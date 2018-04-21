Günlük burç yorumları - 21 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

21 Nisan Cumartesi günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 NİSAN CUMARTESİ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, ailevi veya özel hayatınızla ilgili konularda geçmişte yaşanmış olaylar sizi fazlasıyla duyarlı hale getirebilir. Aynı evi paylaştığınız eşiniz, çocuklarınız veya yaşınız gereği anne-babanızla özenli bir şekilde iletişimde bulunmak gerekiyor. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, yakın çevrenizle olan iletişiminizde hassas ve korumaya yönelik tavırlarınız ön plandadır. Dışarıdaki dünyada ne olursa olsun, sizin sınırlarınız içinde olan herkes ve her şey kontrolünüz altında olmalıdır. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, parasal konularda etraflıca düşünme gereği duyabilirsiniz. Bu gereklilik ise maddi durumu iyi olan İkizlerin ileriye yönelik bir ev veya yatırım için kolları sıvama, girişimde bulunma şeklinde gelişebilir. Gelir düzeyi normal sınırlarda olanlar ise, ekonomik bir şekilde yaşamak için bütçelerini tekrar gözden geçirebilirler.

16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, duygularınızı ve sahip olduğunuz değerlerinizi koruma içgüdünüzü yükselticidir. Sizin için güven olgusu ve huzur her şeyden daha önemli. Bir Yengeç ne kadar hassas yapıda olsa da, öncülük yeteneğiyle donatılmıştır. Bu yüzden de gerektiği zaman atak davranmasını bilir. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, duygularınızı ve içinizden geçenleri kimseyle paylaşmadan, kendi dünyanıza çekilerek gözlerden uzak kalmanıza neden olabilir. Bu sanki bilinçli bir şekilde düşünülmüş bir inziva halidir. Sırlarınızı sizin haricinizde kimsenin bilmesi mümkün değildir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, geleceğinizi ilgilendiren konularda hassasiyet göstermenizi doğal karşılamak lazım. Çünkü günümüz dünyası kurtlar sofrası gibi. Rekabet kimi zaman en yakın dostlukların bile bozulmasına yol açıyor. 2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 03:42 Ay-Merkür zorlu görünümü, mesleki konular başta olmak üzere, sorumluluk alanınızda olan her şeyi fazlasıyla sahiplenip korumanız yönünde içsel bir baskı oluşturabilir. Ne kadar güvendeyim, içinde yer aldığım ortama ne denli güvenebilirim, otoritelerle aramdaki sorun nedir gibi sorular kafanızın içini kurcalayabilir.