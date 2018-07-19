Günlük burç yorumları: 19 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

19 Temmuz Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Perşembe günümüz saat 09:43 Ay-Pluto görünümüyle başlıyor. Doğal olarak çıkarlarımızı ön planda tutuyoruz. Bizden bir şey gizlenmesi, arkamızdan işler çevrilmesi hiç hoşumuza gitmez. Derin düşünüyoruz, tutkuluyuz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 09:43 Ay-Pluto görünümü günün ilk etkili enerjisi olup, yoğun tutkuların işaretçisidir. Bizden gizlenenleri bilmek isteriz. Karşımızdaki doğru biri mi, güvenilir mi diye düşünürüz. Duygularımız öylesine yoğun ve öylesine güçlüdür ki, ilişkimizi içeren konularda partnerimizin her bir hareketi ve bize yönelik her tavrını gözlemleriz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Perşembe günümüzün ilk etkili enerjisi, saat 09:43 Ay-Pluto görünümü olup, çıkarlarımız konusunda etkili oluyor. İhtiyaçlarımızı daha fazla önemseriz. Kim bize karşı ve kim bizimle beraber? Bütün bunları anlamak isteyebiliriz. Haklı çıkmak için bazen olayları manipüle edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Perşembe günümüzün ilk etkili enerjisi, saat 09:43 Ay-Pluto görünümü olup, çıkarlarımız konusunda etkili oluyor. İhtiyaçlarımızı daha fazla önemseriz. Kim bize karşı ve kim bizimle beraber? Bütün bunları anlamak isteyebiliriz. Haklı çıkmak için bazen olayları manipüle edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, Ay-Mars görünümü, hem sosyal açıdan bizi destekleyici, paylaşımlarda bulunmamızı sağlayıcı hem de moralimizi yerine getiricidir. Ancak partnerimiz bir hayli baskın davranabilir. Özgürlüğüne müdahalede bulunmanızı istemez. Bu görünüm, ilerisi adına eşinizle yapılacak konuşmaların işaretidir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, Saat 12:54 görünüm etkisinde, kimseyle inatlaşmayalım. Özellikle parasal konularda dikkatli olalım. Trafikte dikkat edelim. Daha çabuk gidelim diye, bilmediğimiz yollara sapmayalım. Hesabımızı iyi yapalım. İnandığımız bir meselede, düşüncemizi ifade etmekten kaçınmayalım. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 09:43 Ay-Pluto görünümü ailemizin güvenliği ve geleceğimizi garanti altına alma arzumuzu yükseltiyor. Kazanma hırsımız yüksek. Etrafımızda olan bitene kulak kabartırız, kim ne yapıyor veya nasıl bir yöntemle başarı elde ediyor takip ederiz. Güçlü insanlarla irtibatta bulunmak isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Perşembe günümüzün ilk etkin enerjisi, saat 09:43 Ay-Pluto görünümü olup insanları etkileme gücünüzü yükseltir. Başarıya odaklasınız. Çünkü amacınız güçlü görünmektir. Çekiciliğiniz size apayrı bir hava katabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 09:43 Ay-Pluto görünümü, Perşembe günün ilk etkin enerjisi olup, hiç kimsenin bizi etkilemesine, inandığımız bir yoldan döndürmesine izin vermeyeceğimizi gösteriyor. Öylesine istekliyiz. Aksiliklere veya anlayışsızlığa tahammülünüz yoktur. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 09:43 Ay-Pluto görünümü size güç veriyor. Bu gücün özünde başarı hırsı yatmakta. Birilerinin kontrolü ele geçirmemesi için, siz onlardan önce davranarak ipi göğüsleyen taraf olmak istersiniz. Performansınız diğer günlere göre gayet yüksektir. Bu sayede başarılı girişimlerde bulunmanız gayet mümkün. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 09:43 Ay-Pluto olumlu görünümü, günün ilk etkin enerjisi olup, bir yandan ilgi istediğimizi diğer taraftan üstümüze düşülmesinden hoşlanmadığımızı gösteriyor. Biraz çelişkili bir durum gibi gözükse de, bu halimizden şikayetimiz yok. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 12:54 Ay-Merkür görünümü, bize nasıl yaklaşılırsa o şekilde karşılık vereceğimizin işaretçisidir. Problemli insanlardan uzak durmaya çalışacağız. Zaten yeteri kadar kafam dolu, kimsenin tuhaflıklarına katlanmak zorunda değilim diye düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
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