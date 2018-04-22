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Günlük burç yorumları - 22 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 08:10 | Son Güncelleme

22 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde Nisan ayının üçüncü haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 16-22 Nisan haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları - 22 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

22 Nisan Pazar günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 NİSAN PAZAR

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, iletişimi güçlendirici ve hedeflerinizi gerçekleştirmenizde sizi aktif edicidir. Her işi kolaylıkla halledebilecek gücünüz var.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, maddi konularda iki yönlü hareket etmeye neden olabilir. Bir yandan ihtiyaçlarımızı elde etmek amaçlı düşünürüz, ancak diğer taraftan temkinli olmamız gerekebilir. Hesabımızı bilmemizde yarar var.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, ilişkilerde biraz gerilim yaratabilir. Siz kendinizi ifade etmekten yanasınız, ancak karşı taraf da aynı şekilde hedefine uygun hareket etmekten yanadır. Anlaşmazlığın önüne geçmek için, ortayı bulmak en doğrusudur.

16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, ailevi ve özel hayatınızla ilgili konularda gerginlik yaşamanıza sebep olabilir. Sabah saatlerinde iş ortamınızda dikkatli olunuz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, sizleri her konuda aktif hale getiriyor. İstediğiniz, planladığınız şekilde hedeflerinizi gerçekleştirebilecek gücü kendinizde bulursunuz. Aşk hayatınız, çocuklarınız, sosyal ilişkileriniz bu enerji sayesinde güçleniyor.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, mücadelenin işaretçisidir. Benim tavsiyem akıllıca hareket etmenizdir.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, yolculuk, aktivite, iş, ticaret, eğitim hayatınızla ilgili konularda sizi aktif kılıyor veya bu konulara eğilmenizi sağlıyor.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, maddi ortaklıklar, yatırımlar, kazançlarınız anlamında, dikkatli olmanız gerektiğini söylemeliyim. Ani kararlar vermeyelim. Harcamalara dikkat edelim.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, karşı cinsle ilişkide bir hayli aktif hale getiriyor sizi. Kimi Yaylar yeni bir ilişkiye başlar. Kimisi bu enerji nedeniyle partneriyle kolayca tartışabilir. Bu ilişkiden ilişkiye değişir. Ben derim ki, akıllıca durumları ele alalım.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Pazar günümüz yoğun enerjilerle dolu. İlki, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığı, mecbur kaldığımız her şeye karşı isyanımızdır. Özgür olmak isteriz. Kendimize göre yol almaktan yanayız.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Pazar günümüzün ilk etkili enerjisi, saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığıdır. Gayet olumlu buluyorum. Aşk hayatınız, çocuklar, sosyal ilişkiler, yolculuklar, görüşmeler anlamındaki işlerinizi başarılı bir şekilde yürürlüğe koyabilirsiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Pazar günümüz saat 01:36 Ay-Mars karşıtlığıyla başlıyor. Eviniz-aileniz-kariyer hayatınızla ilgili konularda bilinçli hareket etmek gerekiyor. Her şeyi dikkatlice gözden geçiriniz. Ani kararlar vermeyiniz. Gerginlik veya abartılı hareket etmek yanlış olabilir.

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