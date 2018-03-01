Günlük burç yorumları 2 Mart Cuma - Dolunayın burçlara etkisi nasıl olacak?

2 Mart Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 MART CUMA Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, bu Dolunayda, daha ılımlı olmak gerekiyor. Çünkü keskin sirke küpüne zarar demişler. Hayat bu, bazen zorluklar, terslikler olabilir. Bu demek değildir ki, böyle gidecek, her şey berbat olacak. Böyle düşünemeyiz.

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, Başak burcunda oluşacak Dolunay, ister aşk ister uzun soluklu ilişki olsun, bir yanıyla titiz düşüneceğiz, kritik edeceğiz. Diğer taraftan işimize gelmediğinde olanı olduğu haliyle kabul etmeye hazır olacağız. Bu tabii ki bizi yorabilir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Başak burcunda oluşacak Dolunay, aile ilişkilerinde, iş hayatında, finansal konularda sizi zorlayan şartlar nedeniyle gerginsiniz. Size göre hiçbir şey mükemmel değil. Bu yüzden etrafınızdaki insanları eleştirebilirsiniz. Armudun sapı, üzümün çöpü misali, her şeyde bir kusur bulabilirsiniz. 2 Mart Dolunayı, Topla kendini! 1 - 11 Mart haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, Başak burcunda oluşacak Dolunay, eleştirel tarzda iletişime, işlerimizi yoluna koymak için aşırı titiz düşünmeye neden olabilir. Yoğunluk fazladır. Birilerine laf anlatmak zorlaşır. Biz de ufak bir sıkıntıyı dahi kaldıramayız. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Başak burcunda oluşacak Dolunay, alacak-borç konularında hesabımızı iyi yapmanın, bütçemize göre hareket etmenin önemini vurgulayacak. Evin ihtiyaçları, çocukların giderleri, kira-taşınma veya onarımla ilgili harcamalar veya sizin özel gereksinimleriniz nedeniyle bir miktar zorlanabilirsiniz.

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, öncelikle bu Dolunayda, beraberlikte açıklık ve dürüstlük önemli. Kimse kimsenin iyi niyetini kullanmamalı, güvenilir olmalıdır. Siz, belki aşkınızdan belki de inanmak istediğiniz için, söylenen sözlere kanabilirsiniz. Daha önce verilen kararlar şimdi tekrar düşünülmeyi gerektirebilir. Burcunuz için 20 etkili tavsiye Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, Başak burcunda oluşacak Dolunay, mükemmeliyetçilik iyidir hoştur da, insanı bazen öyle yorar ki, dikkat etmek gerekir. Böyle bir günde, mantıklı olmak, tabii ki analiz etmek, ne istediğimizi bilerek duruma bakmak gerekiyor. Bazen de hayatı denetleyemeyiz. Sadece yaptığımız bir yanlışın, hatalı bir gidişin farkına varabilir, bundan sonrasında dikkat etmeye çalışırız. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, Başak burcunda oluşacak Dolunay, sizi aşkta romantik, hedef belirlemede seçici yapar. Hani bir yanınız yumuşacık ılımlı, diğer taraftan aşırı titiz hiçbir şeyi beğenmez bir hale getirebilir. Bir şeyler aşk uğruna gözden kaçırılmamalı. İdealler belirlenmeli, ona göre yol seçilmelidir.