HABER

Günlük burç yorumları 2 Ocak Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 07:00 | Son Güncelleme 8 saat önce

2018'in ilk haftasında İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 2 Ocak Salı günlük burç yorumları, 1-7 Ocak haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 2 Ocak Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in ilk haftasında İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 2 Ocak Salı günlük burç yorumları, 1-7 Ocak haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 OCAK

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunayda isteklerimizi herkese kabul ettireceğimizi düşünürüz. Oysaki iş hayatında veya ailevi konularda risk almamakta yarar var.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay fikirlerinizi, plan ve projeleriniz başkalarına kabul ettirme arzunuzu gösteriyor. Bunda başarılı olabilirsiniz. Ancak sabırlı olmak gerekir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunayda, finansal konularda dikkatlice hesabın yapılması gerektiğini gösteriyor. Çünkü gözden kaçan, önemsenmeyen noktalar sorun çıkartabilir.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle burcunuzda oluşacak Dolunayda, ilişkide sorunların çözüme kavuşması, karşılıklı anlayışla mümkündür. Yeter ki, çiftler olarak buna açık olun. Bugünlerde bir hayli duygusalsınız.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, duygularınızı dışa karşı belli etmemeye, bu nedenle zorlanmaya yol açabilir. İş veya özel yaşantınızdaki sorunlar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedersiniz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, her şeyiyle düşünülmüş, gözden geçirilmiş işlerin yürürlüğe konması, sunulması, beğenilmesi yönünde olumludur.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, toplum içinde, iş hayatınızda ve özel yaşantınızda duygusal düşünmek yerine, sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemini vurguluyor.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunayda, tamamlanmış iş ve projelerin yürürlüğe konulması veya henüz hazır değilse üzerinde düşünülmesi vaktidir. Duruma her yönüyle bakılmalı, şartlar gözden geçirilmelidir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, dereyi görmeden paçayı sıvama diyor. Tam emin değilseniz finansal konularda adım atmayınız. Ödemeler, kredi çekimleri, yatırımlarda dikkatli olunmalıdır.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, ilişkinin niteliğine göre yön kazanır. Eğer sorunlarınız varsa, bunları çözümlemek adına konuşabilirsiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunayda, istediğiniz yönde ilerlemeyen her şey sizde hassasiyet yaratır. Değer görmediğinizi, işinizde veya ilişkilerinizde güvenle ilerlemediğinizi düşünürsünüz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, özel ve iş ilişkilerini kendi istekleriniz, duygularınız yönünde ele alacağınızı gösteriyor.

1 - 7 Ocak haftalık burç yorumları
2018 burçların aşk ve parada şanslı günleri

[

2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)

Satürn oğlak burcunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mynet astroloji irem su astroloji burç yorumları haftalık burç yorumları aylık burç yorumları Günlük burç yorumları yıllık burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Sarma sigara içenleri üzecek zam

2018'de kaç gün resmi tatil var?

2018'de kaç gün resmi tatil var?

TSK'ya 43 bin personel alınacak

TSK'ya 43 bin personel alınacak

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sapkın'lığa destek pahalıya patladı! O öğretmene büyük şok

'Sapkın'lığa destek pahalıya patladı! O öğretmene büyük şok

Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir

Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir

3. Havalimanı için Karadeniz’e 15 bin metrekarelik dolgu

3. Havalimanı için Karadeniz’e 15 bin metrekarelik dolgu

CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek

CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.