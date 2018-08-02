Günlük burç yorumları: 2 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

2 Ağustos Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-5 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, duyguların doğal akışını sağlıyor. Kişi kendini aşkta ve hayatın genelinde doyumlu hissediyor. Neysem oyum, ne hissedersem onu yaşarım diyerek kişisel anlamda gelişiyor, canlanıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ailevi konulardaki sorunları aşabilme arzumuzun işaretçisidir. Bir şeyleri saklamadan, net ve açık şekilde ifade etmeye çalışırız. Çünkü böyle yaptığımızda kendimizi mutlu hissederiz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, toplumsal hayatta kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmemizi, duygularımızı net bir şekilde ortaya koymamızı, haksızlıklarla mücadele etmemizi sağlıyor. Çevremizle bağımız gayet güçlü. İşlerimizi yoluna koyarak, planladığımız şekilde hareket ederek ilerleyebiliriz. Her konuda gelişimden yanayız. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, iş sorunlarıyla mücadele etme arzumuzu işaret ediyor. Biz kazanmak, başarılı olmak ve dilediğimiz şekilde ilerlemekten yanayız. Kimsenin işimize karışmasına, bizi hafife almasına izin vermeyeceğiz. Para kazanmak ve işimize sahip çıkmak bizim için son derece önemli olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, bildiklerimizi açık ve net bir dille ortaya koymamızı sağlıyor. Tecrübelerimizi önemseyeceğiz. Fikirlerimizi başkalarıyla paylaşacağız. Kişisel anlamda gelişimimize önem vereceğiz. Arzu ettiğimiz bir yolda ilerlemeyi, özgür olmayı, seçimlerde bulunmayı tercih edeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ilişki veya finansal sıkıntılara çözüm bulma arzumuzu işaret ediyor. Tabii ki kimseye eğilmeden, çıkarlarımızın farkında olarak hareket edeceğiz. Bunun tersi bir durum işimize gelmeyecek. Çünkü biliyoruz ki, bizi bizden başka kimse düşünmez. Onun için her şeye dikkat edeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ilişkide bencil davranmayan, ortaklaşa hareket edebilen, uyumlu ve dürüst birisiyle yaşama arzumuzu işaret ediyor. Ancak böyle biriyle yarınlarda mutlu olabiliriz. Buna göre ilişkimizi veya ilişki seçeneklerimizi gözden geçireceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, hangi konunda olursa olsun istek ve arzularımızı kısıtlanmadan, mecbur olmadan ifade edebilme isteğimizi işaret ediyor. Hayat bazen bizi test ediyor, sınıyor. Biz kendimiz gibi olmadığımız bir yerde, bir işte, bir ilişkide asla doyuma ulaşamayacağımızın farkındayız. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, gönlümüzden geldiği gibi düşüncelerimizi ifade etmemizi sağlıyor. Kişisel gelişimimize katkıda bulunan iş ve projelerden yanayız. Aşkta özgürlüğü, yeniliği, değişimi seviyoruz. Sıradan, belli belirsiz, soru işaretleri uyandıran, rutinleşen her şeye karşıyız. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ailevi hayatımız ve finansal konularda fayda-zarar hesabı yapacağız. Bizi sinirlendiren, yoran, bencil davranan kişilere tolerans göstermeyiz. Fikrimizi açıkça söyleriz. Çıkarımızı önemseriz. Buna uymayan kişileri uyarmayı biliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, açık ve net bir şekilde fikrimizi söylemenin işaretçisidir. Hangi konuda olursa olsun kişisel gelişimimize katkıda bulunmayan kişi ve durumlardan uzak dururuz. Bu görünüm etkisinde ilişkimiz hakkında ilerisi adına doğru bir karar verebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, maddi yönden tatmin edici bir iş arayışımızı işaret ediyor. Sağlığımızı ilgilendiren bir tedaviye başlanabilir. Önemli bir konuda karar verebiliriz. Bunun için parasal durumumuz uygun mu diye bakılmasında yarar var. Harcamaların belli ölçüde yapılması uygundur. Devamını okumak için tıklayınız
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