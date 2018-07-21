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Günlük burç yorumları: 21 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 07:09 | Son Güncelleme

21 Temmuz Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 16-22Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumlar

Günlük burç yorumları: 21 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

21 Temmuz Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşumu, başkalarıyla iş veya özel anlamda bütünleşme arzumuzu vurguluyor. Çıkarlarımızın farkında oluruz. Amaç güç elde etmektir. Araştırırız, peşini bırakmayız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşumu, ilişkimiz başta olmak üzere her türlü ortaklıkta çıkarlarını düşünenlere bizim de karşı bir duruş sergilememiz gerekir. Karşımızdaki kişi veya kişiler kendileri kadar bizi de düşünmeliler. O zaman doğru ve sağlıklı bir ilişkiden söz edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşumu, derinlemesine olayları, durumları, sağlığımız ve ilişkilerimizi gözden geçirmenin önemini vurguluyor. Tabii ki çıkarlarımızı düşüneceğiz. Ancak değerimizi bilen, bizi takdir eden insanlara elimizden geleni yapacağız. Her şeyi kafamıza takıp kendimizi yormayacağız. İşimize odaklanacağız, kendimize güveneceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşumu, kendimize güvenmenin işaretçisidir. Aşkta tutkuluyuz ve sevdiklerimize bağlıyız. Onlarsız bir yaşamı düşünmek dahi istemiyoruz. Tabii ki cinsel arzularımız oldukça yoğun. Bu görünüm size çekicilik kazandırıyor. Karşı cinsi etkilemenizi sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşumu, bize ait olana tutkuyla bağlanmanın işaretçisi. Ailemiz, yuvamız, sahip olduğumuz her şeyi korumaktan ve kontrolü elimizden tutmaktan yanayız. Biz sevdiklerimizden bize karşı aynı yoğunlukta ilgi bekliyoruz. Bunu göremediğimiz zaman en ufak bir meseleyi daha büyütebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Saat 10:38 Ay-Neptün görünümü, endişelerinizi, korkularınızı bir yana koyarak, gelişmeye, bilgilenmeye önem verecek ve ideallerinize sahip çıkabileceksiniz. İlişki problemlerinizi içinize atmak yerine, bunları ılımlı bir şekilde çözümlemek isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşumu, maddi-manevi çıkarlarımızı korumak, güçlenmek ve değerlerimize sahip çıkmaktan yanayız. Günlük hayatın içinde karşılaştığımız her duruma bu bakış açısıyla yaklaşırız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşum etkisinde hırslısınız. Kişiliğinizi güçlendiren ve hayatınızın kontrolünü ele almanızı sağlayan bir enerji bu. Bu saatlerde güven duygunuz gayet yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşumu, endişelerin esiri olmak yerine, bizi bu duruma getirenlerin farkına varmanın faydalı olacağını söylüyor. Bir şeyleri kafaya takıyoruz veya insanlara gereğinden çok değer veriyoruz. Sev beni seveyim seni derler. O zaman her şeyin azı yarar, çoğu zarar diyerek olanlara gerçekçi bir şekilde bakalım. İhtirasların, tutkuların veya başkalarının esiri olmayalım. Kin, intikam gibi olumsuz duyguları kendi içimizde terbiye edelim. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşum etkisinde insanlar üzerindeki etkiniz bir hayli yoğundur. Özellikle toplumsal ilişkilerde liderlik gücünüz yükselir. İstediklerinizi elde edebilir, bugün yapacağınız işlerde fayda görürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşumu, her konuda derinlikli gözden geçirmenin işaretçisidir. Başarmak isteğiniz yüksektir. Rakiplerinizi geçmek istersiniz. Sorumluluk almaktan çekinmeyin. Çünkü bu sizi başkalarının gözünde yüceltir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşum etkisinde her konuyu derinlemesine araştırarak bilgi sahibi olursunuz. Yurtdışı-eğitim-bilgilenme-yükselme ve haklarınızı elde etmede başarılı bir gün geçirirsiniz. Maddi-manevi açıdan sizi güçlü kılacak kazançlı işlere yönelirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

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