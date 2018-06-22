Günlük burç yorumları: 22 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

22 Haziran Cuma günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18-24 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 04:34-22:10 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. İkili ilişkiler, rekabet veya başkalarının bize olan yaklaşımları, onlarla olan temasımız önemli hale gelecektir. Bu süre içinde ortaklaşa hareket etmek veya aranızdaki dengeyi düzgün şekilde sağlamakta yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 04:34-22:10 arasında Ay-Boşluk etkisinde olacağız. Başkalarına anlayışlı davranmamızı, dengeli ve uyumlu bir şekilde hareket etmemizi gerektiren durumlarla karşılaşabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 04:34-22:10 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu süreçte ilişkiniz sizin için ne anlam ifade ediyor, hangi duyguları, hisleri ve gerçekleri uyandırdığı üzerinde düşünebilirsiniz. Bazen ortaklaşa hareket etmek kimi ilişkilerde zordur. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 04:34-22:10 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu süreçte, huzurlu ve sağlam bir düzen kurabilmeniz için öncelikle sorumluluklarınızın farkında olmanız gerektiğini işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 04:34-22:10 arasında Ay-Boşluk etkisi altında olacağız. Bu süreçte, yer değiştirme ve nakil yoluyla başka bir ortamda çalışmak yaşamak gibi konular üzerinde ciddiyetle düşünmenin işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 04:34-22:10 arasında Ay-Boşluk etkisi altında olacağız. Bu süreçte, hayatınızda neyin değerli olduğunu düşünebilirsiniz. Eş veya ortak ilişkileri yoluyla maddi gelir elde eden birisiyseniz bunun sizi kısıtlayıp kısıtlamadığı üzerinde düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 04:34-22:10 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu süreçte, ortaklaşa hareket etmek, elbirliğinde bulunmak, sen ve ben demek yerine biz olmak yolundaki sorunlarınızı veya durumunuzu gözden geçirmekte yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 04:34-22:10 arasında Ay-Boşluk etkisi altında olacağız. Bu süreçte, ilişkinizi gözden geçirerek nelerin düzeltilmesi gerektiğini veya ne yaparsanız daha huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz bunları saptamanız lazımdır. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Kimlerle arkadaşlık etmektesiniz, kimlerle yolun sonuna geldiniz veya kimlerle iş birliğinde bulunmak gelişiminiz açısından önem taşıyor, bunlar üzerinde bir daha düşününüz. Ancak bu düşünmek, acil kararlar almak anlamına gelmesin. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 04:34-22:10 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Kimileri ilişkisi, bazıları ev-aile konuları üzerinde duracaklar. Yenilikler için uygun bir bütçe mutlaka şart, bunu unutmayınız. Boşluk saatleri içinde, bitirilmesi gereken işlerinize öncelik veriniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 04:34-22:10 arasında Ay-Boşluk etkisi altında olacağız. Bu süreçte planlarınızı mantık süzgecinden geçirmekte yarar var. Sorumluluklar önemli. Acil kararlardan kaçınınız. Siz hayatınızı düzene sokmak istiyorsanız, önce buna kendinizden başlamalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 04:34-22:10 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu süreçte, duygusal ilişkilerinizin yapılandırılması ve ortak ilişkide bulunduğunuz kişi veya kişilerle alakalı her türlü meselenin dikkatle gözden geçirilmesi şarttır. Devamını okumak için tıklayınız
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