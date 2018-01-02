Günlük burç yorumları 2 Ocak Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 8 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 07:00 |8 saat önce

2018'in ilk haftasında İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 2 Ocak Salı günlük burç yorumları, 1-7 Ocak haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

2018'in ilk haftasında İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 2 Ocak Salı günlük burç yorumları, 1-7 Ocak haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 OCAK Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunayda isteklerimizi herkese kabul ettireceğimizi düşünürüz. Oysaki iş hayatında veya ailevi konularda risk almamakta yarar var. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay fikirlerinizi, plan ve projeleriniz başkalarına kabul ettirme arzunuzu gösteriyor. Bunda başarılı olabilirsiniz. Ancak sabırlı olmak gerekir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunayda, finansal konularda dikkatlice hesabın yapılması gerektiğini gösteriyor. Çünkü gözden kaçan, önemsenmeyen noktalar sorun çıkartabilir. Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle burcunuzda oluşacak Dolunayda, ilişkide sorunların çözüme kavuşması, karşılıklı anlayışla mümkündür. Yeter ki, çiftler olarak buna açık olun. Bugünlerde bir hayli duygusalsınız.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, duygularınızı dışa karşı belli etmemeye, bu nedenle zorlanmaya yol açabilir. İş veya özel yaşantınızdaki sorunlar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedersiniz. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, her şeyiyle düşünülmüş, gözden geçirilmiş işlerin yürürlüğe konması, sunulması, beğenilmesi yönünde olumludur. Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, toplum içinde, iş hayatınızda ve özel yaşantınızda duygusal düşünmek yerine, sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemini vurguluyor. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 2 Ocak saat 03:24 itibariyle Yengeç burcunda oluşacak Dolunayda, tamamlanmış iş ve projelerin yürürlüğe konulması veya henüz hazır değilse üzerinde düşünülmesi vaktidir. Duruma her yönüyle bakılmalı, şartlar gözden geçirilmelidir. Yay Günlük Burç Yorumu