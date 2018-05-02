Günlük burç yorumları: 2 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

2 Mayıs Çarşamba günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-6 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar bugün, pırıl pırıl bir enerjiyle güne uyanmaktasınız. Ay-Yay burcu geçişi devam ederken, düşüncelerinizi ve duygularınızı açıkça ifade edebilir, sözleriniz ve tavırlarınızla çevrenizdeki kişiler tarafından cana yakın, sempatik bulunabilirsiniz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Geçmişle alakalı konular hakkında konuşmaktan ve yaşadığınız bazı olayları tekrar düşünmekten kendinizi alamayabilirsiniz. Kimi zaman aklınıza gelen bazı anılar tedirgin edici olsa da, bütün bunları belirli bir olgunluk içinde ele almak gerektiğini düşünebilirsiniz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, başkalarıyla paylaşımda bulunma günüdür. Yaşamın sıkıntılı yanlarından kurtulmak adına daha neşeli ve canlı bir şekilde iletişimde bulunmanız, size moral duygusu kazandırabilir. Belki içinde bulunduğunuz şartlar veya zorluklar nedeniyle, sıkıntılı olsanız da, mutlu görünmek için elinizden geleni yapabilirsiniz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Ay-Yay burcu geçiş etkinliğinde güne adım atıyoruz. Fikirlerinizi savunursunuz. Güçlü olduğunuzu göstermekten yanasınız. Liderlik yapabilir ve her şeyde öncelik hakkının kendinizden yana olduğunu düşünürsünüz. Araştırır, bilgilenirsiniz
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Esprili bir şekilde düşüncelerinizi ifade edersiniz. Aşk hayatınızla ilgili her konuda kendinizi özgür biçimde sergileyebilir, ateşli ifade tarzınızla karşı cins üzerinde etkili olabilirsiniz.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar güne, Yay burcunda ilerleyen Ay etkisinde başlıyoruz. Gayet pozitif, aktif ve neşeli bir şekilde güne başlayabilir ve ayrıntılara girmeden bütünü keşfetmekten yana olabilirsiniz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler pazar günü boyunca Yay burcunda ilerleyecek olan Ay etkisinde başlıyoruz. Bugün etkileyici jestlerle, iyimser tavırlarla çevrenizde etkili olabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınız bugün çok daha canlı ve çok daha olumludur.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler bugün Yay burcunda ilerlemesini sürdüren Ay güne daha hızlı, aktif ve özgürlük dürtüleri içinde başlamanızda etkili olabilir. Gün boyu iletişim açısından yoğunluk göze çarpabilir ve bu durum bir Akrep için dışarıyla olan teması açısından aktiflik anlamına gelir.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar güne, burcunuzda ilerleyen Ay etkisinde başlıyorsunuz. Bu enerji, rahat, özgür, neşeli bir şekilde günü geçirmeniz adına destekleyici görünmekte. Moralinizi yükseltecek, kendinizi güçlü hissetmenizi sağlayacak kişilerle bir araya gelebilir, sevdiklerinizle yakın temasta bulunabilirsiniz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar gün boyu Yay burcunda ilerleyecek Ay etkisinde başlıyor. Ufak hataları görmezden gelecek, elden geldiğince, anlayışlı, affedici olacaksınız. Cömertliğiniz ve koruyucu tavırlarınızla etrafınızdaki insanları sevgiyle kucaklayabilirsiniz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Ay-Yay burcu seyir etkisinde güne adım atıyoruz. Her şeyi pozitif açıdan ele alma gücünüz yüksektir. Terslikler veya gecikmelerin üstünde durmaya değmez şeklinde bir inanç geliştirmeniz mümkündür. Çevrenizdeki insanlarda görmeyi arzu ettiğiniz en önemli şey, iyimser yaklaşımlar, dürüst davranışlar ve iyi niyettir.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Ay-Yay burcu seyir etkisi bugün, her durumu en ince ayrıntısına kadar incelemenizi, haksızlıklar karşısında susmamanızı sağlıyor. Ayrıca özgür olmak, kimsenin sorunuyla uğraşmamak, kendinizce zamanınızı geçirmek ve kafanıza göre takılmayı tercih edebilirsiniz.
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