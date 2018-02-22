Günlük burç yorumları 22 Şubat Perşembe - İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 22 Şubat Perşembe günlük burç yorumları, 19-28 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 ŞUBAT PERŞEMBE Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 10:30 Ay-Pluto olumlu görünümü güçlendirici bir yansıma. İş hayatımız ve duygusal sıkıntılarımızın üstesinden gelmemizde bize yardımcı oluyor ve yol gösteriyor. Derinlikli düşüneceğiz ve soğukkanlı olacağız.

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 10:30 Ay-Pluto olumlu görünümü her şeye rağmen insanın asla güçsüz olmadığını, mutlaka bir çıkış yolunun olduğunu hatırlatıyor. Sezgilerimiz güçlenir ve iç sesimize kulak veririz. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 10:30 Ay-Pluto olumlu görünümü bizi sınırlayan her şeyi geride bırakmanın rahatlatıcı olacağını söylüyor. Kolay olmasa da, bu görünüm sayesinde, derinlemesine gözden geçirmelerde bulunuyoruz. 19-28 Şubat haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 10:30 Ay-Pluto olumlu görünümü ilişkimizin hayatımızdaki yerini, özlemlerimizi hatırlatıyor. Güce fazlasıyla ihtiyacımız olduğu bu dönemde, sevgilimizin bir güzel sözü veya karşımıza çıkacak biri, bizi yeniden canlandırabilir ve hayata bağlayabilir. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 10:30 Ay-Pluto olumlu görünümü başkalarına desteğiniz ve yardımlarınız sayesinde bir çok kişinin rahatlamasını sağlar. Ancak gereğinden fazla kendinizden verirseniz yorulursunuz. Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 10:30 Ay-Pluto olumlu görünümü, engellerle baş edebilme gücünüzü yükseltici olduğu gibi, sahip olduğunuz her değeri koruyup kollamanızda yardımcıdır. 1-11 Şubat haftalık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 10:30 Ay-Pluto olumlu görünümü, ailemiz, sevdiğimiz ve güvendiğimiz insanların varlığına duyduğumuz ihtiyacı gösteriyor. Bazı kişilerin bize yardımcı olacağının işaretçisidir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 02:16 Ay-Güneş görünümü, size güven duygusu aşılıyor. Umut etmek isteyen yüreğiniz bugün aradığı huzur ve sevgiyi kendi içinde kolaylıkla yaratabilir. Bu enerji sizi güçlü ışığıyla çevrelediğinde imkansız dediğiniz güzellikler yüreğinizde çiçeklenmeye başlar. Sakin ve ılımlı bir şekilde hayatı kucaklayabilirsiniz. Aşk bugün size sevimli bir şekilde göz kırpabilir. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Saat 16:02 Ay-Pluto olumlu görünümü güvenilir insanlara duyduğunuz ihtiyacı simgeler. Çıkarcı insanların ne kadar itici olduklarını düşüneceğiz. 2018 Şubat ayı aylık burç yorumları