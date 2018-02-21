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Günlük burç yorumları 21 Şubat Çarşamba - İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 09:11 | Son Güncelleme

Günlük burç yorumları, astrolog İrem Su'yun değerli yorumları ile haberimizde. Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor, nelere dikkat etmelisiniz? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 20 Şubat Salı günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 21 Şubat Çarşamba - İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 21 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 02:16 Ay-Güneş görünümü, gerek maddi konularda problemlerinizi çözebilmede gerekse hayata olan inancınızı pekiştirmede yardımcıdır. Riskten uzak akıllı yatırımlarda bulunabilir, bir işe girişmeden önce enine boyuna hesabınızı yapabilirsiniz. Güven duygunuz oldukça yükseleceğinden hayatı olumlu yönleriyle ele almayı başarabilirsiniz. Alım-satım, emlak ve sanatsal konularda kazanç anlamında girişimlerde bulunabilirsiniz. Sahiplenme duygunuz ve sevdiklerinizi koruma içgüdünüz diğer günlere oranla çok daha yoğundur.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 02:16 Ay-Güneş görünümü, hem kendinizi güçlü şekilde ifade edebilecek hem de huzuru bulacaksınız. Karşı cins üzerindeki hakimiyetiniz yükselişe geçtiği için, bir dediğiniz iki yapılmaz. İnancınızla üstesinden gelemeyeceğiniz sorun yok gibi.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler yenilikleri uygulamada destekleyicidir. Daha önce kaygılandığınız meseleleri şimdi kendinizden emin bir şekilde çözümleyebilirsiniz. Olayların istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Gizli görüşmelerinizde başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Ayrıca sezgileriniz size rehberlik edebilir.

19-28 Şubat haftalık burç yorumları19-28 Şubat haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler sizleri rahatlatmakta ve güven duygunuzu yükseltmekte. Bu sayede, ileriye dönük olarak düşündüğünüz planlarınızı gerçekleştirme anlamında kuvvet kazanmaktasınız. Geleceğinizi ve nereye varmak istediğinizi net bir şekilde saptayabilirsiniz. Sağlığınız bugün gayet olumlu. İhtiyaçlarınız ile hedefleriniz arasındaki ince çizgide hiçbir karmaşa yaşanmayacağı için umutla ilerleyebilirsiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 02:16 Ay-Güneş görünüm sayesinde, toplum içinde kendinizi ifade edebilmeniz ve ihtiyaçlarınızı dile getirerek elde etmeniz mümkün hale geliyor. Gelin bugün, hangi konuda ilerlemeniz gerektiğini titizlikle ve güven duygunuzu yitirmeden saptayınız.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar yenilik anlamındaki uygulamalar açısından destekleyici görünmekte. Özel hayatınızla ilgili konularda bugün duygularınızı kendinizden emin bir şekilde ifade edebilirsiniz. Maddi ve manevi alanda güven duygunuzu yoğunlaştıran ve girişimlerinizde sizi destekleyen enerjiler sayesinde hayata daha hırslı bir şekilde sarılmanız mümkün. Etkili ve konusunda deneyimli kişiler moralinizi güçlendirebilir. Bu güç sayesinde ileriye dönük yeni kararlar alabilirsiniz. Atacağınız adımdan emin olarak ilerlemeniz bugün gayet kolay.

1-11 Şubat haftalık burç yorumları


Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 02:16 Ay-Güneş görünümü, kendinizden emin olmanızı sağlıyor. Güven duygunuz sayesinde çıkarlarınızı korumanız mümkün olduğu gibi, hangi alanda nasıl ilerlemeniz gerektiğini de kolayca bulabilirsiniz. Yolunuz üzerinde daha önce engel oluşturmuş kişi ve durumları bugün kolaylıkla saf dışı bırakabilirsiniz. Yeni adımlar atabilmek için artık birisinin size yol göstermesi gerekmiyor. Bugün uzun zamandır düşündüğünüz konuda girişimde bulunabilirsiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 02:16 Ay-Güneş görünümü, size güven duygusu aşılıyor. Umut etmek isteyen yüreğiniz bugün aradığı huzur ve sevgiyi kendi içinde kolaylıkla yaratabilir. Bu enerji sizi güçlü ışığıyla çevrelediğinde imkansız dediğiniz güzellikler yüreğinizde çiçeklenmeye başlar. Sakin ve ılımlı bir şekilde hayatı kucaklayabilirsiniz. Aşk bugün size sevimli bir şekilde göz kırpabilir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 02:16 Ay-Güneş görünümü, güne merhaba derken kendinizden emin bir şekilde işlerinizi düzenleyebilirsiniz. Maddi ve manevi anlamda ayaklarınızı yere sağlam basacak şekilde kararlar alabilirsiniz. Elinizdeki işleri kolaylıkla bitirmenizi sağlayan moral gücünüz etrafınızdaki kişilerle olan ilişkinizi de düzenleyicidir.

2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 02:16 Ay-Güneş görünümü, yaşamı daha güzel yönleriyle ele almanızı sağlıyor. Söylemeye çekindiğiniz veya yapmak istediğinizde olumsuz sonuçlanır diye vazgeçtiğiniz konularda bugün kendinizden emin olarak adım atabilirsiniz. İlişkinizdeki aksaklıkları tekrar gözden geçirebilir, nelerin sizi rahatsız ettiğini saptayabilirsiniz. Ciddi bir ilişki teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Yakın bir tanıdığınızla bu konu üzerinde ayrıntılı bir şekilde konuşabilirsiniz. Daha önceden görüştüğünüz fakat bir türlü bir araya gelemediğiniz kişiden güzel bir haber alabilirsiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 02:16 Ay-Güneş görünümünde, fikirlerinizi açıklayabilirsiniz. Maddi konularda küçük birikiminizi hangi alanda değerlendireceğinize karar verebilirsiniz. Ne zamandır düşündüğünüz ev değişikliği için yeni bir adım atabilirsiniz. Birikmiş bazı borçlarınızı bugün ödeyebilir, rahatlayabilirsiniz. Sizi rahatsız eden bir konuda nihai olarak kesin kararınızı verebilirsiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 02:16 Ay-Güneş görünümü, bir yandan aşkı teninizde hissetmenizi diğer yandan kendinize olan güven duygunuzu her alanda sergilemenizi sağlıyor. Böyle bir etki altında çevreniz üzerindeki tesiriniz gayet yüksek. Küçük birikimleri değerlendirmek, yeni bir iş görüşmesinde başarılı olmak ve fikirlerinizi kabul ettirmek anlamında kaygınız olmasın. Günün bu saatinde karşılaştığınız her insan size elinden gelen desteği sunabilir.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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