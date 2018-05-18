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Günlük burç yorumları 2018: 18 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 04:57 | Son Güncelleme

18 Mayıs Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde hafta sonu öncesi sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 14-20 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları 2018: 18 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

18 Mayıs Cuma günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 14-20 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 MAYIS CUMA

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Cuma gününe saat 00:48 Ay-Yengeç burcu seyriyle adım atacağız. Ailevi meseleler, duygusal sorunlar sizi düşündürebilir. Belirsizliklerin bir türlü aydınlanmadığı, ortak bir noktanın bir türlü tespit edilemediği durumlara çareler bulmaya çalışabilirsiniz. Gönlünüz değerli kilitli sandık gibidir.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Yengeç seyrinde, duygularınızı söze dökmek, barış ve adalet duygusu içinde her şeyi ele almak, yuvanızdaki emniyet duygusunun güçlendiğini hissetmek size oldukça hoş gelebilir. Güvendiğiniz kişilerle dertleşebilir, neşeli, esprili ve çocuksu hallerinizle dikkat çekebilir, neşenizle göz doldurabilirsiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 00:48 Ay-Yengeç geçişinde, insanlarla aranıza mesafe koyabilir, duygularınızı belli etmezsiniz. Hiç bir şeyi beğenmez, kendinizce eleştirir ve daha mükemmel şeylere layık olduğunuzu düşünebilirsiniz. Parasal konularda bir hayli önemlidir. Mali durumunuza göre moraliniz yüksek veya düşük olabilir. Sizin için güvence bilhassa önem taşır.

14-20 Mayıs haftalık burç yorumları14-20 Mayıs haftalık burç yorumları
Uranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlarUranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlar

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 00:48 itibariyle Ay-burcunuzda ilerleyecek. Her şeyi etraflıca düşünerek, dürüstçe ele almak isteğinizi yükselticidir. Sevdiklerinize karşı bir hayli ilgili davranırsınız. Duyarlı yüreğiniz, etrafınızda olan her şeyi hissetmenizi sağlar. Huzur, güvence, aile, sevilmek gibi olgular bugün baş tacınızdır.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 00:48 Ay-Yengeç geçişi, duyarlılığın yükselişidir. Aileniz, sevdiğiniz kişi, değer verdiğiniz insanların önemi üzerinde düşünürsünüz. Hassassınız. İlgi beklersiniz. Sıkıntılarınızı kimseye anlatmazsınız. Dinlenmek, güven duyduğunuz insanlarla bir arada olmak rahatlatıcıdır.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 00:48 Ay-Yengeç geçişinde, eski dostlar, geçmişte yaşanan güzellikler, sevdiğiniz ancak yanınızda olmayan kişileri anarsınız. Onları özlersiniz. Geleceğinizi güvence altına alabilmeniz ve dilediğiniz gibi bir yaşam kurabilmek sizin için önemlidir. Haksız, kaba, düşüncesiz davranan kişilere, vefasız insanlara içten içe kızarsınız.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 00:48 Ay-Yengeç burcu seyir etkinliğinde, partnerinizin ilgi ve sevgisiyle sizi sarmalaması ve ne kadar değerli olduğunuzu hissettirmesi lazımdır. Ancak o zaman kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 00:48 Ay-Yengeç burcu seyir etkinliğinde ilişkinizi düzene koymak veya gerçek manada sizi sevecek biriyle karşılaşmak istersiniz. Aileniz, dostlarınız, eskide yaşanmış anılarınız, bugün gözlerinizin önünden geçer.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 00:48 Ay-Yengeç burcu geçişiyle, duygularınız ön plandadır. Her şeyi güzel ve olumlu yönden görmek isteğiniz yükselir. Huzurunuz kaçmaması için, sorunları kendi yöntemlerinizle çözümlemeye kalkışabilirsiniz. Güven duymak istersiniz. Şüpheler, baskılar, belirsizlikler hoşunuza gitmez.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 00:48 itibariyle karşıt burcunuz Yengeçte ilerleyecek Ay, güven, sadakat, huzur, sahiplenilmek gibi olgular başınızın tacı olacaktır. Rahatsızlık veren her konuyu yakın bulduğunuz anne veya babanızla veya sevdiğiniz kişiyle paylaşmanız rahatlatıcı olabilir. Lütfen içinize atmayınız.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 00:48 Ay-Yengeç geçişi, bizi hassaslaştırıyor, kabuğumuza çekiyor ve düşündürüyor. Sahip olduğumuz her şey bizi mutlu ediyor mu, yoksa rahatsızlık mı veriyor. Ailemiz ve kendi arzularımız. Hangisi değerli, hangisi bizi daha çok temsil ediyor? Bunlar üzerinde duracağız.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 00:48 itibariyle etkili Ay-Yengeç geçişi, aşk konusunda veya aşkla ilgili tüm meselelerde ve çocuklarımız varsa onlarla ilgili konularda hassasiyetimizi vurgular. Aslında isteğiniz son derece basit bir şey. Size karşı gayet anlayışlı ve güvenilir olunmasını istiyorsunuz. Çünkü dürüstlük sizin için önemli olduğundan karşınızdaki insanın kendisi gibi davranmadıkça, açık olmadıkça şansı olmayacağını bilmesi gerekiyor.

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