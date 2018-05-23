Günlük burç yorumları: 23 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

23 Mayıs Çarşamba günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 MAYIS ÇARŞAMBA Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 05:13 Merkür-Neptün arasında oluşan faydalı görünüm, maddi ve manevi değerleri hakkında ciddiyetle düşünen birey, hedefine ulaşmak istiyorsa öncelikle kararlı olmayı bilmelidir. Neptün size, hem sezgi hem de yaratıcı düşünme ve inançla yol almayı sağlayarak desteklemektedir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 05:13 Merkür-Neptün olumlu görünümü, hem maddi ve manevi anlamda sizin için önemi olan konularda olumlu düşünmenizi sağlıyor hem de hedefinizi gerçekleştirme yönünde size şifalandırıyor. Yaratıcı düşünüyor, etrafındaki insanları himayesi altına alıyor, onlara ilham gücü oluyor. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 05:13 Merkür-Neptün olumlu görünümü, arzularınıza kavuşmanın, maddi-manevi anlamda güce ulaşmanın, sizin için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kendinizi güvende hissetmeniz için ailevi-iş-ilişki anlamında güçlenmekten yanasınız. Bunlar olmadan hayatı olumlu bir pencereden görmeniz kolay değil.

21-31 Mayıs haftalık burç yorumları Uranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlar Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 05:13 Merkür-Neptün arasındaki olumlu görünüm, hayata bakış açınızı, kendinize inanmanızı, hayallerinizde yarattığınız dünyayı kurabilmenizi, gönülden sevgi birliğiyle herkesi kucaklamanızı sağlıyor. Ayrıca hedeflerinizi gerçekleştirme anlamında sizi destekliyor. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 05:13 Merkür-Neptün arasındaki olumlu görünüm, iş hayatınız, borçlarınız ve size engel çıkaran ortaklıklarınız (iş-özel), yaşadığınız zorlu deneyimleri artık geride bırakarak yeni bir sayfa açmaya hazır olmanızdır. Bu hazır olma hali, ancak ve ancak sizin kendinize özen göstermenizle mümkündür. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 05:13 Merkür-Neptün arasındaki olumlu görünüm, ilişki konusunda bağlılığa fazlasıyla önem verdiğinizi gösteriyor. Bir eşten en önemli beklentiniz, yaratıcı düşünmesi, kolektif düşünmeyi bilmesi, değişim yaratabilmesi, maddi ve manevi anlamda beraberliği sahiplenmesi. 2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 05:13 Merkür-Neptün arasında olumlu görünüm, yapılacak düzenlemelerin işaretidir. Ancak bu düzenlemelerin gerçekçi bir şekilde yapılması esastır. Görmek istediğimiz gibi değil, bilakis olan biteni net olarak tespit edip ona göre hayatınızı düzenlemeniz gerekir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 05:13 Merkür-Neptün olumlu görünümü, değerlerinizin bir tekine dahi zarar gelmemesi için özenle düşündüğünüzü gösteriyor. Siz ilgi ve sevgi ihtiyacı içindesiniz. Evlilik-iş ortaklığı konuları başta olmak üzere her alanda gerçekten hayallerinize uygun bir yaşamı kurmaktan yanasınız. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 05:13 Merkür-Neptün arasında olumlu görünüm, iş konularında sağlam düşünmeye, iyice analiz etmeye, karar vermeden önce enine boyuna gözlemde bulunmaya çalışmanın önemini gösteriyor. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 05:13 Merkür-Neptün olumlu görünümü, çevrenizdeki insanların düşüncelerini algılamanızda, iletişimin her türlüsünde başarılı olmanızda ve değerlerinize sağlam bir şekilde sarılmanızda rehberlik ediyor. Bilginizi söze dökmek, resmetmek, geniş bir hayal gücüyle yaratıcı biçimde sunmak kolay.