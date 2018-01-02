Günlük burç yorumları 2 Ocak Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in ilk haftasında İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 2 Ocak Salı günlük burç yorumları, 1-7 Ocak haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunayda isteklerimizi herkese kabul ettireceğimizi düşünürüz. Oysaki iş hayatında veya ailevi konularda risk almamakta yarar var.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay fikirlerinizi, plan ve projeleriniz başkalarına kabul ettirme arzunuzu gösteriyor. Bunda başarılı olabilirsiniz. Ancak sabırlı olmak gerekir.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunayda, finansal konularda dikkatlice hesabın yapılması gerektiğini gösteriyor. Çünkü gözden kaçan, önemsenmeyen noktalar sorun çıkartabilir.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle burcunuzda oluşacak Dolunayda, ilişkide sorunların çözüme kavuşması, karşılıklı anlayışla mümkündür. Yeter ki, çiftler olarak buna açık olun. Bugünlerde bir hayli duygusalsınız.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, duygularınızı dışa karşı belli etmemeye, bu nedenle zorlanmaya yol açabilir. İş veya özel yaşantınızdaki sorunlar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedersiniz.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, her şeyiyle düşünülmüş, gözden geçirilmiş işlerin yürürlüğe konması, sunulması, beğenilmesi yönünde olumludur.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, toplum içinde, iş hayatınızda ve özel yaşantınızda duygusal düşünmek yerine, sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemini vurguluyor.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunayda, tamamlanmış iş ve projelerin yürürlüğe konulması veya henüz hazır değilse üzerinde düşünülmesi vaktidir. Duruma her yönüyle bakılmalı, şartlar gözden geçirilmelidir.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, dereyi görmeden paçayı sıvama diyor. Tam emin değilseniz finansal konularda adım atmayınız. Ödemeler, kredi çekimleri, yatırımlarda dikkatli olunmalıdır.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, ilişkinin niteliğine göre yön kazanır. Eğer sorunlarınız varsa, bunları çözümlemek adına konuşabilirsiniz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunayda, istediğiniz yönde ilerlemeyen her şey sizde hassasiyet yaratır. Değer görmediğinizi, işinizde veya ilişkilerinizde güvenle ilerlemediğinizi düşünürsünüz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, özel ve iş ilişkilerini kendi istekleriniz, duygularınız yönünde ele alacağınızı gösteriyor.
[
2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)
Son dakika: Mahkeme karar verdi! Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Son dakika! İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmanlarımız ülkede karışıklık çıkardı
Denizli'de yaşlı kadına eski damattan 80 bin TL borç kaldı
Sıra dışı kaçakçılık yöntemleri
İran'daki eylemlerde Bozkurt işaretleri
Dışişleri'nden son dakika İran açıklaması: Haberlerden endişe duyulmaktadır
Kocasını bıçakladı ifadesi şaşırttı
Derin dekolteli elbise, iç çamaşırlı poz derken...
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Okuyucu Yorumları 0 yorum