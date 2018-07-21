Günlük burç yorumları: 21 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

21 Temmuz Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Sevgili Boğalar Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşumu, ilişkimiz başta olmak üzere her türlü ortaklıkta çıkarlarını düşünenlere bizim de karşı bir duruş sergilememiz gerekir. Karşımızdaki kişi veya kişiler kendileri kadar bizi de düşünmeliler. O zaman doğru ve sağlıklı bir ilişkiden söz edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşumu, derinlemesine olayları, durumları, sağlığımız ve ilişkilerimizi gözden geçirmenin önemini vurguluyor. Tabii ki çıkarlarımızı düşüneceğiz. Ancak değerimizi bilen, bizi takdir eden insanlara elimizden geleni yapacağız. Her şeyi kafamıza takıp kendimizi yormayacağız. İşimize odaklanacağız, kendimize güveneceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 05:28 Ay-Jüpiter kavuşumu, kendimize güvenmenin işaretçisidir. Aşkta tutkuluyuz ve sevdiklerimize bağlıyız. Onlarsız bir yaşamı düşünmek dahi istemiyoruz. Tabii ki cinsel arzularımız oldukça yoğun. Bu görünüm size çekicilik kazandırıyor. Karşı cinsi etkilemenizi sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız