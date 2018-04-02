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Günlük burç yorumları: 2 Nisan Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 07:18 | Son Güncelleme

2 Nisan Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Yeni bir ay, yeni bir hafta ve burçlarınızda sizleri neler bekliyor? Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? İrem Su'nun günlük burç yorumları ile sizleri neler bekliyor fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 2 Nisan Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

2 Nisan Pazartesi günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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2 NİSAN PAZARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Günlük Burç Yorumu

Kişi aşk hayatından yaşamsal önemi olan her şeye kadar güçlü olmak arzusunda. Zihnimizde belki geçmişin etkileri hala taze duruyor. Ancak asıl isteğimiz yarınlarda mutlu olmak ve arzu ettiklerimize ulaşmaktır.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerin farkındayız. Bundan sonrasında hataya yer vermemek için dikkatli olmamız gerektiğini biliyoruz. Bizi bir şeyler geriye çekse de, biz bundan sonrasına önem vermeli, gelişimci düşünmeliyiz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

İşlerimizi kendi istediğimiz şekilde yapmaya çalışırken bazı engellere boyun eğebiliriz. Sakin olmak ve duruma göre hareket etmekte fayda vardır. Kararlarımızı verirken iyi düşünmemiz faydalıdır.

Dikkat! Nisan ayında bu tarih ve saatler önemliDikkat! Nisan ayında bu tarih ve saatler önemli

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay-Venüs karşıtlığı, duygularınızı gösterme biçiminiz oldukça hassas ve karşınızdaki kişinin ruh haline göre hareket edecek şekilde düzenlenmiş gibidir. İlgi görme arzunuz yoğundur.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Belki geçmişte yaşananlar kendini yeniden hatırlatıyor. Ancak burada önemli olan geleceğimizdir. Aşırı gururlu tepkiler, her şeyde kendimizi merkeze koymak, egosantrik haller, sürekli bir şeyleri kurcalamak gelişmenin önüne duvar örmek olur ki, bundan kaçınmalıyız.

Başak Günlük Burç Yorumu

Şu aralar yasal veya özel anlamdaki parasal sıkıntılar nedeniyle zorlanmaktasınız. Birileri arkadan oyunlar çeviriyor ve gücünüzü zayıflatıyor olabilir. Asla pes etmeyin. Hakkınız olan için mücadele edin. Siz de başkalarının hakkına saygı gösterin.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler yeni haftamız saat 00:12 Güneş-Kuzey düğüm görünümüyle başlıyor. Özellikle ilişki konularında önemli olup, geleceğe dönük düşünmenin işaretçisidir. Sorunları hafife almazsınız. Bunlara çözüm bulmaya çalışırsınız.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler yeni haftamız saat 00:12 Güneş-Kuzey düğüm görünümüyle başlıyor. Yeteneğinize uygun iş tercihinde bulunmanın, bu anlamda çaba sarfetmenin göstergesidir. Ayrıca sağlıkla ilgili rahatsızlıkların ihmal edilmemesi gerektiğini vurgular.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar yeni haftamız saat 00:12 Güneş-Kuzey düğüm görünümüyle başlıyor. Her ne kadar geçmişi hatırlatıcı olsa da, gelecekle ilgili konularda umudumuzu yükseltici bir etkisi var. Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebilmemiz mümkün.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Şu aralar Merkür geri hareketi nedeniyle geçmiş meseleler tekrar gündeme geliyor. Zorluk yaratabilir. Ancak yeniden baktığımızda bir çok probleme çözüm bulmak da mümkündür. Kiralama, alış-satış, krediyle borçlanma konularında enine boyuna düşünmenizi tavsiye ediyorum.

Kova Günlük Burç Yorumu

Özellikle ilişkimiz, iş ortaklığımız, partnerimizle ilgili konularda bu çok daha ön planda. Belki yeni bir çevreye taşınmak, eğitim ve işle ilgili karar vermek, evlenmek gibi önemli kararlar vermek üzereyiz. Ancak çok emin olmadıkça, artı ve eksileriyle gözden geçirmedikçe bunları uygulamayalım.

Balık Günlük Burç Yorumu

Hayatınızı, hedeflerinizi ve inandığınız, bağlandığınız her şeyi gözden geçirebilirsiniz. Bu gözden geçirmede üzerinde durduğunuz en önemli nokta. Tatminkar bir hayat sürüp sürmediğinizdir. Eğer bu ilişkinizle alakalı ise, sevdiğiniz kişiye ne kadar bağlı olup olmadığınızı düşünürsünüz.

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