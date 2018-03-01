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Günlük burç yorumları 2 Mart Cuma - Dolunayın burçlara etkisi nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 22:42 | Son Güncelleme

Günlük burç yorumları, astrolog İrem Su'yun değerli yorumları ile haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burcunuzda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor, nelere dikkat etmelisiniz? 2 Mart dolunayı burçları nasıl etkileyecek haberimizde. İşte 2 Mart Cuma günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumları..

Günlük burç yorumları 2 Mart Cuma - Dolunayın burçlara etkisi nasıl olacak?

2 Mart Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 MART CUMA

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, bu Dolunayda, daha ılımlı olmak gerekiyor. Çünkü keskin sirke küpüne zarar demişler. Hayat bu, bazen zorluklar, terslikler olabilir. Bu demek değildir ki, böyle gidecek, her şey berbat olacak. Böyle düşünemeyiz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, Başak burcunda oluşacak Dolunay, ister aşk ister uzun soluklu ilişki olsun, bir yanıyla titiz düşüneceğiz, kritik edeceğiz. Diğer taraftan işimize gelmediğinde olanı olduğu haliyle kabul etmeye hazır olacağız. Bu tabii ki bizi yorabilir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Başak burcunda oluşacak Dolunay, aile ilişkilerinde, iş hayatında, finansal konularda sizi zorlayan şartlar nedeniyle gerginsiniz. Size göre hiçbir şey mükemmel değil. Bu yüzden etrafınızdaki insanları eleştirebilirsiniz. Armudun sapı, üzümün çöpü misali, her şeyde bir kusur bulabilirsiniz.

2 Mart Dolunayı, Topla kendini!2 Mart Dolunayı, Topla kendini!
1 - 11 Mart haftalık burç yorumları1 - 11 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, Başak burcunda oluşacak Dolunay, eleştirel tarzda iletişime, işlerimizi yoluna koymak için aşırı titiz düşünmeye neden olabilir. Yoğunluk fazladır. Birilerine laf anlatmak zorlaşır. Biz de ufak bir sıkıntıyı dahi kaldıramayız.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Başak burcunda oluşacak Dolunay, alacak-borç konularında hesabımızı iyi yapmanın, bütçemize göre hareket etmenin önemini vurgulayacak. Evin ihtiyaçları, çocukların giderleri, kira-taşınma veya onarımla ilgili harcamalar veya sizin özel gereksinimleriniz nedeniyle bir miktar zorlanabilirsiniz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, öncelikle bu Dolunayda, beraberlikte açıklık ve dürüstlük önemli. Kimse kimsenin iyi niyetini kullanmamalı, güvenilir olmalıdır. Siz, belki aşkınızdan belki de inanmak istediğiniz için, söylenen sözlere kanabilirsiniz. Daha önce verilen kararlar şimdi tekrar düşünülmeyi gerektirebilir.

Burcunuz için 20 etkili tavsiyeBurcunuz için 20 etkili tavsiye

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Başak burcunda oluşacak Dolunay, mükemmeliyetçilik iyidir hoştur da, insanı bazen öyle yorar ki, dikkat etmek gerekir. Böyle bir günde, mantıklı olmak, tabii ki analiz etmek, ne istediğimizi bilerek duruma bakmak gerekiyor. Bazen de hayatı denetleyemeyiz. Sadece yaptığımız bir yanlışın, hatalı bir gidişin farkına varabilir, bundan sonrasında dikkat etmeye çalışırız.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, Başak burcunda oluşacak Dolunay, sizi aşkta romantik, hedef belirlemede seçici yapar. Hani bir yanınız yumuşacık ılımlı, diğer taraftan aşırı titiz hiçbir şeyi beğenmez bir hale getirebilir. Bir şeyler aşk uğruna gözden kaçırılmamalı. İdealler belirlenmeli, ona göre yol seçilmelidir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, Başak burcunda oluşacak Dolunay, bir yanıyla kendimize olduğu gibi başkalarına karşı da dürüst yaklaşmamız gerektiğini vurguluyor. Evet iş dünyası, toplumsal yaşam bazen insanı yoruyor, zorluyor. Mükemmellik anlayışımıza ters düşen, ideallerimize hiç uymayan şartlara isyan ediyoruz.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, Başak burcunda oluşacak Dolunayda dünya görüşünüz, huzur ve güvene verdiğiniz önem, gayretiniz, kendinizi geliştirmeniz iç dünyanızda hassasiyet yaratan sıkıntıları aşmanızı sağlar.
Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, Başak burcunda oluşacak Dolunay, başkalarına parasal konularda akıl ve destek verdiğimiz halde, kendi kazancımızı doğru değerlendirmemek yanlış olur. Elimizin açıklığı veya hesap kitap yapmamak bizi bu Dolunayda çelişkide bırakabilir. Birileri iyi niyetimizi kullanabilir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, karşıt burcunuz Başakta oluşacak Dolunay, ilişki konularını gündeminize yoğun şekilde katıyor. Mükemmellik arzunuz yükseliyor. Aynı şekilde böyle düşünen kişileri hayatınıza çekiyorsunuz. Sözgelimi partneriniz eleştirel davranabilir.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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