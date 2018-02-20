Günlük burç yorumları 20 Şubat Salı - İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 20 Şubat Salı günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ŞUBAT SALI Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, önemli konularda hislerinizi, öfkenizi dışa yansıtmakta zorlanmanıza yol açar. Konuşmak, derdinizi anlatmak, kızgınlığınızı ifade etmek isteseniz de sizi anlamaları pek kolay olmaz.

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, tek başına onca mücadele verdiğiniz meseleler üzerinde geri adım atmaya niyetiniz olmadığını gösteriyor. Takıntılı düşünebilirsiniz. Bazı kişileri suçlayabilirsiniz. İşlerin umduğunuz gibi gitmemesi stres yaratabilir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, Birileri üstünüzde baskı kurmaya, kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışabilirler. Aslında sezgileriniz sizi gayet iyi koruyucudur. Her ne olursa olsun akıllıca hareket ediniz ve çıkarlarınızı düşünmeyi ihmal etmeyiniz. 19-28 Şubat haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, bazı konular ve kişiler sizi zorlayabilir. O nedenle sakin davranmak pek kolay olmaz. Özellikle ilişkide, bir taraf baskın davranmaya çalıştığında canımız sıkılır. Sağlığımızla alakalı konulara özen göstermemizde yarar görüyorum. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, uygulamak istediğiniz yenilikleri, uzun vadeli olarak planlamanız gerektiğini gösteriyor. Gelir-geçer tarzda, günü kurtarmak şeklinde olmamalı. Çünkü bu durum ileride sorun yaratabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, aşk hayatınızla ilgili meselelerde bir hayli tutkulu olduğunuzu gösteriyor. Bir an önce rahatlamak, güçlenmek, arzu ettiklerinize kavuşmak isteyebilirsiniz. Beklemek, sabretmek eskisi gibi kolay değildir. 1-11 Şubat haftalık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, tatsız olayları hatırlatabilir. Siz bu deneyimleri unutmadığınız için, fevri davranabilirsiniz. Özellikle partnerinizle aranızda bu yüzden sorunlar yaşanabilir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, baskın tarzda hareket etmenize neden olur. Ancak koşullar gereği tabii ki dikkatli olmakta yarar vardır. Güçlü olmak, gücünüzü kanıtlamak ve kabul ettirmekten bir hayli hoşlanabilirsiniz. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 04:47 Ay-Pluto görünümü, hakkımız olanı elde etmekten yanayız. Böyle bir enerji size kuvvet verir, güç aşılar. Ancak maddi konulardaki harcamalara da dikkat etmeniz yerinde olur. 2018 Şubat ayı aylık burç yorumları