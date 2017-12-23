Günlük burç yorumları 23 Aralık Cumartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün yani 12 Aralık için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 23 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları, 18-24 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İlişkiler açısından gayet önemli olan bu geçiş, partneriniz, rakipleriniz veya sizinle bir şekilde bağlantısı olan insanlarla aranızdaki farklılık ve benzerlikler gözden geçirilmesi yönünde kıymetlidir.

Değişimler hayatımızda faydalı şekilde gelişecek. Medya, yayıncılık konularında ihtisas görebilir, içinde yer alabiliriz. Daha çok okuyacağız, fikir sahibi olacağız ve ufkumuz genişleyecek.

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 23 Aralık saat (04:51)-11 Ocak 2018 saat (08:09) tarihleri arasında Merkür Yay burcunda düz ilerleyecek. Sürpriz yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Bir anda hayatınıza dahil olan bir kişi veya bir gelişme sizi canlandırır.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 23 Aralık saat (04:51)-11 Ocak 2018 saat (08:09) tarihleri arasında Merkür Yay burcunda düz ilerleyecek. Ev satın almak konusunda birkaç kez düşünün. Mali anlamda ödemelere ve gücünüze göre tüm planlarınızı gözden geçirin. Hesap kitap yapın, dağılmayın.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 23 Aralık saat (04:51)-11 Ocak 2018 saat (08:09) tarihleri arasında Merkür Yay burcunda düz ilerleyecek. İletişim-bilgilenme-yolculuklar-çevre değişimi-evlilik-uzun süreli ilişki-sağlık ve düzenlemeler konusunda cesur düşüneceksiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 23 Aralık saat (04:51)-11 Ocak 2018 saat (08:09) tarihleri arasında Merkür Yay burcunda düz ilerleyecek. Cesaretlilik ön planda. Kazanmak adına kendinizi gösterecek, fikirlerinizi ifade edecek, yaratıcı yeteneklerinizi sergileyeceksiniz.