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Günlük burç yorumları - 20 Nisan Cuma İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 07:01 | Son Güncelleme

20 Nisan Cuma İrem Su'dan burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde Nisan ayının üçüncü haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte 16-22 Nisan haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları - 20 Nisan Cuma İrem Su'dan burç yorumları

20 Nisan Cuma günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 NİSAN CUMA

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 20 Nisan saat:06:12-21 Mayıs saat:05:14 tarihleri arasında Güneş-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu süre içinde maddi ve manevi kazançlarımız üzerinde duracağız. Sağlamlığı merkez alacağız. Rutin günlük hayatın içindeki işlerimize odaklanacağız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 20 Nisan saat:06:12-21 Mayıs saat:05:14 tarihleri arasında Güneş-burcunuzda ilerleyecek. Kendimizi garanti altına almak isteyeceğiz. Planlamalarda bulunabiliriz. Maddi güvencemiz üzerinde dururuz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 20 Nisan saat:06:12-21 Mayıs saat:05:14 tarihleri arasında Güneş-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu süreç sağlamlık, güvenilirlik, huzur, sağlık gibi konuların ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır.

16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 20 Nisan saat:06:12-21 Mayıs saat:05:14 tarihleri arasında Güneş-Boğa burcunda ilerleyecek. Enerjimizi işlerimiz, planlarımız, projelerimiz üzerinde sağlamlaştırma yönünde odaklayacağız.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 20 Nisan saat:06:12-21 Mayıs saat:05:14 tarihleri arasında Güneş-Boğa burcunda ilerleyecek. İş hayatımız, kişisel kararlarımız, maddi-manevi kazançlarımız yönünde enerjimizi odakladığımız zaman dilimindeyiz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 20 Nisan saat:06:12-21 Mayıs saat:05:14 tarihleri arasında Güneş-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu süre içinde odak noktamızı, yüksek eğitimden, ticari konulara, başka bir yere yerleşimden, uzmanlaşmaya kadar mevzular teşkil edecektir.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 20 Nisan saat:06:12-21 Mayıs saat:05:14 tarihleri arasında Güneş-Boğa burcunda ilerleyecek. İlişki, para, eş veya iş ortağınızla alakalı konularda sağlamlığı önemseyeceğiz. Maddi güvencenin bilhassa dikkate alındığı zamandır.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 20 Nisan saat:06:12-21 Mayıs saat:05:14 tarihleri arasında Güneş-Boğa burcunda ilerleyecek. Sizlerin de tüm ilginiz ilişki ve iş ortaklığınızla ilgili konulara çevrilecek. Nasıl beraberliğimiz var, bu beraberlikte merkez aldığımız nokta nedir?

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 20 Nisan saat:06:12-21 Mayıs saat:05:14 tarihleri arasında Güneş-Boğa burcunda ilerleyecek. Sağlığımız, çalışma hayatımız ve maddi konulardaki güvencemizi merkez alacağız. İsteyeceğiz ki, yaptığımız işten keyif alalım, tatmin olalım.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 20 Nisan saat:06:12-21 Mayıs saat:05:14 tarihleri arasında Güneş-Boğa burcunda ilerleyecek. Sağlamlık, garanti, huzur, güvence aşkta, çocuklarımızla ilgili konularda bizim için kıymetlidir. Hiçbir şeyi hafife almayız.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 20 Nisan saat:06:12-21 Mayıs saat:05:14 tarihleri arasında Güneş-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu süreç, aile bağlılığı, birbirinizin değerlerine önem verme, geleceğin garantisi önemsenir. Yarınlarımız garantide olsun isteriz. Aile dayanışması önemlidir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 20 Nisan saat:06:12-21 Mayıs saat:05:14 tarihleri arasında Güneş-Boğa burcunda ilerleyecek. Sağlam, uzun vadeli ve güvenliğimizi öne alarak kendimizi ifade edeceğiz. Huzur önemsenecek.

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