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Günlük burç yorumları: 23 Mart Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 06:58 | Son Güncelleme

23 Mart Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Günlük burç yorumları ile bugün burcunuzda sizi neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? İrem Su'nun günlük burç yorumları ile sizleri neler bekliyor fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 23 Mart Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

23 Mart Cuma günü İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-25 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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23 MART CUMA İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında burcunuz üzerinde gerileyecek Merkür etkisinde riskli işlerden kaçınmalısınız. Aceleci ve hızlı düşünmek nedeniyle yanlış kararlar verebilirsiniz. Onun için lütfen neyin üzerinde yol aldığınızı iyi biliniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek Merkür, gerginliği neden olabilir. Elinizde olmadan en ufak bir şeyi kafanıza takarak tepkisel davranabilirsiniz. Ancak bu tepkiler dışa değil hem kendi içinizde kendinize yöneliktir. Bu yüzden de verimli çalışmakta zorlanmalar görülebilir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek Merkür, belirlediğiniz hedefler üzerinde acil kararlar vermeden önce mutlaka sakin bir şekilde gözden geçirmelerde bulunmakta yarar var. Bu dönemde hızlı düşünür çabuk karar vermeye çalışabilirsiniz.

19 - 25 Mart haftalık burç yorumları19 - 25 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek Merkür, mesleki konularda özellikle bu dönemde yapılan görüşmelerde sinirli tepkilerde bulunmaktan kaçınınız. Riskli işlere girişmeyiniz. İş girişimlerinde sabırlı olmaya çalışınız.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda gerileyecek. Bazı kişilerle anlaşmak pek kolay olmaz. Beklediğiniz cevapları alamadığınızda veya sizden farklı düşünen kişilerle sorun yaşayabilirsiniz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek Merkür, finansal konularda, borç ve alacaklarınızla ilgili meselelerde lütfen aceleci ve sabırsız davranmayınız. Haksız duruma düşmemek için en başından her şeyi akıllıca gözden geçiriniz. Bilmediğiniz riskli işlere kalkışmayınız.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcu üzerinde gerileyecek Merkür eşinizle aranızda gerginliklere neden olabilir. Yeni bir ilişkinin kökleşmesi zor olabilir. Partnerinizle aranızdaki görüş farklılıkları nedeniyle gerginlikler yaşanabilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcu üzerinde gerileyecek Merkür etkisinde, günlük yaşantınızda veya çalışma hayatınızdaki sorunlar sizi daha fazla etkiler. İletişim problemlerinin yanı sıra, sabırsızlık, aceleci kararlar yanlış zamanda yanlış işlere sebep olur.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcu üzerinde gerileyecek Merkür etkisinde sinirlenmeden önce şöyle bir düşününüz. Çünkü yanlış zamanda sarf edilen bir söz daha sonra sorunlara yol açabilir. Siz öne atılarak kendinizi bir an önce ifade etmek istediğinizde söyledikleriniz başkaları tarafından bencil biri olarak görülmenize yol açabilir.

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Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcu üzerinde gerileyecek Merkür etkisinde, iş yoğunluğunun eviniz sınırlarını içine girecek oluşu, hani neredeyse nefes alacak vakit size bırakmayabilir. Ayrıca ev içinde iletişim anlamında mutlaka dikkatli olunması gerekir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcu üzerinde gerileyecek Merkür, yeni bir karar vermek ve uygulamak tabii ki pek kolay değildir. Eğitim hayatında olanların özellikle dersleriyle alakalı konularda düzgün notlar almalarında yarar var. Çünkü öğrenmek ve öğrendiğini hemen uygulamaya koyma isteği, aceleci hareket etmek, sabırsız davranmak sorun yaratıcı olabilir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcu üzerinde gerileyecek Merkür, finansal konularda bu dönemde karar almak, uygulamak, doğru iz üzerinde ilerlemek mümkün olmayabilir. Bazen öylesine dikkatsiz davranılır ki, elinizdekini kolayca savurmanız mümkündür.

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