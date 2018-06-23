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Günlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 07:21 | Son Güncelleme

23 Haziran Cumartesi günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 18-24 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

23 Haziran Cumartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18-24 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

18-24 Haziran haftalık burç yorumları18-24 Haziran haftalık burç yorumları

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlıyor. Ailemizin, bastığımız toprağın ve geleceğimizin önemsendiği gündeyiz. Maddi-manevi anlamda güçlü olmanın yol ve yöntemlerini arayacağız. Bu görünüm size değişim ve güç katacak. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Cumartesi günümüz, saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde başlayacak. Sizin güven duygunuzu, hayata karşı direncinizi, kendinizi yenilemenizi sağlayan bu görünüm umut verici ve güçlendiricidir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi gününe adım atıyoruz. Maddi-manevi anlamda yarınlarımızı garanti altına almaktan yanayız. Bunun için yeni yol ve yöntem arıyoruz. Bir umudumuz olsun, hayata tutunalım ve güvende olalım istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlayacak. Geleceğimizi garanti altına almamızı sağlayacak yenilik ve değişimlerin göstergesi olan bu görünüm sayesinde hedefler belirliyoruz, kendimizi yeniliyor ve iyileştiriyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi gününe uyanıyoruz. Bizi olumsuz etkileyen, güvensiz hissettiren ve çoğu zaman geri çekilmemize yol açan her şeyden uzak durmak istiyoruz. Bu görünüm maddi-manevi anlamda güvence özlemimizi işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi gününe adım atıyoruz. Yaşadığımız toplumda güven ve istikrar arıyoruz. Geleceğimizi garanti altına almak için arayıştayız. Maddi-manevi anlamda güçlenerek, özgürce kararlarımızı vermekten yanayız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlıyor. Her alanda güven arzumuz yükseliyor. İlerisi adına hayatımızı garanti altına almaktan yanayız. En iyisini istiyoruz. Maddi-manevi anlamda güçlenmekten yanayız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi gününe adım atacağız. İlişkide güven her anlamda önemli. Bizim beklentimiz, değişim ve yenilik olduğu için, mevcut beraberliğimize bu açıdan bakacağız. Bize umut veriyor mu, iyileştirici ve tatmin edici mi? Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlıyor. Maddi-manevi anlamda yeni bir yol arayışındayız. Değişim istiyoruz ve kendimizi garanti altına alacak, sorunlarımızı giderecek kararlar aşamasındayız. Bu görünüm sayesinde güçlenecek ve özgür olacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlıyor. Güven arzusu hayatın genelinde önem taşıyor. Ayaklarımızı sağlam yere basmak istiyoruz. Bir değişim ve yenilik ihtiyacımız var. Hayata, ilişkilere, paraya ve güce bakış açımız özgürleşiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi gününe adım atacağız. Ailevi konularda, iş hayatında ve ayak bastığımız her yerde güven ve istikrardan yanayız. Bu görünüm sağlıklı bir yaşam ve huzur için yeni yol ve yöntemler arayışımızı işaret edecek. Bizi iyileştirici tedavilerin de göstergesi olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi gününe merhaba diyoruz. Güven duygumuzu yükseltici, yeniliklerin işaretçisi olan bu görünüm özgür kararların, değişimlerin de göstergesi oluyor. Hayata umutla sarılıyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

11-17 Haziran haftalık burç yorumları11-17 Haziran haftalık burç yorumları
2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları
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