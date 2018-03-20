HABER

Günlük burç yorumları 20 Ocak Salı - İrem Su'dan günlük burç yorumları (19-25 Mart haftalık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 06:56 | Son Güncelleme

20 Ocak Salı için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Günlük burç yorumları ile bugün burcunuzda sizi neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? İrem Su'nun günlük burç yorumları ile sizleri neler bekliyor fikir edinebilirsiniz.19-25 Mart 2018 haftasında burç takviminiz ne gösteriyor? İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları 20 Ocak Salı - İrem Su'dan günlük burç yorumları (19-25 Mart haftalık burç yorumları)

Mart ayının 3. haftasının ilk günü yani 19 Mart Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

20 MART SALI İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, 20 Mart saat:19:15-20 Nisan saat:06:12 tarihleri arasında burcunuz üzerinde seyrini sürdürecek Güneş süresince ilgi odağı olursunuz. Liderlik gücü kazanırsınız. Aktif ve girişimci yanınızın ön planda olması, cesaretle yol almak isteğinizi yükseltir.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 20 Mart saat:19:15-20 Nisan saat:06:12 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Koç burcu döneminde bir şeyler ortaya koymak, uygulamak istersiniz. Ancak bunları dışarıya sunmakta güçlük çekebilirsiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, 20 Mart saat:19:15-20 Nisan saat:06:12 tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş, süresince yeniliklerde bulunmak isteriz. Ancak şartlara da bakmakta yarar görüyorum.

19 - 25 Mart haftalık burç yorumları19 - 25 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Koç burcunda ilerleyen bir Güneş, ileriye atılarak kendinizi ifade etmek anlamı taşır. İş değişimi, özgür çalışmak, kendi işinizi kurmak gibi konularda ben bu dönemde her şeyi enine boyuna düşünmenizi tavsiye ediyorum.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Güneş canlılığımızdır, sağlığımızdır, ifade gücümüzdür, güven duygumuzdur. Koç burcu geçişleri siz Aslanların eğitim hayatınızdan ticari yaşamınıza, uzak yerlere seyahatlerinizden çevre girişimlerinize kadar tüm konularda etkilidir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Koç burcunda ilerleyen Güneş, bu meseleler üzerindeki belirsizliklerin, zaman olgusunu mutlaka göz önüne alarak düşünmeniz gerektiğini işaret ediyor. Bir de önemli husus, 23 Mart tarihinde Merkür-Koç burcunda gerileyecek. Maddi konularda lütfen hesabınızı biliniz.

Burcunuz için 20 etkili tavsiyeBurcunuz için 20 etkili tavsiye

Terazi Günlük Burç Yorumu

Partnerinizle sanki birbirinize ayna tutmuş gibi, aranızdaki benzerlikleri veya farklılıkları tespit edeceksiniz. Burada önemli olan hem adil ve tarafsız bir şekilde beraberliğinize bakmak hem de düşünmeden kararlar vermemektir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, 20 Mart saat:19:15-20 Nisan saat:06:12 tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş etkisi altında, iş hayatınızda kendinizi kabul ettirmek, sıkı çalışmak ve bulunduğunuz alanda güçlü olmak arzusu duyabilirsiniz. Bunlar tabii ki olumludur.

Yay Günlük Burç Yorumu

Yeni tanışmalar, yeni heyecanlar, hayatın farklı yanlarını yaşamak arzunuz yoğun olsa da, Merkür 23 Mart tarihinde Koç burcunda gerileyecek. Aşk hayatınızla ilgili konularda gözlemde bulunmak, anlamak, tanımak, aceleyle karar vermemek gerekir.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Eğer eviniz, ailenizle ilgili bir yenilik düşünüyorsanız öncelikle iş şartlarınız buna uygun mu, doğru olur mu bir bakmak lazım. Aileleriyle yaşayanların da birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerinde fayda var.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, 20 Mart saat:19:15-20 Nisan saat:06:12 tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş size hem girişimde bulunma gücü sağlıyor hem de kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilmenizi sağlıyor.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 20 Mart saat:19:15-20 Nisan saat:06:12 tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş, siz Balıkların parasal konularda hızlı kararlar vermeniz, aktif hareket etmeniz anlamına gelse de, ben etraflıca düşünmenizden yanayım. Lütfen harcamalarınıza dikkat ediniz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları aylık burç yorumları haftalık burç yorumları yıllık burç yorumları irem su astroloji mynet astroloji

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Survivor'da Turabi ve Adem kavga etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye uyarısı geldi

Survivor'da Turabi ve Adem kavga etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

İran'da düşen uçakla ilgili kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!

İran'da düşen uçakla ilgili kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Hacısüleymanoğulları'na operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Hacısüleymanoğulları'na operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Barış Yarkadaş'tan Şamil Tayyar için çok sert sözler

Barış Yarkadaş'tan Şamil Tayyar için çok sert sözler

Teröristler kaçtı! Afrin'de 100 kişilik fedai grubu bıraktı

Teröristler kaçtı! Afrin'de 100 kişilik fedai grubu bıraktı

Kalın'dan CNN muhabirine tokat gibi cevap

Kalın'dan CNN muhabirine tokat gibi cevap

Hükümetten kritik Afrin açıklaması!

Hükümetten kritik Afrin açıklaması!

On Numara sonuçları: 19 Mart Milli Piyango On Numara sonuçları: Devirli ikramiye Bursa'ya gitti!

On Numara sonuçları: 19 Mart Milli Piyango On Numara sonuçları: Devirli ikramiye Bursa'ya gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.