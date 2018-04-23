Günlük burç yorumları - 23 Nisan Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

23 Nisan Pazartesi günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 NİSAN PAZARTESİ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, saat 00:46 Aslan burcunda oluşacak ilkdördün etkisinde yeni haftaya adım atıyoruz. Bu durum, güvenli yaşama arzunuzu işaret ediyor. Size tavsiyem kesinlikle kendinize olan inancınızı kaybetmemenizdir. Her ne kadar bazı konular içinden çıkılmaz olsa da, sizi güçlü tutacak olan tek olgu, inancınızdır. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, yeni haftamız, saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün etkisinde başlıyor. Kafanızın içinde birçok hayal, istek söz konusu olduğu halde, bunları dış dünyada gerçekleştirme anlamında zorlanmanıza neden olabilir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler yeni haftaya, saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün, etkisinde başlarken, geçmişle alakalı bir konuda yaşadığınız olumsuz duyguları bugün kulak arkası yapabilecek güce sahipsiniz. Tutkularınız gayet güçlü olduğundan, her anın keyfini çıkarmaktan yanasınız. Hızlı düşünebilir ve hızlı kararlar verebilirsiniz. Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün etkisinde, yeni haftamız başlayacak. Bu oluşum, maddi ve manevi anlamda yeniliklerde bulunmak, yaşamınızı daha iyi şartlarda sürdürmek ihtiyacı içindesiniz. Fakat bunu tam anlamıyla yapabilmeniz için şefkat, ilgi ve desteklenmeye ihtiyacınız büyük. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar yeni haftamız, saat 00:46 burcunuzda oluşan ilkdördün etkisinde başlayacak. Bu oluşum, başka insanları yönetme meyliniz yükselebilir. Onun için davranışlarınıza dikkat ediniz. Güçlü arzularınız zihinsel olarak sizi harekete geçiricidir. Daha hızlı düşündüğünüzü ve daha çabuk harekete geçtiğinizi fark edebilirsiniz. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar yeni haftamız, saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün etkisinde başlıyor. Bu oluşum, ilişkinizi ilgilendiren konularda sevdiğiniz kişiye karşı daha ılımlı ve hoşgörülü yaklaşarak sorunlarınızı çözmek taraflısı olabilirsiniz. Kimileri, sevdikleri kişiyle ileriye yönelik konularda anlaşmak niyetinde olabilirler.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün, yeni haftanın ilk önemli görünümüdür. İleriye yönelik planlarınızla ilgili konularda özgür hareket ederek, maddi-manevi açıdan gücü elinde bulunduran taraf olmak isteyebilirsiniz. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün etkisinde, yeni haftaya adım atarken, partnerinizin sizden farklı görüşleri nedeniyle biraz canınız sıkılabilir. Yapılması gereken, sizi rahatsız eden konuları gerilimli bir şekilde ifade etmek yerine, bu durumun sizi üzdüğünü ılımlı bir şekilde izah etmeye çalışmanızdır. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün, çalışma hayatınızla ilgili konular üzerinde düşünmenizi sağlıyor. Kendinizi ifade etme arzunuz bu aralar öylesine yoğun ki, liderlik gücünüzü tanımayan veya size iş anlamında akıl öğretmeye kalkan kişilerle tartışabilirsiniz. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar yeni haftamız, saat 00:46 Aslan burcunda oluşan ilkdördün etkisinde başlıyor. Sizi baskı altına alan durumlara, şartlara veya insanlara kolayca sinirlenirsiniz. İlişkiniz açısından yenilik, değişimde bulunmak ihtiyacınız ön planda olabilir. Ortaklaşa finansal konularda hesabı iyi bilmekte yarar var.