Günlük Burç Yorumu Özel, parasal veya iş hayatınızda birileri sizi önemsemiyorsa, canınız sıkılabilir. Aradığınız duygusal güveni bulmakta, kararlar vermekte zorlanabilirsiniz. Mali konularda dikkatli olunuz. Aslan Günlük Burç Yorumu Kendini ifade etmekten bu denli hoşlanan bir burcun insanı için, duyarlılığın bugün böylesi yüksek oluşu tabii ki zordur. O yüzden de merhamet duygusunu öne alır ve karşısındaki kişi veya durumu bu olgu çerçevesinde ele almaya çalışır. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 04:08 Merkür-Neptün olumlu görünümünde, kişi hedefleri konusunda hassas ancak bir o kadar da hırslıdır. Bu çelişken duygusal hallere rağmen insan yine de vizyon sahibi olmak için çabalar. Terazi Günlük Burç Yorumu Eğer siz hassasiyet içinde, başkalarıyla iyi geçinmek adına veyahut da duygularınızın esiri olarak hareket ederseniz düz bir çizgide yürüyemez, zikzaklar çizersiniz. Karar vermekte zorlandığınız zaman odaklanmayı ve zihniniz kontrol altına almayı başarmalısınız. Akrep Günlük Burç Yorumu