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Günlük burç yorumları: 20 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 07:03 | Son Güncelleme

20 Temmuz Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 16-22Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumlar

Günlük burç yorumları: 20 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

20 Temmuz Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, sizden gizlenen meseleler üzerinde hassasiyetle durmanıza neden olabilir. Kişi kendini rahatlatmak istediği için, her konuyu derinlemesine didikleyebilir. Eşinin, iş ortağının veya maddi-manevi ilişkide olduğu kişinin ne kadar güvenilir biri olduğunu bilmek ister. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, ilişkide doyuma ulaşma arzumuzu işaret ediyor. Aşkın derinliklerinde kaybolmaya hazırızdır. Sorunlara rağmen, ayrılmayı düşünmeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, hırslarımızın, tutkularımızın, kimi zaman endişelerimizin üzerimizdeki baskınlığını işaret eder. Bazen üste çıkmaya çalışırız bazen de gereksiz yere kendi kendimize eziyet ederiz. Her şeyi sorgular, yargılar ancak bir türlü rahat edemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 04:13 tibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, aşka yaklaşım tarzımız tamamen tutkuların ışığı altında şekilleniyor. Davranışlarımızla ne kadar kararlı biri olduğumuzu ifade edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, tutkulu yanlarımızı öne çıkartıcıdır. Bir başkasının bizi geçmesine, yenmesine, üzerimizde kontrol kurmasına izin veremeyiz. Kimseye uymak zorunda hissetmeyiz kendimizi. Ne olursa olsun kendi çıkarlarımızın peşindeyizdir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, kendinize göre düşünmeniz, hareket etmeniz anlamındadır. Yolunuzda bir adım dahi sapmadan çizginizi muhafaza edersiniz. Kimseden etkilenmezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Ay-Uranüs karşıtlığı, hayatın genelinde maddi-manevi anlamda rahat etmek arzumuzu vurguluyor. Bazen elde olmadan geriliyoruz, birilerine veya bir şeylere isyan ediyoruz. Bunun nedeni, kendimizi kısıtlanmış hissetmemizden kaynaklanıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 04:13 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ay etkisi altında, çelişkiler yaşamazsınız. Kendinizden oldukça eminsinizdir. Size göre insan göründüğü gibi olmalı ve olduğu gibi görünmeyi bilmelidir. Hatalarınıza, sevaplarınız gibi sahip çıkabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, aşkta tutkuları alevlendiricidir. Arzularınız sizi kendisine tutsak edicidir. Gücü elinde bulunduran taraf olmayı istersiniz. Gerginliğinizin sebebi, içinize attığınız sorunlarınızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, arkadaşlık ilişkilerinden partnerinizle olan özel paylaşımlara kadar her konuda derinlemesine ve tutkulu tarzda düşünmenizi sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, kendinizi hırslı bir şekilde ortaya koymanızı sağlar. Yüreğinizin içindeki kuşkular, gücünüzü düşürebileceğinden benim tavsiyem ne olursa olsun stres yaratıcı durumlardan uzak durmanızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, egonuzu güçlendiricidir. Dışarıdan gelen olumsuz tepkilere, sert yanıtlar verebilirsiniz. Kendi alanınızı, sınırlarınızı korumak istersiniz. Tutkulu, bir hayli arzulu şekilde duygularınızı yansıtırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

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