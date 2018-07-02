Günlük burç yorumları: 2 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Yeni bir ay, yeni bir hafta, yeni umutlar... 2 Temmuz Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve bunAyın son gününde, 30 Haziran Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

2018 Temmuz ayı aylık burç yorumları İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Bazı kişiler veya bir takım sebeplerle işlerinizi yoluna koymakta sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İş yapmakta isteksizlik veya tam tersine çabucak bitirme arzunuz nedeniyle hatalar oluşması mümkündür. Sakin olmakta fayda var. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, malum ödemeler, gecikmeli borçlar veya alacakların tahsili gibi konularda belirsizlik nedeniyle kafanız karışabilir. Belki böyle bir durumda başkası olsa hiç dert etmez hatta rahat bile davranabilir. Fakat Boğa gibi her şeyi sağlam bir çerçevede değerlendirmek isteyen burç mensubunun içi pek rahat etmez. Bu nedenle her şeyi kontrol etmek ve güvende olmak istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Duygusal konularda, yani ilişkinizle ilgili meselelerde ise bu saatler arasında olabilecek tersliklerde, tam olarak anlamadan, görmeden, konuşmadan herhangi bir nedenin veya dışarıdan gelebilecek ters bir tepkinin aranızda sorun yaratmasına izin vermemeniz faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 02:56-20:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde her türlü iş, görüşme veya halledilmesi gereken problemler üzerinde hakimiyet sağlamak zor olabilir. Geri planda sessiz ve sakin gözlemlerde bulunmak rahatlatıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 02:56-20:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisi yeni bir adım atmanın önüne geçebilir. Ekip halindeki çalışmalarda sakin ve ılımlı bir şekilde hareket etmek faydalıdır. İlerlemek veya işlerin çabucak yoluna koyulması zor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Kafanızın içi dağınık olabilir. Yenilikleri uygulamakta zorluk çekebilirsiniz. İş başvurularınızda başka bir güne ertelenme meydana gelebilir. Kendinizi ve yeteneklerinizi tam anlamıyla dışa göstermeniz kolay olmayabilir. Daha önceden başvuruda bulunduğunuz girişimlerinizin neticesini gecikebilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Yenilikte bulunmak yerine, yarım kalan işlerin bitirilmesi veya boşluk sonrası uygulanacak olanların gözden geçirilmesi anlamında ise son derece yararlıdır. Böylece bu zaman dilimi yararlı bir şekilde değerlendirilmiş olur. Devamını okumak için tıklayınız