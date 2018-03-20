Günlük burç yorumları 20 Ocak Salı - İrem Su'dan günlük burç yorumları (19-25 Mart haftalık burç yorumları)

Mart ayının 3. haftasının ilk günü yani 19 Mart Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, 20 Mart saat:19:15-20 Nisan saat:06:12 tarihleri arasında burcunuz üzerinde seyrini sürdürecek Güneş süresince ilgi odağı olursunuz. Liderlik gücü kazanırsınız. Aktif ve girişimci yanınızın ön planda olması, cesaretle yol almak isteğinizi yükseltir.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar 20 Mart saat:19:15-20 Nisan saat:06:12 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Koç burcu döneminde bir şeyler ortaya koymak, uygulamak istersiniz. Ancak bunları dışarıya sunmakta güçlük çekebilirsiniz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, 20 Mart saat:19:15-20 Nisan saat:06:12 tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş, süresince yeniliklerde bulunmak isteriz. Ancak şartlara da bakmakta yarar görüyorum.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Koç burcunda ilerleyen bir Güneş, ileriye atılarak kendinizi ifade etmek anlamı taşır. İş değişimi, özgür çalışmak, kendi işinizi kurmak gibi konularda ben bu dönemde her şeyi enine boyuna düşünmenizi tavsiye ediyorum.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Güneş canlılığımızdır, sağlığımızdır, ifade gücümüzdür, güven duygumuzdur. Koç burcu geçişleri siz Aslanların eğitim hayatınızdan ticari yaşamınıza, uzak yerlere seyahatlerinizden çevre girişimlerinize kadar tüm konularda etkilidir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Koç burcunda ilerleyen Güneş, bu meseleler üzerindeki belirsizliklerin, zaman olgusunu mutlaka göz önüne alarak düşünmeniz gerektiğini işaret ediyor. Bir de önemli husus, 23 Mart tarihinde Merkür-Koç burcunda gerileyecek. Maddi konularda lütfen hesabınızı biliniz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Partnerinizle sanki birbirinize ayna tutmuş gibi, aranızdaki benzerlikleri veya farklılıkları tespit edeceksiniz. Burada önemli olan hem adil ve tarafsız bir şekilde beraberliğinize bakmak hem de düşünmeden kararlar vermemektir.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, 20 Mart saat:19:15-20 Nisan saat:06:12 tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş etkisi altında, iş hayatınızda kendinizi kabul ettirmek, sıkı çalışmak ve bulunduğunuz alanda güçlü olmak arzusu duyabilirsiniz. Bunlar tabii ki olumludur.
Yay Günlük Burç Yorumu
Yeni tanışmalar, yeni heyecanlar, hayatın farklı yanlarını yaşamak arzunuz yoğun olsa da, Merkür 23 Mart tarihinde Koç burcunda gerileyecek. Aşk hayatınızla ilgili konularda gözlemde bulunmak, anlamak, tanımak, aceleyle karar vermemek gerekir.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Eğer eviniz, ailenizle ilgili bir yenilik düşünüyorsanız öncelikle iş şartlarınız buna uygun mu, doğru olur mu bir bakmak lazım. Aileleriyle yaşayanların da birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerinde fayda var.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, 20 Mart saat:19:15-20 Nisan saat:06:12 tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş size hem girişimde bulunma gücü sağlıyor hem de kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilmenizi sağlıyor.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 20 Mart saat:19:15-20 Nisan saat:06:12 tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş, siz Balıkların parasal konularda hızlı kararlar vermeniz, aktif hareket etmeniz anlamına gelse de, ben etraflıca düşünmenizden yanayım. Lütfen harcamalarınıza dikkat ediniz.
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