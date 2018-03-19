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Günlük burç yorumları 19 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan günlük ve haftalık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 09:41 | Son Güncelleme

Mart ayında yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftanın ilk günü yani 19 Ocak Pazartesi için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Günlük burç yorumları ile bugün burcunuzda sizi neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? 19-25 Mart 2018 haftasında burç takviminiz ne gösteriyor? İşte günlük burç yorumları, 19-25 Ocak haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 19 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan günlük ve haftalık burç yorumları

Mart ayının 3. haftasının ilk günü yani 19 Mart Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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19 MART PAZARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, duygularınızı ateşli bir şekilde dışa sunduğunuzu gösteriyor. Kafanızın içini kurcalayan bazı durumlar olsa da, sizin için arzularınızın doyuma ulaşması son derece önemlidir.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, ilişkinizle alakalı konularda önyargılı davranabilirsiniz. Eğer sevgilinizle aranızda herhangi bir problem yoksa bu kavuşum karşılıklı zevk alışınızın simgesidir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, başkalarının veya kendinizin hakları konusunda bir hayli savaşçısınızdır. Ayrıca ilişki kurma biçiminiz gayet olumludur. Birçok kişi sizi takip edebilir, başarılı bulabilir. Bu oluşum zevklerinize olan düşkünlüğünüzün de işaretçisidir. Aşkta sizi şanslı ve aktif kılabilir.

19 - 25 Mart haftalık burç yorumları19 - 25 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, hayata karşı hevesli oluşunuz, ister istemez sizi itekleyicidir. İlişki konusunda dürtüleriniz yüksektir. Aşkı doyasıya yaşamayı, doyuma ulaşmayı arzularsınız. Ancak sizi tatmin etmeyen bir durum söz konusu ise, öfkelenirsiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 00:58 Ay-Venüs kavuşum etkisinde dürüst, kararlı ve gayet girişken davranabilirsiniz. Aktif gücünüz yükselir. Dış dünya ile olan alışverişinizde ateşli ve gayet güven dolu davranabilirsiniz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, erotizm duygunuzu yükseltir. Bir başka bedenle birleşme ihtiyacınız yoğundur. Zevklerinize düşkünlüğünüz yoğundur. Ancak reddedilmek veya değerli bulunmamak sizi sinirlendirebilir.

Burcunuz için 20 etkili tavsiyeBurcunuz için 20 etkili tavsiye

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, partnerin kendini öne aldığını gösteriyor. Sanki size yaklaşımı sadece cinsellik üzerine kurulmuş da olabilir. İşte bu durum bir yandan hoşunuza gider diğer yandan canınızı sıkabilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, başta ilişki ve sağlık konuları üzerinde çabucak alevlenmeye müsait olduğunuzu gösteriyor. Bu iki konuda, bir probleminiz varsa ve bu problemleri dışa yansıtmayıp içinize atıyorsanız keyifsiz saatler geçirebilirsiniz. Onun için, sizi rahatsız eden ne varsa lütfen sakin olmaya çalışınız.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, gayet olumludur. Hem arzularınız yükselişe geçer hem heveslisinizdir. Ne olursa olsun isteklerinizi elde edeceğinize dair güveniniz tamdır.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, ilişkide veya ailevi konularda ipleri elinizde tutabilmenizi sağlıyor. Zaten böyle bir etki altında pes etmeniz pek mümkün değil gibi gözüküyor.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, sizler açısından gayet olumludur. En cazip özelliklerinizi karşı cins üzerinde cinsel anlamda ifade edebilmenizde, dile getirmenizde sizi itekleyicidir. Çevresel ilişkilerde ise, insanların dikkatinden kaçmanız pek mümkün değildir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, çıkarlarınızın farkında olarak ilişkilerinizi kurgulamanın işareti. Bu pek doğanıza uymasa da, canınıza tak ettiği için, artık ben de paraya sahip olmalıyım, güce kavuşmalıyım, ne olursa olsun kazanmalıyım tarzında düşünmenizi sağlıyor.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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