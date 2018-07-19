Günlük burç yorumları: 19 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

19 Temmuz Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Perşembe günümüz saat 09:43 Ay-Pluto görünümüyle başlıyor. Doğal olarak çıkarlarımızı ön planda tutuyoruz. Bizden bir şey gizlenmesi, arkamızdan işler çevrilmesi hiç hoşumuza gitmez. Derin düşünüyoruz, tutkuluyuz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 09:43 Ay-Pluto görünümü günün ilk etkili enerjisi olup, yoğun tutkuların işaretçisidir. Bizden gizlenenleri bilmek isteriz. Karşımızdaki doğru biri mi, güvenilir mi diye düşünürüz. Duygularımız öylesine yoğun ve öylesine güçlüdür ki, ilişkimizi içeren konularda partnerimizin her bir hareketi ve bize yönelik her tavrını gözlemleriz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Perşembe günümüzün ilk etkili enerjisi, saat 09:43 Ay-Pluto görünümü olup, çıkarlarımız konusunda etkili oluyor. İhtiyaçlarımızı daha fazla önemseriz. Kim bize karşı ve kim bizimle beraber? Bütün bunları anlamak isteyebiliriz. Haklı çıkmak için bazen olayları manipüle edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Perşembe günümüzün ilk etkili enerjisi, saat 09:43 Ay-Pluto görünümü olup, çıkarlarımız konusunda etkili oluyor. İhtiyaçlarımızı daha fazla önemseriz. Kim bize karşı ve kim bizimle beraber? Bütün bunları anlamak isteyebiliriz. Haklı çıkmak için bazen olayları manipüle edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Ay-Mars görünümü, hem sosyal açıdan bizi destekleyici, paylaşımlarda bulunmamızı sağlayıcı hem de moralimizi yerine getiricidir. Ancak partnerimiz bir hayli baskın davranabilir. Özgürlüğüne müdahalede bulunmanızı istemez. Bu görünüm, ilerisi adına eşinizle yapılacak konuşmaların işaretidir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, Saat 12:54 görünüm etkisinde, kimseyle inatlaşmayalım. Özellikle parasal konularda dikkatli olalım. Trafikte dikkat edelim. Daha çabuk gidelim diye, bilmediğimiz yollara sapmayalım. Hesabımızı iyi yapalım. İnandığımız bir meselede, düşüncemizi ifade etmekten kaçınmayalım. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 09:43 Ay-Pluto görünümü ailemizin güvenliği ve geleceğimizi garanti altına alma arzumuzu yükseltiyor. Kazanma hırsımız yüksek. Etrafımızda olan bitene kulak kabartırız, kim ne yapıyor veya nasıl bir yöntemle başarı elde ediyor takip ederiz. Güçlü insanlarla irtibatta bulunmak isteriz. Devamını okumak için tıklayınız