Günlük burç yorumları 2 Şubat Cuma - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2 Şubat Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 Şubat Cuma Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu ş hayatınızla ilgili konularda titiz çalışma ve yoğunluğun, ince eleyip sık dokumanın işareti olan bu enerji, özgür hareket etmek bireyin önünde engel oluşturur. Özellikle sabah saatlerinde kişi kendini kıstırılmış gibi hissedebilir. Boğa Günlük Burç Yorumu Aşk hayatınız, çocuklarınız veya iş hayatınızla alakalı konular üzerinde yapılacak yüzleşmelerin sizi rahatsız etmesi anlamına gelse de bu son derece gerekli ve sonrasında rahatlatıcı olabilir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 04:49 Ay-Mars arasında oluşacak zorlu görünümle Cuma gününe merhaba diyoruz. Bu enerji kendinize dönük iş-özel-ailevi konular üzerinde detaylı düşünmenin sizi yorabileceği yönündedir. Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 04:49 Ay-Mars arasındaki mücadeleci görünümle Cuma günümüz başlayacak. Bu enerji, iş hayatınızla alakalı konular üzerinde titizlikle çalışmanın yaratabileceği endişelerin göstergesidir.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 04:49 Ay-Mars zorlu görünümüyle Cuma günümüz başlıyor. Bu enerji parasal konular üzerinde titiz ve inceleyici düşünmek zorunda olduğunuzun göstergesidir. Bunun nedeni, birden fazla mesele üzerinde aktif hareket etmek zorunda oluşunuzdur. Başak Günlük Burç Yorumu Yolculuklar, iletişim ve haberleşmeler artabilir ancak beraberinde dağılmalar görülebilir. İnandığınız konularda fanatik bir şekilde kendinizi savunmanız mümkündür. Terazi Günlük Burç Yorumu Ay-Satürn görünümü, ailenizin üstünüzdeki etkisini işaret ediyor. Bir büyüğünüzün sorumluluğu sizi zorlayabilir. Bugün onunla ilgilenmeniz gerekebilir. Ev içinde tamirat bakım gibi işleriniz olabilir. Akrep Günlük Burç Yorumu Neptün ile karşı karşıya geliyor. Aşk hayatınız çocuklarınızla alakalı konuların bilinçli bir şekilde ele alınması, titizlikle takip edilmesi anlamında yararlıdır. Ancak paramızın hesabını da iyi yapalım. Açılmayalım. Yay Günlük Burç Yorumu Titiz ve oldukça inceleme gerektiren mesleki konular üzerindeki yoğunluğun işareti olduğu gibi başarılı olma arzunun da belirtecidir. İşin günlük stresi ve yoğun çalışma programı zorlayıcıdır.