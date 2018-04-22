Günlük burç yorumları - 22 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

22 Nisan Pazar günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, iletişimi güçlendirici ve hedeflerinizi gerçekleştirmenizde sizi aktif edicidir. Her işi kolaylıkla halledebilecek gücünüz var.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, maddi konularda iki yönlü hareket etmeye neden olabilir. Bir yandan ihtiyaçlarımızı elde etmek amaçlı düşünürüz, ancak diğer taraftan temkinli olmamız gerekebilir. Hesabımızı bilmemizde yarar var.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, ilişkilerde biraz gerilim yaratabilir. Siz kendinizi ifade etmekten yanasınız, ancak karşı taraf da aynı şekilde hedefine uygun hareket etmekten yanadır. Anlaşmazlığın önüne geçmek için, ortayı bulmak en doğrusudur.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, ailevi ve özel hayatınızla ilgili konularda gerginlik yaşamanıza sebep olabilir. Sabah saatlerinde iş ortamınızda dikkatli olunuz.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, sizleri her konuda aktif hale getiriyor. İstediğiniz, planladığınız şekilde hedeflerinizi gerçekleştirebilecek gücü kendinizde bulursunuz. Aşk hayatınız, çocuklarınız, sosyal ilişkileriniz bu enerji sayesinde güçleniyor.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, mücadelenin işaretçisidir. Benim tavsiyem akıllıca hareket etmenizdir.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, yolculuk, aktivite, iş, ticaret, eğitim hayatınızla ilgili konularda sizi aktif kılıyor veya bu konulara eğilmenizi sağlıyor.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, maddi ortaklıklar, yatırımlar, kazançlarınız anlamında, dikkatli olmanız gerektiğini söylemeliyim. Ani kararlar vermeyelim. Harcamalara dikkat edelim.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, karşı cinsle ilişkide bir hayli aktif hale getiriyor sizi. Kimi Yaylar yeni bir ilişkiye başlar. Kimisi bu enerji nedeniyle partneriyle kolayca tartışabilir. Bu ilişkiden ilişkiye değişir. Ben derim ki, akıllıca durumları ele alalım.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, mecbur kaldığımız her şeye karşı isyanımızdır. Özgür olmak isteriz. Kendimize göre yol almaktan yanayız.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Pazar günümüzün ilk etkili enerjisi, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığıdır. Gayet olumlu buluyorum. Aşk hayatınız, çocuklar, sosyal ilişkiler, yolculuklar, görüşmeler anlamındaki işlerinizi başarılı bir şekilde yürürlüğe koyabilirsiniz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Pazar günümüz saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığıyla başlıyor. Eviniz-aileniz-kariyer hayatınızla ilgili konularda bilinçli hareket etmek gerekiyor. Her şeyi dikkatlice gözden geçiriniz. Ani kararlar vermeyiniz. Gerginlik veya abartılı hareket etmek yanlış olabilir.
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