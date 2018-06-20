Günlük burç yorumları: 20 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

20 Haziran Çarşamba günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18-24 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... 18-24 Haziran haftalık burç yorumları İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Ay-Terazi burcu günlerinde, partnerimizle uyumlu, nazik ve akışa göre hareket etmemizde yarar var. İyi günde kötü günde diyerek el ele sorunları çözebilir, hayatın güzelliklerinin keyfine varabiliriz. Ancak bu durum, problemlerin üstüne kapamak anlamına gelmiyor. Tabii ki düşüncelerimizi birbirimize ifade etmeliyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Aşk hayatınızı ilgilendiren konularda şu anki mevcut durumunuzun artı ve eksileri üzerinde odaklanabilirsiniz. Eğer mutlu bir dönem geçiriyorsanız, boşluk dilimi içinde aşkınızı daha ciddi bir şekilde sürdürmek adına kafanızın içinde planlamalarda bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Çelişkilerden kurtulmak, huzurlu bir gün geçirmek için bu bakış açısı altında iletişimde bulunmanız yararlı olabilir. Bugün partnerinizin yargılayıcı ve ara sıra da olsa sert çıkışlar yapmaya meyilli oluşu karşısında hemen tepkide bulunmayınız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Yaşadığınız çevredeki bir ufak sorun veya can bildiğiniz insanların başındaki bir problem en az onlar kadar sizi ilgilendirir. Hassasiyetiniz ön plandadır. Fakat bunun altında yatan en önemli sebep, hayatı daha düzgün ve huzurlu yaşamak adınadır. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Gelir-gider dengemizi bozmadan alışverişlerimizi yapmakta yarar var. Ayrıca sorun çıkaran veya çıkarabilecek meselelerin titizlikle gözden geçirilmesi lazım. Sağlık, ailevi ilişkiler anlamında gerginlikte uzak durmamızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Size ihtiyaç duyulan her konuda sevdiklerinizin yanında olacağınız bugün, kimi zaman endişeli bazen de heyecanlı davranabilirsiniz. Hayatınızı düzene sokmaya çalışırken o kadar çok alanda mücadele edersiniz ki, üzerinizdeki sorumluluklar çoğu zaman sizi yıldırır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Çekiliciliğinizi, cömert yüreğinizle harmanlayarak dışarıya güçlü bir şekilde sunabilir, her insanla ortak bir noktada buluşmayı arzularsınız. Yaşanan bazı zorlu durumları veya kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Şu aralar en çok ihtiyacınız olan şey, birilerine uymak zorunda kalmadan hayatınızı kurgulamak. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu İkili ilişkilerde çatışma, kıskançlık veya hakimiyet kurma anlamında dikkatli olmanızdan yanayım. Boşluk etkisi mükemmelliğe olan tutkunuzu yükselticidir. Bir yandan detaylar ve diğer taraftan mutlaka halledilmesi gerekenler keyifsizlik yaratır. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu