Günlük burç yorumları: 2 Nisan Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

2 Nisan Pazartesi günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 NİSAN PAZARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Koç Günlük Burç Yorumu Kişi aşk hayatından yaşamsal önemi olan her şeye kadar güçlü olmak arzusunda. Zihnimizde belki geçmişin etkileri hala taze duruyor. Ancak asıl isteğimiz yarınlarda mutlu olmak ve arzu ettiklerimize ulaşmaktır. Boğa Günlük Burç Yorumu Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerin farkındayız. Bundan sonrasında hataya yer vermemek için dikkatli olmamız gerektiğini biliyoruz. Bizi bir şeyler geriye çekse de, biz bundan sonrasına önem vermeli, gelişimci düşünmeliyiz. İkizler Günlük Burç Yorumu İşlerimizi kendi istediğimiz şekilde yapmaya çalışırken bazı engellere boyun eğebiliriz. Sakin olmak ve duruma göre hareket etmekte fayda vardır. Kararlarımızı verirken iyi düşünmemiz faydalıdır. Dikkat! Nisan ayında bu tarih ve saatler önemli Yengeç Günlük Burç Yorumu Ay-Venüs karşıtlığı, duygularınızı gösterme biçiminiz oldukça hassas ve karşınızdaki kişinin ruh haline göre hareket edecek şekilde düzenlenmiş gibidir. İlgi görme arzunuz yoğundur. Aslan Günlük Burç Yorumu Belki geçmişte yaşananlar kendini yeniden hatırlatıyor. Ancak burada önemli olan geleceğimizdir. Aşırı gururlu tepkiler, her şeyde kendimizi merkeze koymak, egosantrik haller, sürekli bir şeyleri kurcalamak gelişmenin önüne duvar örmek olur ki, bundan kaçınmalıyız.

Başak Günlük Burç Yorumu Şu aralar yasal veya özel anlamdaki parasal sıkıntılar nedeniyle zorlanmaktasınız. Birileri arkadan oyunlar çeviriyor ve gücünüzü zayıflatıyor olabilir. Asla pes etmeyin. Hakkınız olan için mücadele edin. Siz de başkalarının hakkına saygı gösterin. 2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler yeni haftamız saat 00:12 Güneş-Kuzey düğüm görünümüyle başlıyor. Özellikle ilişki konularında önemli olup, geleceğe dönük düşünmenin işaretçisidir. Sorunları hafife almazsınız. Bunlara çözüm bulmaya çalışırsınız. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler yeni haftamız saat 00:12 Güneş-Kuzey düğüm görünümüyle başlıyor. Yeteneğinize uygun iş tercihinde bulunmanın, bu anlamda çaba sarfetmenin göstergesidir. Ayrıca sağlıkla ilgili rahatsızlıkların ihmal edilmemesi gerektiğini vurgular. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar yeni haftamız saat 00:12 Güneş-Kuzey düğüm görünümüyle başlıyor. Her ne kadar geçmişi hatırlatıcı olsa da, gelecekle ilgili konularda umudumuzu yükseltici bir etkisi var. Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebilmemiz mümkün.