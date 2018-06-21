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Günlük burç yorumları: 21 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 07:09 | Son Güncelleme

21 Haziran Perşembe günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 18-24 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 21 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

21 Haziran Perşembe günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18-24 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

18-24 Haziran haftalık burç yorumları18-24 Haziran haftalık burç yorumları

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Bu dönemde bir girişimde bulunurken, yeni biriyle tanışırken ne kadar güvenilir olduğunu, ne kadar garantili ve doğru olduğunu önemseyeceğiz. Savunma mekanizmamız güçlenecek. Belki bu yüzden önyargılı düşünebiliriz. Ailevi sorunlar, maddi zorluklar varsa eğer bunları aşabilmenin yollarını arayacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Yengeç burcunda ilerleyecek Güneş, güvence olgusunun gerek maddi ve gerekse manevi açıdan ön planda tutulmasını sağlıyor. Yeni bir çevrede yeni bir ev yaşamı veya eviniz alanı içinde yeni bir güvenlik oluşturma güdümüz yükseliyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

engeç burcunda seyrini sürdürecek Güneş, parasal konularda hem aileniz hem kendiniz adına güvence arzunuzun işaretçisidir. İki alan önemlidir. Birincisi işinizde güçlenmek ve gelirinizi yükseltmek ikincisi ise, kazancınızı doğru yer ve doğru alanlardan değerlendirmektir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bir yaş daha alırken, doğal olarak tüm yılı gözden geçireceğiz ve yeni bir hedef belirliyoruz. Böyle olması da gerekiyor. İşte bu dönemde Güneş size kuvvet sunuyor, ışık oluyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Bu dönemi olumlu yönde değerlendirmek için, kendinizle barışık olmalı ve kendinize güvenmelisiniz. Geçmişin izleri bazen içinde bulunduğunuz durum, sizi durdurucu, hassas hale getirici olabilir. Bunlar kişiden kişiye değişse de, bu süreçte bir yıllık bir planlama için kolları sıvamalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Bu dönemi olumlu geçirebilmenin yolu, ekip halinde çalışmayı kabul etmek, sizinle aynı amacı taşıyan insanlarla buluşmak ve uzun yıllardır hedefiniz olan her şeyi gerçeğe dönüştürmek olmalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Yengeç burcunda ilerleyecek Güneş, mesleki ve genel anlamda yarınlarınızı garanti altına alacak kararların işaretçisidir. Sizin isteğiniz, parasal açıdan güvencesi olan bir iştir. Bu süreç eski işinize dönme isteği yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Ülkenizi, manevi değerlerinizi, alışkanlıklarınızı inançla savunacaksınız. Girişimde bulunmak isteyeceksiniz. Çünkü yarınlarınız önemli. Bu bir aylık süreçte kimileri tatil programını yapacak, bazıları iş arayışında bulunacak, eğitimiyle ilgili karar verecek. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 21 Haziran saat:13:07-23 Temmuz saat:00:00 tarihleri arasında Yengeç burcunda seyrini sürdürecek Güneş, güvence ve garantinin önemini vurguluyor. Ne kadar özgür düşünürseniz düşünün, bir şekilde kökleriniz, değerleriniz, sorumluluklarınız sizi kendisine doğru çekecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Birbirinizi anlamanız, paylaşımda bulunarak sıkıntıları aşmanız gerekiyor. İlişkisi olmayanlar bu süreçte, bir partnerde ne aradıklarını, ne gibi kriterleri önemsediklerini tespit edecekler. Bu dönemin özünde güven olgusu kadar, hayatımızı garanti altına almanın da rolü büyük olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Güneş-Yengeç süresince, çalışma hayatınız, sağlığınız, sosyal güvenceniz sizin için önemli olacak. Bu konular gündem maddenizde yer alacak. Benim tavsiyem başta aileniz, eski dostlarınız, eski ilişkiniz ve geçmişe ait ne varsa gerçekçi olmanızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Yengeç burcunda ilerleyecek Güneş, aşk hayatınız, çocuklarınız, işinizde verimlilik ve güvence gibi önemli konuları gündeminize taşıyor. Bu geçişte, sahiplenilmek, korunmak, değerimizin bilinmesi bizim için önemli olacaktır. Aşk bu dönemde sizi besleyen, büyüten kıymetli bir olgu. Devamını okumak için tıklayınız

11-17 Haziran haftalık burç yorumları11-17 Haziran haftalık burç yorumları
2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları
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