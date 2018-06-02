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Günlük burç yorumları: 2 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 07:52 | Son Güncelleme

2 Haziran Cumartesi günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları: 2 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

2 Haziran Cumartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 HAZİRAN CUMARTESİ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşumu, büyümek, gelişmek, dönüşmek isteğimizi yükseltiyor. Bizi derinliklerimizle temasa geçiriyor. Elimize batanları, yüreğimizi acıtanları temizleyip yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ancak bunun kolay olmayacağının da farkındayız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar; Hayallerimizi gerçekleştirme, ideallerimize uygun bir yaşam kurabilme arzumuz bugün ön planda. Hayatın karmaşık ve zorlu yanlarından ziyade, huzur ve güven verene yöneleceğiz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşumu, kendinizle yüzleşmeniz anlamında etkilidir. Kişi bu etki altında bazen kendini dış dünyadan uzaklaştırır bazen de sanki her şey yolundaymış gibi davranabilir. Hayatın doğal süreçleri içinde yaşadığı olayları kuşkuyla inceler. Böyle hissettiğinizde kendinizden asla uzaklaşmayınız.

1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları
Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşumu etkisinde, sevgilimizin isteklerimize cevap vermesini bekleriz. Güvende olmak için sevdiğimiz kişinin bize olan yaklaşımı son derece önemli. Bu enerji, her durumu ciddiyetle ele almamızı sağlıyor.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Gün boyu hissettiklerimizi yazıya dökebilir, dışa yansıtabilir, kabul görmesini isteriz. Desteklenmekten hoşlanırız. Gizli saklı hiç kimsenin bilmediği ancak bizim için gayet kıymetli olan duygularımızı birileri incitecek, anlamayacak diye hassas düşünebiliriz. Yüreğimizle bağlı olduğumuz insanları özleriz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, her konuya ciddiyetle yanaşabiliriz. Bizi gerçekten güvende olduğumuza ikna edebilecek bir kişiyle aşk yaşamanın ne kadar özel olacağını düşünebiliriz.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşumu etkisinde, başkalarına güvenmekte temkinli davranabilirsiniz. Olur olmaz yere korkular, kaygılar duyabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde sanki pek rahat değilsinizdir. Kafanızın içinde her şeyi kurgular, mantıklı düşünmek isteseniz de, elinizde olmadan endişelenebilirsiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, kişi kendine ait sınırlarını korumaktan yanadır. Ancak tarafsız bir şekilde hareket etmekte fayda vardır.

Yay Günlük Burç Yorumu

Saat 11:26 itibariyle Venüs-Neptün arasındaki faydalı akış biraz rahatlatıcıdır. Dış dünyanın zorlukları, yoğunlukları arasında bocalarken, birçoğumuz kendimizi düşünecek halde olamıyoruz. İşte bu enerji, ihmal ettiğimiz duygularımızla bizi yeniden buluşturabilir.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşumu kendinize olan güven duygunuzu yükseltiyor. Olgun tavırlarınız, etrafınızı kucaklayışınız insanların sizin yanınızda rahatlamalarını sağlıyor. İşlerinizi planlayabilirsiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşum etkisinde, işler umduğumuz gibi gitmiyor diye karamsarlığa kapılmayınız. Kendine güvenli bir insan yaşanabilecek her türlü durumda belli esneklik içinde gelişmeleri ele alabilir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 06:37 Ay-Pluto kavuşumu çevrenizde bulunan insanların sizin fikirlerinize, sunduklarınıza, duruşunuza saygı göstermelerini sağlıyor. Siz kendi doğanıza uygun şekilde toplumsal kimliğinizi birleştirme çabası içindesiniz. Yolunuzda yenilgiler, belirsizlikler olsa dahi kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyiniz.

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