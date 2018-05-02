Günlük burç yorumları: 2 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

2 Mayıs Çarşamba günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-6 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 MAYIS ÇARŞAMBA Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar bugün, pırıl pırıl bir enerjiyle güne uyanmaktasınız. Ay-Yay burcu geçişi devam ederken, düşüncelerinizi ve duygularınızı açıkça ifade edebilir, sözleriniz ve tavırlarınızla çevrenizdeki kişiler tarafından cana yakın, sempatik bulunabilirsiniz. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Geçmişle alakalı konular hakkında konuşmaktan ve yaşadığınız bazı olayları tekrar düşünmekten kendinizi alamayabilirsiniz. Kimi zaman aklınıza gelen bazı anılar tedirgin edici olsa da, bütün bunları belirli bir olgunluk içinde ele almak gerektiğini düşünebilirsiniz. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, başkalarıyla paylaşımda bulunma günüdür. Yaşamın sıkıntılı yanlarından kurtulmak adına daha neşeli ve canlı bir şekilde iletişimde bulunmanız, size moral duygusu kazandırabilir. Belki içinde bulunduğunuz şartlar veya zorluklar nedeniyle, sıkıntılı olsanız da, mutlu görünmek için elinizden geleni yapabilirsiniz.

1 - 6 Mayıs haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Ay-Yay burcu geçiş etkinliğinde güne adım atıyoruz. Fikirlerinizi savunursunuz. Güçlü olduğunuzu göstermekten yanasınız. Liderlik yapabilir ve her şeyde öncelik hakkının kendinizden yana olduğunu düşünürsünüz. Araştırır, bilgilenirsiniz Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Esprili bir şekilde düşüncelerinizi ifade edersiniz. Aşk hayatınızla ilgili her konuda kendinizi özgür biçimde sergileyebilir, ateşli ifade tarzınızla karşı cins üzerinde etkili olabilirsiniz. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar güne, Yay burcunda ilerleyen Ay etkisinde başlıyoruz. Gayet pozitif, aktif ve neşeli bir şekilde güne başlayabilir ve ayrıntılara girmeden bütünü keşfetmekten yana olabilirsiniz. 2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler pazar günü boyunca Yay burcunda ilerleyecek olan Ay etkisinde başlıyoruz. Bugün etkileyici jestlerle, iyimser tavırlarla çevrenizde etkili olabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınız bugün çok daha canlı ve çok daha olumludur.