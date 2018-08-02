Günlük burç yorumları: 2 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

2 Ağustos Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-5 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, duyguların doğal akışını sağlıyor. Kişi kendini aşkta ve hayatın genelinde doyumlu hissediyor. Neysem oyum, ne hissedersem onu yaşarım diyerek kişisel anlamda gelişiyor, canlanıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ailevi konulardaki sorunları aşabilme arzumuzun işaretçisidir. Bir şeyleri saklamadan, net ve açık şekilde ifade etmeye çalışırız. Çünkü böyle yaptığımızda kendimizi mutlu hissederiz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, toplumsal hayatta kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmemizi, duygularımızı net bir şekilde ortaya koymamızı, haksızlıklarla mücadele etmemizi sağlıyor. Çevremizle bağımız gayet güçlü. İşlerimizi yoluna koyarak, planladığımız şekilde hareket ederek ilerleyebiliriz. Her konuda gelişimden yanayız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, iş sorunlarıyla mücadele etme arzumuzu işaret ediyor. Biz kazanmak, başarılı olmak ve dilediğimiz şekilde ilerlemekten yanayız. Kimsenin işimize karışmasına, bizi hafife almasına izin vermeyeceğiz. Para kazanmak ve işimize sahip çıkmak bizim için son derece önemli olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, bildiklerimizi açık ve net bir dille ortaya koymamızı sağlıyor. Tecrübelerimizi önemseyeceğiz. Fikirlerimizi başkalarıyla paylaşacağız. Kişisel anlamda gelişimimize önem vereceğiz. Arzu ettiğimiz bir yolda ilerlemeyi, özgür olmayı, seçimlerde bulunmayı tercih edeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ilişki veya finansal sıkıntılara çözüm bulma arzumuzu işaret ediyor. Tabii ki kimseye eğilmeden, çıkarlarımızın farkında olarak hareket edeceğiz. Bunun tersi bir durum işimize gelmeyecek. Çünkü biliyoruz ki, bizi bizden başka kimse düşünmez. Onun için her şeye dikkat edeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 00:48 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ilişkide bencil davranmayan, ortaklaşa hareket edebilen, uyumlu ve dürüst birisiyle yaşama arzumuzu işaret ediyor. Ancak böyle biriyle yarınlarda mutlu olabiliriz. Buna göre ilişkimizi veya ilişki seçeneklerimizi gözden geçireceğiz. Devamını okumak için tıklayınız