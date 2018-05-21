HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Günlük burç yorumları: 21 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (21-31 Mayıs haftalık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 06:55 | Son Güncelleme

Yeni haftanın ilk günü, 21 Mayıs Pazartesi için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde hafta sonu öncesi sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 14-20 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları: 21 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (21-31 Mayıs haftalık burç yorumları)

20 Mayıs Pazar günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 MAYIS PAZARTESİ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 21 Mayıs saat 05:14-21 Haziran saat:13:07 tarihleri arasında Güneş-İkizler burcunda ilerleyecek. Bu süreç çevremizle olan aktif bağlantı, girişkenlik, tanışmak, kendimizi ifade etmek, canlanmaktır. Bir yandan da özgür olmak isteriz. Yeniliklere hevesle atılırız, hatta hızlı karar veririz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Güneş-İkizler burcunda seyrini sürdürecek. Ek kazanç fırsatları yaratmaya, becerikli ve hızlı şekilde işlerimizi yoluna koymaya yardımcı olacak. Bu geçişi yöneten Merkür de İkizlerde ilerleyecek. Böylece, yazı, söz, iletişim, haberleşme, satış-pazarlama, medya yayıncılık, el yetenekleriniz, emlak, muhasebe, edebiyat, sanat ve bankacılıkla ilgili alanlarda girişimde bulunabiliriz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Pozitif ve arkadaşça tutumunuzla, yaşıtlarınıza göre genç görünümünüzle hayranlık uyandırırsınız. İyimsersiniz ve ideallerinize uygun kişilerle bir arada olup, liderlik edebilirsiniz. Bu geçişi yöneticisi Merkür de, burcunuzda ilerleyecek. Fikirlerimizi ve yeteneklerimizi öne süreceğimiz aktivitelere yöneliriz.

21-31 Mayıs haftalık burç yorumları21-31 Mayıs haftalık burç yorumları
Uranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlarUranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlar

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Merkür de İkizler burcunda ilerleyeceğinden, akıllıca gözden geçirmelere ihtiyaç var. Bazen huzursuzluk, işler yolunda gitmediğinde huzursuzluk duyabiliriz. Görünene bakarız. Oturup incelemek gereği duymayız. Bazen de dağılır, asıl yapmamız gerekenden uzaklaşırız. Bunlara dikkat edelim.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Güneş-İkizler burcunda seyrini sürdürecek. Yolculuklar, sosyal ilişkiler, plan ve projeler yürürlüğe konabilir. Etrafımızla iletişim bir hayli yoğundur. Yeni insanlar tanımak, yeni yerler görmek, bilmek arzusuyla doluyuz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Süreci yönetecek Merkür de, 29 Mayıs tarihinde İkizler burcunda ilerleyecek. Tabii ki zekice düşüneceğiz. Ancak sağlam olmasına da bakacağız. Eğer her şey yolunda gidiyorsa, ince eleyip sık dokumak zaman kaybettirebilir. İş yaptığınız kişilerle olan diyalogunuz önemlidir. Hem dikkatle dinleyin hem de işlerinizi iyi takip edin.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

İş girişimlerinde yeteneklerimizi öne alarak düşünelim. Ticari anlamda bir yenilik düşünüyorsak, piyasanın durumuna bakalım. Eğer ilişkimizle ilgili karar vereceksek birlikte gözden geçirelim, oturup konuşalım. Bu süreci yöneten Merkür, 29 Mayıs itibariyle İkizler burcunda ilerleyecek. Bu yeni biriyle tanışmanızda veya ilişkilerde sorunları konuşarak çözmemizde yararlıdır.

Akrep Günlük Burç Yorumu

İkizler burcunda ilerleyecek Güneş süresince, kimlerle ortaklaşa iş yapıyor, yaşıyor, paylaşımda bulunuyorsanız bu kişileri dikkatlice gözden geçiriniz. Kararların gayet akıllıca ele alınması gerekiyor. Eğer bir güvensizlik söz konusu ise, eğer bir şeyler sizi kırıyor, incitiyor, kafanızı karıştırıyorsa problemin köküne inmek ve mantıklı düşünmek lazım.

Yay Günlük Burç Yorumu

Eğer evlilik kararı verilecekse ki bu gayet önemlidir. Birbirinizi gerçekten iyi tanıdığınıza emin misiniz? Eğer bir başka şehir veya ülkeye gitme durumunuz varsa, oradaki yaşam koşulları size uygun mu? Bunları gözden geçiriniz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Çalışma hayatınızla ilgili konularda mantıklı ve zeki biçimde hareket edebilme, durumları gözden geçirme gücümüz yüksek. Akış neyi gerektiriyorsa siz de ona göre hızlı biçimde işlerinizi yoluna koyabilirsiniz. İletişim, haberleşme, eğitim, bilgilenme anlamında gücünüz yüksek.

Kova Günlük Burç Yorumu

Aşk hayatımız canlanıyor. Kendimizi ifade gücümüz ön planda. Aklımız, parlak zihnimiz bize ışık. Kovalar bu dönemde seyahatten, bilgilenmeye kadar geniş bir alanda gayet güçlüler. Dilimiz iyi laf yapıyor ve insanları ikna gücümüz gayet yüksek.

Balık Günlük Burç Yorumu

Ailevi, eğitim, iş hayatı, yerleşim yeriniz, yuvanızla alakalı konularda iletişim ve hareketlilik ön planda olacak. Gelişime, bilgi sahibi olmaya önem verelim. Sözgelimi birisi sizi huzursuz mu ediyor, evin içinde bir sorun mu var veya canınızı sıkan bir durumla mı karşılaştınız. Gergin bir şekilde konuşmayalım.

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Son dakika! Şanlıurfa'da 4.3 büyüklüğünde depremSon dakika! Şanlıurfa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
MHP'li vekili isyan ettiren atama: İnsanlığa sığmazMHP'li vekili isyan ettiren atama: İnsanlığa sığmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları haftalık burç yorumları aylık burç yorumları yıllık burç yorumları 2018 burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Hakan Meriçliler Karabatak Ziya rolüyle EDHO'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Hakan Meriçliler Karabatak Ziya rolüyle EDHO'da

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler!

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

CHP’de aday gösterilmeyen isimlerden ilk tepki

CHP’de aday gösterilmeyen isimlerden ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Fatih Sultan Mehmet Hristiyan mıydı? İlber Ortaylı açıkladı

Fatih Sultan Mehmet Hristiyan mıydı? İlber Ortaylı açıkladı

TSK duyurdu: Zeynal Küçük öldürüldü

TSK duyurdu: Zeynal Küçük öldürüldü

Sayısal Loto sonuçları: 19 Mayıs Sayısal Loto çekilişi sonuçları, beş bilenlere yaradı!

Sayısal Loto sonuçları: 19 Mayıs Sayısal Loto çekilişi sonuçları, beş bilenlere yaradı!

24 Haziran seçim sürprizi Kandil operasyonu mu?

24 Haziran seçim sürprizi Kandil operasyonu mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.