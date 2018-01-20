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Günlük burç yorumları 20 Ocak Cumartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 07:22 | Son Güncelleme 50 dakika önce

20 Ocak Cumartesi günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 20 Ocak Cumartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

20 Ocak Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 Ocak Cumartesi

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Merkür Oğlak burcunda olduğu için, sağlamlık ve güven duygusu bizim için kıymetli. Bir yanımız her şeyi duyarlı bir şekilde mercek altına alıyor, diğer yanımız ayakta kalmalısın diyerek bizi güçlü olmaya çağırıyor.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Hedefimiz her ne ise onu elde etmek, hayallerimizi gerçekleştirmek, problemleri çözebilmek bu görünüm sayesinde bize çok zor gelmiyor. Sorumluluklarının ciddi olarak bilincinde olan kişi, kendi kendini motive edebilecek güçtedir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Saat 13:22 Ay-Pluto görünümü maddi ve manevi değerlerimizi korumak, çıkarlarınızın farkında olarak yaşamak istediğimizi, kafamıza koyduğumuzu yapmaktan vazgeçmeyeceğimizi anlıyoruz. Çünkü güçlü olmanın insanı her türlü kötülükten koruyacağını düşünebiliriz.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Kötümser, sürekli eleştiren, hiçbir şeyden memnunluk duymayan, destek olmak yerine köstek olan insanlardan sıkılmış durumdayız. Gülümseten yormayan, teşvik eden zorlamayan, duygularının, kalbinin sesini dinleyebilen, yeri geldiğinde mantıklı çözümler sunarak bize yardımcı olan biriyle olmak istiyoruz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Akla yatkın çözümler bulabilmekten yanayız. İlişkimizde, iş hayatında, finansal konularda güvenli olana yönelmek istiyoruz. Bazen aklımızın onayladığı bir şeyi, yüreğimiz istemeyebilir. En iyisi sakin olup bir daha düşünmemizde yarar görüyorum.

Başak Günlük Burç Yorumu

İş hayatımızla ilgili konularda da durum buna benziyor. Bir taraftan sevdiğimiz işi yapmak istiyoruz diğer taraftan güvence altında olmak. Dışarıdan bakıldığında insanlar bizi endişeli biri gibi görseler de, sonunda bizim ne kadar haklı olduğumuzu gayet iyi biliyorlar.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 02:20 Ay-Merkür görünümüyle, bir yanımız anlaşılmaya ihtiyaç duyuyor, diğer yanımız birçok meseleye akla yatkın çözümler bulmaktan yana. Hani birisi gelip, -Hey ne düşünüyorsun işte ben varım yanında dese, belki de hiçbir soru işareti kalmayacak kafamızın içinde.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Aşk hayatımız üzerinde yoğunlaşabiliriz. İşimizi, sorumluluklarımızı gözden geçirebiliriz. Üzerimize gelinmesini istemeyiz. Görüştüğümüz insanların bize karşı anlayışlı olmasını istediğimiz için, biz de elimizden geldiğince bu doğrultuda davranmaya çalışabiliriz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 02:20 Ay-Merkür görünümü, duygusal yakınlık ve güvenli dolu yaklaşımların gün boyunca bizi rahatlatacağını gösteriyor. Sert tavırlar, tuhaf konuşmalar veya bizi zorlayan insanlarla uğraşmak niyetinde değiliz.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Saat 14:24 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, çevremizin empatik yaklaşımları hoşumuza gider. Değerlerimize gösterilen kıymet ve anlayış bizi mutlu edicidir. Plan ve projelerimizin başkaları tarafından beğenilmesi, insanlarla kurulan ılımlı diyaloglar moralimizi yükseltir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Saat 13:22 Ay-Pluto görünümü maddi konular üzerinde etkili. Bütçemizi, alışkanlıklarımızı, derinliklerimizdeki her duyguyu gözden geçirmenizde bize yardımcı oluyor. Ayrıca gizli sırlarımızı, hayallerimizi, fantezilerimizi, dünyayı ele alış biçimimizi ılımlı hale getiriyor.

Balık Günlük Burç Yorumu

Saat 13:22 Ay-Pluto görünümü her türlü zorluğa rağmen yılmayıp ayakta durabilmeniz yönünde yardımcıdır. İleriye yönelik bir şekilde hem hedeflerinizi gözden geçirmenizde hem de ılımlı bir şekilde olanı biteni değerlendirmenizde, gücünüzü kaybetmeden neler yapmanız gerektiğini saptamanızda bu enerji size yardımcıdır.

15-21 Ocak haftalık burç yorumları

[

2018 burçların aşk ve parada şanslı günleri](https://www.mynet.com/2018-burclarin-ask-ve-parada-sansli-gunleri-1212413-mykadin)

[

2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)

2018 Ocak ayı aylık burç yorumları

[

Satürn oğlak burcunda](https://www.mynet.com/saturn-oglak-burcunda-1211975-mykadin)

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