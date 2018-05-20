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Günlük burç yorumları: 20 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 08:34 | Son Güncelleme

20 Mayıs Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde hafta sonu öncesi sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 14-20 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları: 20 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

20 Mayıs Pazar günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 14-20 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 MAYIS PAZAR

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 02:11 Ay-Aslan burcu seyriyle Pazar günümüz başlıyor ve saat 02:33 itibariyle Ay-Uranüs görünümü gerçekleşecek. Bu enerji, özgüven duygumuzun maddi-manevi anlamda gücümüze bağlı gelişecektir. Eğer güvencemiz varsa hayata olumlu bakıyoruz. Oysaki kendimizi mutlu etmek için sadece paraya bağlı değil ki. Hayata olumlu bakmalı, keyfini her şeye rağmen çıkarabilecek nice güzellikler var.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 02:11 Ay-Aslan burcu seyriyle Pazar gününe adım atıyoruz ve ardından saat 02:33 Ay-Uranüs görünümü oluşuyor. Bu enerji, ailemizin varlığı, bize olan desteği, sevgisi ve ilgisiyle kendimizi güçlü hissedebiliriz. Eğer bu anlamda problem varsa, duygularımız inişli çıkışlı olabilir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 02:11 Ay-Aslan burcu seyriyle Pazar gününe adım atıyoruz. Saat 02:33 Ay-Uranüs görünümü gerçekleşiyor. Bu enerji, yakınlarımızdan beklediğimiz ilginin, hayatın güzelliklerini hissetmedeki etkisini gösteriyor. Lider olmak, kendimizi göstermek, ifade etmekten yanayız. Maddi-manevi anlamda güçlü olmaktan yanayız.

14-20 Mayıs haftalık burç yorumları14-20 Mayıs haftalık burç yorumları
Uranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlarUranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlar

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 02:11 Ay-Aslan burcu seyir etkinliğinde Pazar gününe adım atıyoruz. Saat 02:33 itibariyle Ay-Uranüs görünümü gerçekleşiyor. Bu enerji, maddi-manevi anlamda kendimizi güçlü görmek ve toplum içinde liderliğimizi kabul ettirmekten yanayız. yeteneklerimizi ifade edeceğiz bir ortamda yaşamak istiyoruz. Bu konuda biraz gerginiz. Neden daha iyi şartlarda yaşamayalım diye düşüneceğiz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Pazar günümüz, saat 02:11 Ay-Aslan burcu seyriyle başlayacak. Saat 02:33 itibariyle Ay-Uranüs görünümü gerçekleşecek. Bu enerji, size özgüven aşılıyor. İş hayatı, toplumsal yaşam ve ailenizle olan bağınızın güçlenmesini istiyorsunuz. Daha iyi şartlarda yaşamaktan yanasınız. Bu konuda bazen endişeleniyor, hayatım bundan sonra nasıl geçecek diye içinizden geçiriyorsunuz. Olumlu düşünün. Yenilikler açık olun.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 02:11 Ay-Aslan burcu seyriyle Pazar günümüz başlıyor ve ardından saat 02:33 itibariyle etkili olacak Ay-Uranüs görünümü, bir arayış içinde olduğumuzu, mevcut bugünkü şartların bizi memnun etmediğini gösteriyor. Farklı bir yer, yaşam istiyoruz. Bizi kısıtlayan ne varsa, ondan kurtulmak için her şeyi yapabiliriz. Denetlenmek, bir şeylere mecbur olmak bizi yoruyor.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 02:11 Ay-Aslan burcu seyir etkinliğinde Pazar gününe adım atıyoruz. Saat 02:33 itibariyle etkili Ay-Uranüs görünümü, toplumla her türlü ilişkimizde gücümüzü göstermek ve ispat etmekten yanayız. Mevcut parasal durum veya şartlar bizi zorluyor. Başkalarının hayatımızdaki önemini biliyoruz. Ancak denetlenmeye, baskıya gelemiyoruz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 02:11 Ay-Aslan burcu seyriyle Pazar günümüz başlıyor.Saat 02:33 itibariyle etkili olacak Ay-Uranüs görünümü, ilişkimizi, hayatımızı, sorumluluklarımızı gözden geçirdiğimizde bazı şeylerin bize uymadığını düşünüyoruz. Belki bu nedenle baskın davranabiliriz. İrademizi kontrol etmekte zorlanıyoruz. Ancak pes etmeye hiç razı değiliz. Bir şeyler değişmeli, yoluna girmeli diyoruz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 02:11 Ay-Aslan burcu seyriyle Pazar gününe adım atıyoruz. Ardından, saat 02:33 Ay-Uranüs görünümü gerçekleşecek. Bu enerji, hayatın güzelliklerini yaşamak, en kaliteli olana ulaşmaktan yanayız. Kimsenin bizi denetlemesine, şöyle yap demesine tahammülümüz yok.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 02:11 Ay-Aslan burcu seyriyle Pazar günümüz başlayacak. Hemen ardından saat 02:33 Ay-Uranüs görünümü gerçekleşecek. Bu enerjinin etkisi altında, maddi-manevi anlamda kimseye eğilmeden ayakta durmak isteğimizi gösteriyor. Bazen, bir şeylere katlanıyoruz ama bu hoşumuza gitmiyor. Bir değişime öylesine ihtiyacımız var ki. Hani, kimsenin nazını niyazını çekmeyeyim, kendi gücümle ayakta durayım ve gereksiz ne varsa hayatımdan uzaklaştırayım diyoruz. Oldukça gururluyuz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 02:11 Ay-Aslan burcu seyriyle Pazar gününe adım atacağız. Hemen ardından saat 02:33 Ay-Uranüs görünümü gerçekleşecek. Bu enerji, hem özel hem ailevi konularda canımızı bir şeylerin sıktığını gösteriyor. Baskın kimlikte bir partnerimiz varsa, onun bu hallerine tahammül etmeyiz. Bekarsak, maddi-manevi anlamda güçlü birine ihtiyaç duyarız. Bu saatlerde sıkıntıya gelemeyiz. Çabucak tepki gösteririz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 02:11 Ay-Aslan burcu seyriyle Pazar günümüz başlayacak. Saat 02:33 itibariyle Ay-Uranüs görünümü gerçekleşecek. Bu enerji, farklı bir şeyler yapmak arzumuzdur. Sanatla uğraşmak, tiyatro, resim ve hobilerimize yönelmek için uygundur. Kişisel gelişim için insanın kendindeki özel yetenekleri keşfetmesi çok önemli. Böylece maddi-manevi anlamda kendinizi güçlü hissedersiniz.

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