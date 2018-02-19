Günlük burç yorumları 19 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan 19-28 Şubat haftalık burç yorumları

Şubat ayının 4. haftasına girdik . Yeni bir haftada burcunuzu merak ediyorsanız 19 Şubat Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. İşte günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 ŞUBAT PAZAR Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 03:15 Ay-Satürn görünüm etkisinde bir yandan sorumluluklar ağır basıyor, diğer taraftan arzularımıza uygun hareket etmek istiyoruz. Ancak öncelikli işlerimize ağırlık vermemizde yarar var. Sağduyulu ve olgun davranmalıyız.

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 03:15 Ay-Satürn görünüm etkisinde bir şeylere kızarız, içerleriz ancak duygularımızı belli etmemeye çalışırız. Bu kolay değildir. Hani içi seni yakar, dışı beni derler ya, aynen böyle bir ruh hali üstümüzde hakimdir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Saat 03:41 Mars-Kuzey düğüm görünümü, ilişkide uyum ve geleceğe dönük düşünülmesini sağlıyor. Karşı cinsi etkileme gücünüz yüksek. Böyle bir günde önemli kararlar alınır. Olumlu ve talihli bir gün. Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 03:15 Ay-Satürn görünüm etkisinde başkalarının dayatmaları canımızı sıkar. Bir yandan kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmeye, isteklerimizi elde etmeye çalışırken, en yakınımızdaki kişilerin üstümüze gelmesi rahatsız edicidir. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, saat 03:41 Mars-Kuzey düğüm görünümü, aşkta bonus bir gün olduğunun işaretçisidir. Büyüyen gelişen ve canlandıran her şey sizin için kıymetlidir. Çocuk sahibi olmak, çocuklarınızla ilgili yeni bir kararın verileceği gün.

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 03:15 Ay-Satürn görünümü, kendi isteklerini bize dayatmaya çalışan kişiler yüzünden sıkılmamıza yol açar. Oysaki siz, zaten sorumluluklarınızı bilen kişilersiniz. Bu kadar bencil olmalarına kızarsınız. 19-28 Şubat haftalık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 03:15 Ay-Satürn görünümü, başkalarının sürekli kendi isteklerini size dayatması canınızı sıkar. Oysaki siz yaşamak, canlanmak, huzur bulmaktan yanasınız. Bu saatlerde sabırlı olmakta zorlanırsınız. Akrep Günlük Burç Yorumu Saat 17:34 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisi, hangi konunda olursa olsun istek ve arzularımızı kısıtlanmadan, mecbur olmadan ifade edebilme isteğimizi işaret ediyor. Hayat bazen bizi test ediyor, sınıyor. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 03:15 Ay-Satürn görünümü, gönlünüzce yaşamak isterken, sorumluluklar ağır basar. Paranın önemi kendini yine hatırlatır. Ödemeler, ihtiyaçlar derken hayat gelip geçiyor diye düşünürsünüz. Tabii ki bir şeylere sabır göstermek kolay değildir.