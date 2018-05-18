Günlük burç yorumları 2018: 18 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

18 Mayıs Cuma günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 14-20 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 MAYIS CUMA Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Cuma gününe saat 00:48 Ay-Yengeç burcu seyriyle adım atacağız. Ailevi meseleler, duygusal sorunlar sizi düşündürebilir. Belirsizliklerin bir türlü aydınlanmadığı, ortak bir noktanın bir türlü tespit edilemediği durumlara çareler bulmaya çalışabilirsiniz. Gönlünüz değerli kilitli sandık gibidir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Yengeç seyrinde, duygularınızı söze dökmek, barış ve adalet duygusu içinde her şeyi ele almak, yuvanızdaki emniyet duygusunun güçlendiğini hissetmek size oldukça hoş gelebilir. Güvendiğiniz kişilerle dertleşebilir, neşeli, esprili ve çocuksu hallerinizle dikkat çekebilir, neşenizle göz doldurabilirsiniz. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 00:48 Ay-Yengeç geçişinde, insanlarla aranıza mesafe koyabilir, duygularınızı belli etmezsiniz. Hiç bir şeyi beğenmez, kendinizce eleştirir ve daha mükemmel şeylere layık olduğunuzu düşünebilirsiniz. Parasal konularda bir hayli önemlidir. Mali durumunuza göre moraliniz yüksek veya düşük olabilir. Sizin için güvence bilhassa önem taşır.

14-20 Mayıs haftalık burç yorumları Uranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlar Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 00:48 itibariyle Ay-burcunuzda ilerleyecek. Her şeyi etraflıca düşünerek, dürüstçe ele almak isteğinizi yükselticidir. Sevdiklerinize karşı bir hayli ilgili davranırsınız. Duyarlı yüreğiniz, etrafınızda olan her şeyi hissetmenizi sağlar. Huzur, güvence, aile, sevilmek gibi olgular bugün baş tacınızdır. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 00:48 Ay-Yengeç geçişi, duyarlılığın yükselişidir. Aileniz, sevdiğiniz kişi, değer verdiğiniz insanların önemi üzerinde düşünürsünüz. Hassassınız. İlgi beklersiniz. Sıkıntılarınızı kimseye anlatmazsınız. Dinlenmek, güven duyduğunuz insanlarla bir arada olmak rahatlatıcıdır. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 00:48 Ay-Yengeç geçişinde, eski dostlar, geçmişte yaşanan güzellikler, sevdiğiniz ancak yanınızda olmayan kişileri anarsınız. Onları özlersiniz. Geleceğinizi güvence altına alabilmeniz ve dilediğiniz gibi bir yaşam kurabilmek sizin için önemlidir. Haksız, kaba, düşüncesiz davranan kişilere, vefasız insanlara içten içe kızarsınız.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 00:48 Ay-Yengeç burcu seyir etkinliğinde, partnerinizin ilgi ve sevgisiyle sizi sarmalaması ve ne kadar değerli olduğunuzu hissettirmesi lazımdır. Ancak o zaman kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 00:48 Ay-Yengeç burcu seyir etkinliğinde ilişkinizi düzene koymak veya gerçek manada sizi sevecek biriyle karşılaşmak istersiniz. Aileniz, dostlarınız, eskide yaşanmış anılarınız, bugün gözlerinizin önünden geçer. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 00:48 Ay-Yengeç burcu geçişiyle, duygularınız ön plandadır. Her şeyi güzel ve olumlu yönden görmek isteğiniz yükselir. Huzurunuz kaçmaması için, sorunları kendi yöntemlerinizle çözümlemeye kalkışabilirsiniz. Güven duymak istersiniz. Şüpheler, baskılar, belirsizlikler hoşunuza gitmez. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 00:48 itibariyle karşıt burcunuz Yengeçte ilerleyecek Ay, güven, sadakat, huzur, sahiplenilmek gibi olgular başınızın tacı olacaktır. Rahatsızlık veren her konuyu yakın bulduğunuz anne veya babanızla veya sevdiğiniz kişiyle paylaşmanız rahatlatıcı olabilir. Lütfen içinize atmayınız.