Günlük burç yorumları: 20 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

20 Temmuz Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, sizden gizlenen meseleler üzerinde hassasiyetle durmanıza neden olabilir. Kişi kendini rahatlatmak istediği için, her konuyu derinlemesine didikleyebilir. Eşinin, iş ortağının veya maddi-manevi ilişkide olduğu kişinin ne kadar güvenilir biri olduğunu bilmek ister. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, ilişkide doyuma ulaşma arzumuzu işaret ediyor. Aşkın derinliklerinde kaybolmaya hazırızdır. Sorunlara rağmen, ayrılmayı düşünmeyiz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, hırslarımızın, tutkularımızın, kimi zaman endişelerimizin üzerimizdeki baskınlığını işaret eder. Bazen üste çıkmaya çalışırız bazen de gereksiz yere kendi kendimize eziyet ederiz. Her şeyi sorgular, yargılar ancak bir türlü rahat edemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 04:13 tibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, aşka yaklaşım tarzımız tamamen tutkuların ışığı altında şekilleniyor. Davranışlarımızla ne kadar kararlı biri olduğumuzu ifade edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, tutkulu yanlarımızı öne çıkartıcıdır. Bir başkasının bizi geçmesine, yenmesine, üzerimizde kontrol kurmasına izin veremeyiz. Kimseye uymak zorunda hissetmeyiz kendimizi. Ne olursa olsun kendi çıkarlarımızın peşindeyizdir. Devamını okumak için tıklayınız