Günlük burç yorumları: 2 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Yeni bir ay, yeni bir hafta, yeni umutlar... 2 Temmuz Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve bunAyın son gününde, 30 Haziran Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Bazı kişiler veya bir takım sebeplerle işlerinizi yoluna koymakta sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İş yapmakta isteksizlik veya tam tersine çabucak bitirme arzunuz nedeniyle hatalar oluşması mümkündür. Sakin olmakta fayda var. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, malum ödemeler, gecikmeli borçlar veya alacakların tahsili gibi konularda belirsizlik nedeniyle kafanız karışabilir. Belki böyle bir durumda başkası olsa hiç dert etmez hatta rahat bile davranabilir. Fakat Boğa gibi her şeyi sağlam bir çerçevede değerlendirmek isteyen burç mensubunun içi pek rahat etmez. Bu nedenle her şeyi kontrol etmek ve güvende olmak istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Duygusal konularda, yani ilişkinizle ilgili meselelerde ise bu saatler arasında olabilecek tersliklerde, tam olarak anlamadan, görmeden, konuşmadan herhangi bir nedenin veya dışarıdan gelebilecek ters bir tepkinin aranızda sorun yaratmasına izin vermemeniz faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 02:56-20:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde her türlü iş, görüşme veya halledilmesi gereken problemler üzerinde hakimiyet sağlamak zor olabilir. Geri planda sessiz ve sakin gözlemlerde bulunmak rahatlatıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 02:56-20:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisi yeni bir adım atmanın önüne geçebilir. Ekip halindeki çalışmalarda sakin ve ılımlı bir şekilde hareket etmek faydalıdır. İlerlemek veya işlerin çabucak yoluna koyulması zor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Kafanızın içi dağınık olabilir. Yenilikleri uygulamakta zorluk çekebilirsiniz. İş başvurularınızda başka bir güne ertelenme meydana gelebilir. Kendinizi ve yeteneklerinizi tam anlamıyla dışa göstermeniz kolay olmayabilir. Daha önceden başvuruda bulunduğunuz girişimlerinizin neticesini gecikebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Yenilikte bulunmak yerine, yarım kalan işlerin bitirilmesi veya boşluk sonrası uygulanacak olanların gözden geçirilmesi anlamında ise son derece yararlıdır. Böylece bu zaman dilimi yararlı bir şekilde değerlendirilmiş olur. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Parasal konularda dış kaynaklı beklentileriniz açısından engelleyici olabilir. Bankalarla alakalı işleriniz, miras, cerrahi müdahaleler gibi geniş bir yelpazede daha dikkatli hareket etmeniz, her şeyi kontrol etmeniz, aksama olmaması için bizzat eksiklerinizi tamamlamanız faydalı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Belki bazı çiftler için problem çok daha büyüktür. O zaman yapılması gereken özellikle bu saat aralığında elinizden geldiğince sakin olmaya çalışmaktır. Mesleki konularda ise, rekabet nedeniyle, akıl almaz oyunlar sergilenebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 02:56-20:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisi, işlerin gecikmesi ve yanlış anlaşılmaların görülme ihtimalini yükseltir. Benim tavsiyem bu ihtimalleri göz önüne alarak hareket etmenizdir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 02:56-20:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisi sizi geçmişe götürebilir, iç hesaplaşmalarda bulunabilirsiniz. Hani derler ya, boşa koysanız olmaz, doluya koysanız almaz misali bir çekişmeli hal söz konusudur. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 02:56-20:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisi dışarıdan ziyade içe yönelmenin işaretçisidir. Serbest çalışmak, plan ve projeler üzerinde düşünmek, yarım kalan işleri bitirmek için idealdir. Devamını okumak için tıklayınız
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