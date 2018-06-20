Günlük burç yorumları: 20 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

20 Haziran Çarşamba günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18-24 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay-Terazi burcu günlerinde, partnerimizle uyumlu, nazik ve akışa göre hareket etmemizde yarar var. İyi günde kötü günde diyerek el ele sorunları çözebilir, hayatın güzelliklerinin keyfine varabiliriz. Ancak bu durum, problemlerin üstüne kapamak anlamına gelmiyor. Tabii ki düşüncelerimizi birbirimize ifade etmeliyiz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Aşk hayatınızı ilgilendiren konularda şu anki mevcut durumunuzun artı ve eksileri üzerinde odaklanabilirsiniz. Eğer mutlu bir dönem geçiriyorsanız, boşluk dilimi içinde aşkınızı daha ciddi bir şekilde sürdürmek adına kafanızın içinde planlamalarda bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Çelişkilerden kurtulmak, huzurlu bir gün geçirmek için bu bakış açısı altında iletişimde bulunmanız yararlı olabilir. Bugün partnerinizin yargılayıcı ve ara sıra da olsa sert çıkışlar yapmaya meyilli oluşu karşısında hemen tepkide bulunmayınız. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Yaşadığınız çevredeki bir ufak sorun veya can bildiğiniz insanların başındaki bir problem en az onlar kadar sizi ilgilendirir. Hassasiyetiniz ön plandadır. Fakat bunun altında yatan en önemli sebep, hayatı daha düzgün ve huzurlu yaşamak adınadır. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Gelir-gider dengemizi bozmadan alışverişlerimizi yapmakta yarar var. Ayrıca sorun çıkaran veya çıkarabilecek meselelerin titizlikle gözden geçirilmesi lazım. Sağlık, ailevi ilişkiler anlamında gerginlikte uzak durmamızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Size ihtiyaç duyulan her konuda sevdiklerinizin yanında olacağınız bugün, kimi zaman endişeli bazen de heyecanlı davranabilirsiniz. Hayatınızı düzene sokmaya çalışırken o kadar çok alanda mücadele edersiniz ki, üzerinizdeki sorumluluklar çoğu zaman sizi yıldırır. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Çekiliciliğinizi, cömert yüreğinizle harmanlayarak dışarıya güçlü bir şekilde sunabilir, her insanla ortak bir noktada buluşmayı arzularsınız. Yaşanan bazı zorlu durumları veya kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Şu aralar en çok ihtiyacınız olan şey, birilerine uymak zorunda kalmadan hayatınızı kurgulamak. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
İkili ilişkilerde çatışma, kıskançlık veya hakimiyet kurma anlamında dikkatli olmanızdan yanayım. Boşluk etkisi mükemmelliğe olan tutkunuzu yükselticidir. Bir yandan detaylar ve diğer taraftan mutlaka halledilmesi gerekenler keyifsizlik yaratır. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Haksızlıklar karşısında adil bir görüş çerçevesi içinde hareket ettiğiniz zaman, durumları daha net görmeniz mümkündür. Gün içinde herhangi bir konuda karar vermeden önce ayrıntıları gözden geçirmeniz, aşırılıklardan kaçınmanız ve olayları iki yönlü düşünmeniz gayet faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugün bazı sorunları çözüme kavuşturmak için ılımlı ve hoşgörülü davranmaya çalışınız. Gücünüzü toplayınız ve ne yapmanız gerekiyorsa ona göre bir planlamada bulununuz. Ayrıca hiç kimsenin duygu sömürülerinin etkisi altında kalarak yanlış kararlar vermeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay-Terazi burcu geçişi sakinleşmemizi, dengeli düşünmemizi sağlayıcıdır. Konfor duygumuz ön plandadır. Güzelliği huzuru ve ilişkimizi fazlasıyla önemseriz. Son trendleri takip ederiz. İnternet üzerinden alışverişte bulunabiliriz. Keyifli bir gün geçirebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Eğer beraberliğimiz yeni başlamışsa, partnerimizi çözmeye çalışırız. O da aynı şekilde bizi tanımak, nasıl biri olduğumuzu anlamak için sorular yöneltebilir, bizi ara sıra sıkıştırmaya çalışabilir. İlişkisinde sorun olanların dikkatli konuşmalarında, anlamadan etmeden abartılı şekilde hareket etmemelerinde yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız
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