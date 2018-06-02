Günlük burç yorumları: 2 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

2 Haziran Cumartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 HAZİRAN CUMARTESİ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşumu, büyümek, gelişmek, dönüşmek isteğimizi yükseltiyor. Bizi derinliklerimizle temasa geçiriyor. Elimize batanları, yüreğimizi acıtanları temizleyip yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ancak bunun kolay olmayacağının da farkındayız. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar; Hayallerimizi gerçekleştirme, ideallerimize uygun bir yaşam kurabilme arzumuz bugün ön planda. Hayatın karmaşık ve zorlu yanlarından ziyade, huzur ve güven verene yöneleceğiz. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşumu, kendinizle yüzleşmeniz anlamında etkilidir. Kişi bu etki altında bazen kendini dış dünyadan uzaklaştırır bazen de sanki her şey yolundaymış gibi davranabilir. Hayatın doğal süreçleri içinde yaşadığı olayları kuşkuyla inceler. Böyle hissettiğinizde kendinizden asla uzaklaşmayınız. 1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat! Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşumu etkisinde, sevgilimizin isteklerimize cevap vermesini bekleriz. Güvende olmak için sevdiğimiz kişinin bize olan yaklaşımı son derece önemli. Bu enerji, her durumu ciddiyetle ele almamızı sağlıyor.

Aslan Günlük Burç Yorumu Gün boyu hissettiklerimizi yazıya dökebilir, dışa yansıtabilir, kabul görmesini isteriz. Desteklenmekten hoşlanırız. Gizli saklı hiç kimsenin bilmediği ancak bizim için gayet kıymetli olan duygularımızı birileri incitecek, anlamayacak diye hassas düşünebiliriz. Yüreğimizle bağlı olduğumuz insanları özleriz. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, her konuya ciddiyetle yanaşabiliriz. Bizi gerçekten güvende olduğumuza ikna edebilecek bir kişiyle aşk yaşamanın ne kadar özel olacağını düşünebiliriz. 2018 Haziran ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşumu etkisinde, başkalarına güvenmekte temkinli davranabilirsiniz. Olur olmaz yere korkular, kaygılar duyabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde sanki pek rahat değilsinizdir. Kafanızın içinde her şeyi kurgular, mantıklı düşünmek isteseniz de, elinizde olmadan endişelenebilirsiniz. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, kişi kendine ait sınırlarını korumaktan yanadır. Ancak tarafsız bir şekilde hareket etmekte fayda vardır.