HABER

Günlük burç yorumları 20 Şubat Salı - İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 06:59 | Son Güncelleme

Günlük burç yorumları, İrem Su'yun değerli yorumları ile haberimizde. Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 20 Şubat Salı günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumlar yorumları.

Günlük burç yorumları 20 Şubat Salı - İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 20 Şubat Salı günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ŞUBAT SALI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, önemli konularda hislerinizi, öfkenizi dışa yansıtmakta zorlanmanıza yol açar. Konuşmak, derdinizi anlatmak, kızgınlığınızı ifade etmek isteseniz de sizi anlamaları pek kolay olmaz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, tek başına onca mücadele verdiğiniz meseleler üzerinde geri adım atmaya niyetiniz olmadığını gösteriyor. Takıntılı düşünebilirsiniz. Bazı kişileri suçlayabilirsiniz. İşlerin umduğunuz gibi gitmemesi stres yaratabilir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, Birileri üstünüzde baskı kurmaya, kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışabilirler. Aslında sezgileriniz sizi gayet iyi koruyucudur. Her ne olursa olsun akıllıca hareket ediniz ve çıkarlarınızı düşünmeyi ihmal etmeyiniz.

19-28 Şubat haftalık burç yorumları19-28 Şubat haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, bazı konular ve kişiler sizi zorlayabilir. O nedenle sakin davranmak pek kolay olmaz. Özellikle ilişkide, bir taraf baskın davranmaya çalıştığında canımız sıkılır. Sağlığımızla alakalı konulara özen göstermemizde yarar görüyorum.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, uygulamak istediğiniz yenilikleri, uzun vadeli olarak planlamanız gerektiğini gösteriyor. Gelir-geçer tarzda, günü kurtarmak şeklinde olmamalı. Çünkü bu durum ileride sorun yaratabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, aşk hayatınızla ilgili meselelerde bir hayli tutkulu olduğunuzu gösteriyor. Bir an önce rahatlamak, güçlenmek, arzu ettiklerinize kavuşmak isteyebilirsiniz. Beklemek, sabretmek eskisi gibi kolay değildir.

1-11 Şubat haftalık burç yorumları


Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, tatsız olayları hatırlatabilir. Siz bu deneyimleri unutmadığınız için, fevri davranabilirsiniz. Özellikle partnerinizle aranızda bu yüzden sorunlar yaşanabilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, baskın tarzda hareket etmenize neden olur. Ancak koşullar gereği tabii ki dikkatli olmakta yarar vardır. Güçlü olmak, gücünüzü kanıtlamak ve kabul ettirmekten bir hayli hoşlanabilirsiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, hakkımız olanı elde etmekten yanayız. Böyle bir enerji size kuvvet verir, güç aşılar. Ancak maddi konulardaki harcamalara da dikkat etmeniz yerinde olur.

2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay-Boşlukta ilerleyecek. Partnerinize, ailenize bir şeyleri sert şekilde ifade edersiniz. Aslında başka şeylere kızgınsınızdır. Sinirinizi boşaltamadığınız için en yakınlarınıza çatabilirsiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Saat 14:11-22:12 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Her ne kadar güçlü dursak da, aslında canımızı yakan, söyleyemediğimiz sorunlarımız yüzünden bir hayli hassas düşünürüz. Bu hassasiyet, sahip olduğumuz, değer verdiğimiz bazı kişi ve durumların üzerimizdeki etkisi nedeniyledir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, arkadaşlık bağınızın güçlü olduğu kişilerle bir araya gelmenin onların sorunlarına yardımcı olmanın işaretçisi. Maddi konular bugün yine etkili olmaya devam ediyor. Hazıra dağ dayanmaz misali, bizim de harcamalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları haftalık burç yorumları aylık burç yorumları yıllık burç yorumları irem su astroloji mynet astroloji

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

İlginizi Çekebilir

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Türkiye'yi art arda sarsan haberlerle ilgili hükümet harekete geçti

Türkiye'yi art arda sarsan haberlerle ilgili hükümet harekete geçti

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Şehit Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Şehit Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bulgar Heyet Atatürk Evi’ne hayran kaldı

Bulgar Heyet Atatürk Evi’ne hayran kaldı

Siyer Derslerinin 12’ncisi gerçekleştirildi

Siyer Derslerinin 12’ncisi gerçekleştirildi

SymbioCity’den belediyeye davet

SymbioCity’den belediyeye davet

Başkan Albayrak’a Doğum Günü sürprizi

Başkan Albayrak’a Doğum Günü sürprizi

Kırklarelili Kadınlar KADAM’la sosyalleşiyor

Kırklarelili Kadınlar KADAM’la sosyalleşiyor

Büyükçekmece Belediyesinden okullarda çevre bilinci eğitimi

Büyükçekmece Belediyesinden okullarda çevre bilinci eğitimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.