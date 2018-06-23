Günlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

23 Haziran Cumartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18-24 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... 18-24 Haziran haftalık burç yorumları İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlıyor. Ailemizin, bastığımız toprağın ve geleceğimizin önemsendiği gündeyiz. Maddi-manevi anlamda güçlü olmanın yol ve yöntemlerini arayacağız. Bu görünüm size değişim ve güç katacak. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Cumartesi günümüz, saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde başlayacak. Sizin güven duygunuzu, hayata karşı direncinizi, kendinizi yenilemenizi sağlayan bu görünüm umut verici ve güçlendiricidir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi gününe adım atıyoruz. Maddi-manevi anlamda yarınlarımızı garanti altına almaktan yanayız. Bunun için yeni yol ve yöntem arıyoruz. Bir umudumuz olsun, hayata tutunalım ve güvende olalım istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlayacak. Geleceğimizi garanti altına almamızı sağlayacak yenilik ve değişimlerin göstergesi olan bu görünüm sayesinde hedefler belirliyoruz, kendimizi yeniliyor ve iyileştiriyoruz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi gününe uyanıyoruz. Bizi olumsuz etkileyen, güvensiz hissettiren ve çoğu zaman geri çekilmemize yol açan her şeyden uzak durmak istiyoruz. Bu görünüm maddi-manevi anlamda güvence özlemimizi işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi gününe adım atıyoruz. Yaşadığımız toplumda güven ve istikrar arıyoruz. Geleceğimizi garanti altına almak için arayıştayız. Maddi-manevi anlamda güçlenerek, özgürce kararlarımızı vermekten yanayız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlıyor. Her alanda güven arzumuz yükseliyor. İlerisi adına hayatımızı garanti altına almaktan yanayız. En iyisini istiyoruz. Maddi-manevi anlamda güçlenmekten yanayız. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi gününe adım atacağız. İlişkide güven her anlamda önemli. Bizim beklentimiz, değişim ve yenilik olduğu için, mevcut beraberliğimize bu açıdan bakacağız. Bize umut veriyor mu, iyileştirici ve tatmin edici mi? Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 08:58 Güneş Uranüs görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlıyor. Maddi-manevi anlamda yeni bir yol arayışındayız. Değişim istiyoruz ve kendimizi garanti altına alacak, sorunlarımızı giderecek kararlar aşamasındayız. Bu görünüm sayesinde güçlenecek ve özgür olacağız. Devamını okumak için tıklayınız