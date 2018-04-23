Günlük burç yorumları - 23 Nisan Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

23 Nisan Pazartesi günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, saat 00:46 Aslan burcunda oluşacak ilkdördün etkisinde yeni haftaya adım atıyoruz. Bu durum, güvenli yaşama arzunuzu işaret ediyor. Size tavsiyem kesinlikle kendinize olan inancınızı kaybetmemenizdir. Her ne kadar bazı konular içinden çıkılmaz olsa da, sizi güçlü tutacak olan tek olgu, inancınızdır.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, yeni haftamız, saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün etkisinde başlıyor. Kafanızın içinde birçok hayal, istek söz konusu olduğu halde, bunları dış dünyada gerçekleştirme anlamında zorlanmanıza neden olabilir.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler yeni haftaya, saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün, etkisinde başlarken, geçmişle alakalı bir konuda yaşadığınız olumsuz duyguları bugün kulak arkası yapabilecek güce sahipsiniz. Tutkularınız gayet güçlü olduğundan, her anın keyfini çıkarmaktan yanasınız. Hızlı düşünebilir ve hızlı kararlar verebilirsiniz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün etkisinde, yeni haftamız başlayacak. Bu oluşum, maddi ve manevi anlamda yeniliklerde bulunmak, yaşamınızı daha iyi şartlarda sürdürmek ihtiyacı içindesiniz. Fakat bunu tam anlamıyla yapabilmeniz için şefkat, ilgi ve desteklenmeye ihtiyacınız büyük.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar yeni haftamız, saat 00:46 burcunuzda oluşan ilkdördün etkisinde başlayacak. Bu oluşum, başka insanları yönetme meyliniz yükselebilir. Onun için davranışlarınıza dikkat ediniz. Güçlü arzularınız zihinsel olarak sizi harekete geçiricidir. Daha hızlı düşündüğünüzü ve daha çabuk harekete geçtiğinizi fark edebilirsiniz.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar yeni haftamız, saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün etkisinde başlıyor. Bu oluşum, ilişkinizi ilgilendiren konularda sevdiğiniz kişiye karşı daha ılımlı ve hoşgörülü yaklaşarak sorunlarınızı çözmek taraflısı olabilirsiniz. Kimileri, sevdikleri kişiyle ileriye yönelik konularda anlaşmak niyetinde olabilirler.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün, yeni haftanın ilk önemli görünümüdür. İleriye yönelik planlarınızla ilgili konularda özgür hareket ederek, maddi-manevi açıdan gücü elinde bulunduran taraf olmak isteyebilirsiniz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün etkisinde, yeni haftaya adım atarken, partnerinizin sizden farklı görüşleri nedeniyle biraz canınız sıkılabilir. Yapılması gereken, sizi rahatsız eden konuları gerilimli bir şekilde ifade etmek yerine, bu durumun sizi üzdüğünü ılımlı bir şekilde izah etmeye çalışmanızdır.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün, çalışma hayatınızla ilgili konular üzerinde düşünmenizi sağlıyor. Kendinizi ifade etme arzunuz bu aralar öylesine yoğun ki, liderlik gücünüzü tanımayan veya size iş anlamında akıl öğretmeye kalkan kişilerle tartışabilirsiniz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar yeni haftamız, saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün etkisinde başlıyor. Sizi baskı altına alan durumlara, şartlara veya insanlara kolayca sinirlenirsiniz. İlişkiniz açısından yenilik, değişimde bulunmak ihtiyacınız ön planda olabilir. Ortaklaşa finansal konularda hesabı iyi bilmekte yarar var.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün partnerinizle aranızdaki kişisel farklılıkları öne çıkarıyor. Mantıklı yaklaşımlarda bulunabilirseniz günü gayet keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün, yeni haftanın ilk önemli görünümüdür. Çalışma hayatınız veya sizin için önemli her konuda gücünüzü yeniden toparlamak ve sahip olduğunuz değerleri korumak adına hırslı davrandığınızın göstergesidir.
24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!
Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum