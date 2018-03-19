Günlük burç yorumları 19 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan günlük ve haftalık burç yorumları

Mart ayının 3. haftasının ilk günü yani 19 Mart Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ 19 MART PAZARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, duygularınızı ateşli bir şekilde dışa sunduğunuzu gösteriyor. Kafanızın içini kurcalayan bazı durumlar olsa da, sizin için arzularınızın doyuma ulaşması son derece önemlidir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, ilişkinizle alakalı konularda önyargılı davranabilirsiniz. Eğer sevgilinizle aranızda herhangi bir problem yoksa bu kavuşum karşılıklı zevk alışınızın simgesidir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, başkalarının veya kendinizin hakları konusunda bir hayli savaşçısınızdır. Ayrıca ilişki kurma biçiminiz gayet olumludur. Birçok kişi sizi takip edebilir, başarılı bulabilir. Bu oluşum zevklerinize olan düşkünlüğünüzün de işaretçisidir. Aşkta sizi şanslı ve aktif kılabilir.

19 - 25 Mart haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, hayata karşı hevesli oluşunuz, ister istemez sizi itekleyicidir. İlişki konusunda dürtüleriniz yüksektir. Aşkı doyasıya yaşamayı, doyuma ulaşmayı arzularsınız. Ancak sizi tatmin etmeyen bir durum söz konusu ise, öfkelenirsiniz. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 00:58 Ay-Venüs kavuşum etkisinde dürüst, kararlı ve gayet girişken davranabilirsiniz. Aktif gücünüz yükselir. Dış dünya ile olan alışverişinizde ateşli ve gayet güven dolu davranabilirsiniz. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, erotizm duygunuzu yükseltir. Bir başka bedenle birleşme ihtiyacınız yoğundur. Zevklerinize düşkünlüğünüz yoğundur. Ancak reddedilmek veya değerli bulunmamak sizi sinirlendirebilir. Burcunuz için 20 etkili tavsiye Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 00:58 Ay-Venüs kavuşumu, partnerin kendini öne aldığını gösteriyor. Sanki size yaklaşımı sadece cinsellik üzerine kurulmuş da olabilir. İşte bu durum bir yandan hoşunuza gider diğer yandan canınızı sıkabilir.