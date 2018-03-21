Günlük burç yorumları: 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ve burçlara etkisi

21 Mart Çarşamba İlkbahar ekinoksu İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

21 MART SALI İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 02:29 Ay-Kuzey düğüm görünümü, zevklerimize düşkünlüğümüzü işaret ediyor. Ancak bütçemize göre hareket etmenin de önemi büyük. Bu uyarıyı hafife alamayız. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 02:29 Ay-Kuzey düğüm görünümü, güven, huzur ve kaliteli yaşam arzumuzun işaretçisi. Ancak bunları aile içinde, evimizde, kendi dünyamızda bulmakta zorlanıyoruz. Bu bizi yoruyor, hassas kılıyor, hatta bazen sinirli hale getiriyor. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 02:29 Ay-Kuzey düğüm görünümü, dışarıdan elimizi eteğimizi çekip, kendi dünyamızda huzuru yakalamaya çalışıyoruz. Ancak şartlar, insanlar, ortamlar, zorunluluklar rahat vermeyebilir. İlla birileri veya bir şeylerle ilgilenmek zorunda kalabiliriz. 19 - 25 Mart haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 02:29 Ay-Kuzey düğüm görünümü, işlerimizi başarıyla yoluna koymak ve güvence sağlamak arzumuzu işaret ediyor. Ancak bu kadar çabaya karşılık elde ettiğimiz paranın yetersizliği canımızı sıkabilir. Daha iyi şartlarda bir işimiz, yaşantımız olsun isteriz.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 02:29 Ay-Kuzey düğüm görünümü, görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemini vurguluyor. Ancak kişi bundan memnun mu, yoksa mecburen mi katlanıyor. Eğer mecburen katlanıyorsa tabii ki pek mutlu olmayacaktır. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 02:29 Ay-Kuzey düğüm görünümü, bilgi ve tecrübemizi dış dünyada göstermek, başarılı olmak arzumuzun işaretçisidir. Fakat aradığımız gerçekten nedir? Bizi neler mutlu etmektedir? Bunlara cevap vermek gerekiyor. Burcunuz için 20 etkili tavsiye Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 02:29 Ay-Kuzey düğüm görünümü, başkalarıyla mecburen kurduğumuz ilişkinin işaretçisidir. Ancak bizim asıl istediğimiz, gönlümüze göre yaşamaktır. Şartlar buna izin vermediğinde canımız sıkılır. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 02:29 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ilişkimizde aradığımız güven ve huzurun işaretçisidir. Ancak ne beraberlikte ne de toplumla birebir bağlantımızda pek tatmin olmayız. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 02:29 Ay-Kuzey düğüm görünümü, kendimize göre günümüzü planlamak, yaşamak isteriz. İç huzurumuz, güven duygumuz buna bağlıdır. Fakat mecburiyetler, sağlık sorunları veya işlerimizin yoğunluğu nedeniyle zorlanabiliriz.