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Günlük burç yorumları - 21 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 08:15 | Son Güncelleme

21 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde Nisan ayının üçüncü haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 16-22 Nisan haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

21 Nisan Cumartesi günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 NİSAN CUMARTESİ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, ailevi veya özel hayatınızla ilgili konularda geçmişte yaşanmış olaylar sizi fazlasıyla duyarlı hale getirebilir. Aynı evi paylaştığınız eşiniz, çocuklarınız veya yaşınız gereği anne-babanızla özenli bir şekilde iletişimde bulunmak gerekiyor.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, yakın çevrenizle olan iletişiminizde hassas ve korumaya yönelik tavırlarınız ön plandadır. Dışarıdaki dünyada ne olursa olsun, sizin sınırlarınız içinde olan herkes ve her şey kontrolünüz altında olmalıdır.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, parasal konularda etraflıca düşünme gereği duyabilirsiniz. Bu gereklilik ise maddi durumu iyi olan İkizlerin ileriye yönelik bir ev veya yatırım için kolları sıvama, girişimde bulunma şeklinde gelişebilir. Gelir düzeyi normal sınırlarda olanlar ise, ekonomik bir şekilde yaşamak için bütçelerini tekrar gözden geçirebilirler.

16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, duygularınızı ve sahip olduğunuz değerlerinizi koruma içgüdünüzü yükselticidir. Sizin için güven olgusu ve huzur her şeyden daha önemli. Bir Yengeç ne kadar hassas yapıda olsa da, öncülük yeteneğiyle donatılmıştır. Bu yüzden de gerektiği zaman atak davranmasını bilir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, duygularınızı ve içinizden geçenleri kimseyle paylaşmadan, kendi dünyanıza çekilerek gözlerden uzak kalmanıza neden olabilir. Bu sanki bilinçli bir şekilde düşünülmüş bir inziva halidir. Sırlarınızı sizin haricinizde kimsenin bilmesi mümkün değildir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, geleceğinizi ilgilendiren konularda hassasiyet göstermenizi doğal karşılamak lazım. Çünkü günümüz dünyası kurtlar sofrası gibi. Rekabet kimi zaman en yakın dostlukların bile bozulmasına yol açıyor.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, mesleki konular başta olmak üzere, sorumluluk alanınızda olan her şeyi fazlasıyla sahiplenip korumanız yönünde içsel bir baskı oluşturabilir. Ne kadar güvendeyim, içinde yer aldığım ortama ne denli güvenebilirim, otoritelerle aramdaki sorun nedir gibi sorular kafanızın içini kurcalayabilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, değerlerinize kimsenin saygısızlık etmesine izin vermezsiniz. Eğer durduğunuz nokta hayatınızı garanti altına almanız için yeterli değilse, farklı yolları denemek kimi zaman oldukça faydalıdır. Ancak iyi düşünülmeli, atacağınız her adımın nereye varabileceğini hesap etmelisiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, kıskançlık, paylaşımsızlık ve iletişimsizliğin size bir yararı olmadığı gibi, sırf kendi doğrularınız konusunda inatçı davranmanızın da hiçbir anlamı yoktur. Yüreğinizde bazı korkular taşıyor olabilirsiniz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, bazı kişilerle aranızda yaşanan gereksiz konuşmalar canınızı sıkabilir. Düşündüklerinizi dile getirseniz, bir çok insanın bundan hoşlanmayacaktır. Ancak sussanız içiniz rahat etmeyecektir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, hassas olduğunuz konularda kimsenin üzerinize gelmesinden hoşlanmazsınız. Değerleriniz sizin için kutsaldır. Birilerinin bunlara hafife almasına asla müsaade etmezsiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, bir çocuk gibi desteğe ve ilgiye aşırı ihtiyaç duyabilirler. Parasal konularda hassas düşünebilirsiniz, daha fazla kazanmak ve rahat içinde yaşamak istersiniz.

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