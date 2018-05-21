Günlük burç yorumları: 21 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (21-31 Mayıs haftalık burç yorumları)

20 Mayıs Pazar günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar 21 Mayıs saat 05:14-21 Haziran saat:13:07 tarihleri arasında Güneş-İkizler burcunda ilerleyecek. Bu süreç çevremizle olan aktif bağlantı, girişkenlik, tanışmak, kendimizi ifade etmek, canlanmaktır. Bir yandan da özgür olmak isteriz. Yeniliklere hevesle atılırız, hatta hızlı karar veririz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Güneş-İkizler burcunda seyrini sürdürecek. Ek kazanç fırsatları yaratmaya, becerikli ve hızlı şekilde işlerimizi yoluna koymaya yardımcı olacak. Bu geçişi yöneten Merkür de İkizlerde ilerleyecek. Böylece, yazı, söz, iletişim, haberleşme, satış-pazarlama, medya yayıncılık, el yetenekleriniz, emlak, muhasebe, edebiyat, sanat ve bankacılıkla ilgili alanlarda girişimde bulunabiliriz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Pozitif ve arkadaşça tutumunuzla, yaşıtlarınıza göre genç görünümünüzle hayranlık uyandırırsınız. İyimsersiniz ve ideallerinize uygun kişilerle bir arada olup, liderlik edebilirsiniz. Bu geçişi yöneticisi Merkür de, burcunuzda ilerleyecek. Fikirlerimizi ve yeteneklerimizi öne süreceğimiz aktivitelere yöneliriz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Merkür de İkizler burcunda ilerleyeceğinden, akıllıca gözden geçirmelere ihtiyaç var. Bazen huzursuzluk, işler yolunda gitmediğinde huzursuzluk duyabiliriz. Görünene bakarız. Oturup incelemek gereği duymayız. Bazen de dağılır, asıl yapmamız gerekenden uzaklaşırız. Bunlara dikkat edelim.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Güneş-İkizler burcunda seyrini sürdürecek. Yolculuklar, sosyal ilişkiler, plan ve projeler yürürlüğe konabilir. Etrafımızla iletişim bir hayli yoğundur. Yeni insanlar tanımak, yeni yerler görmek, bilmek arzusuyla doluyuz.
Başak Günlük Burç Yorumu
Süreci yönetecek Merkür de, 29 Mayıs tarihinde İkizler burcunda ilerleyecek. Tabii ki zekice düşüneceğiz. Ancak sağlam olmasına da bakacağız. Eğer her şey yolunda gidiyorsa, ince eleyip sık dokumak zaman kaybettirebilir. İş yaptığınız kişilerle olan diyalogunuz önemlidir. Hem dikkatle dinleyin hem de işlerinizi iyi takip edin.
Terazi Günlük Burç Yorumu
İş girişimlerinde yeteneklerimizi öne alarak düşünelim. Ticari anlamda bir yenilik düşünüyorsak, piyasanın durumuna bakalım. Eğer ilişkimizle ilgili karar vereceksek birlikte gözden geçirelim, oturup konuşalım. Bu süreci yöneten Merkür, 29 Mayıs itibariyle İkizler burcunda ilerleyecek. Bu yeni biriyle tanışmanızda veya ilişkilerde sorunları konuşarak çözmemizde yararlıdır.
Akrep Günlük Burç Yorumu
İkizler burcunda ilerleyecek Güneş süresince, kimlerle ortaklaşa iş yapıyor, yaşıyor, paylaşımda bulunuyorsanız bu kişileri dikkatlice gözden geçiriniz. Kararların gayet akıllıca ele alınması gerekiyor. Eğer bir güvensizlik söz konusu ise, eğer bir şeyler sizi kırıyor, incitiyor, kafanızı karıştırıyorsa problemin köküne inmek ve mantıklı düşünmek lazım.
Yay Günlük Burç Yorumu
Eğer evlilik kararı verilecekse ki bu gayet önemlidir. Birbirinizi gerçekten iyi tanıdığınıza emin misiniz? Eğer bir başka şehir veya ülkeye gitme durumunuz varsa, oradaki yaşam koşulları size uygun mu? Bunları gözden geçiriniz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Çalışma hayatınızla ilgili konularda mantıklı ve zeki biçimde hareket edebilme, durumları gözden geçirme gücümüz yüksek. Akış neyi gerektiriyorsa siz de ona göre hızlı biçimde işlerinizi yoluna koyabilirsiniz. İletişim, haberleşme, eğitim, bilgilenme anlamında gücünüz yüksek.
Kova Günlük Burç Yorumu
Aşk hayatımız canlanıyor. Kendimizi ifade gücümüz ön planda. Aklımız, parlak zihnimiz bize ışık. Kovalar bu dönemde seyahatten, bilgilenmeye kadar geniş bir alanda gayet güçlüler. Dilimiz iyi laf yapıyor ve insanları ikna gücümüz gayet yüksek.
Balık Günlük Burç Yorumu
Ailevi, eğitim, iş hayatı, yerleşim yeriniz, yuvanızla alakalı konularda iletişim ve hareketlilik ön planda olacak. Gelişime, bilgi sahibi olmaya önem verelim. Sözgelimi birisi sizi huzursuz mu ediyor, evin içinde bir sorun mu var veya canınızı sıkan bir durumla mı karşılaştınız. Gergin bir şekilde konuşmayalım.
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